„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho

Benfica - Real, prelungiri, timpul în plus anunțat inițial, de cinci minute, fusese depășit de mult.

„Centralul” italian Davide Massa a decis să lase și ultima lovitură liberă.

Trubin: gol cu capul pentru calificare. Benfica, în ultima clipă

Era minutul 90+8 și, la 3-2, Benfica nu s-ar fi calificat. Avea nevoie de încă un gol, de 4-2.

Și tocmai atunci, portarul „vulturilor”, Anatoliy Trubin, s-a înălțat deasupra tuturor și a înscris cu capul.

Federico Valverde, căpitanul Madridului, a încercat să blocheze lovitura de cap a lui Trubin cu piciorul, ca în artele marțiale. Inutil!

UEFA a nominalizat reușita sa pentru „Golul zilei”. E și Vlad Dragomir (Pafos) printre cele mai frumoase patru goluri marcate miercuri, în Ligă.

24 a fost locul ocupat de Benfica în faza principală a Ligii, ultimul pentru play-off. A avut 9 puncte și -2 golaveraj. Cu -3, Marseille a rămas pe 25

De la 10 la 28 de milioane cu Benfica. Trubin e în legenda Ligii

La 24 de ani, ucraineanul a intrat în istoria clubului portughez și a Ligii Campionilor.

Transferat în 2023 de la Shakhtar la Benfica pentru 10 milioane de euro, goalkeeperul valorează azi 28 de milioane, potrivit Transfermarkt.

Trubin, în culmea fericirii, înconjurat de colegi. Foto: Imago

Al 10-lea în topul celor mai scumpi portari ai lumii și al treilea într-o ierarhie U24.

5 portari au înscris în Ligă: Butt (la Hamburg, Leverkusen și Bayern), Bolat (Standard Liege), Enyeama (Hapoel Tel Aviv), Provedel (Lazio) și Trubin (Benfica)

Mourinho: „ L-am trimis pe uriaș în față și a înscris un gol istoric”

„Știam că poate face asta. La jumătatea lunii, împotriva lui Porto, aveam nevoie de gol și aproape a marcat (n.r. 0-1 în Cupă)”, a spus Jose Mourinho.

Jose Mourinho și zâmbetul său mereu ironic. Foto: Imago

Pe „Da Luz”, antrenorul roș-albilor a aflat de-abia înaintea acelei faze fixe că Benfica mai trebuia să puncteze o dată.

„L-am trimis pe uriaș în față și a înscris un gol istoric într-o seară istorică”.

Mesajul lui Mourinho pentru critici: „Sper să nu să sară de la balcon”

Lusitanul, care împlinise 63 de ani pe 26 ianuarie, a sărbătorit victoria și calificarea în fața băncii de rezerve a lui Real, de gât cu un copil de mingi.

După meci, Mou a șocat însă cu declarația sa. I-a atacat la microfonul televiziunii portugheze Sport TV pe toți cei care l-au criticat în ultimul timp.

Singurul lucru pe care mi-l doresc după acest succes este puțin respect. Sper să nu se sinucidă sau să sară de la balcon. Să se calmeze, Benfica va pierde, iar ei vor putea să ne „ucidă” încă o dată. Nu-mi doresc decât puțin respect. Jose Mourinho, antrenor Benfica

Rezumatul unei partide memorabile

