Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League

FCSB și Fenerbahce se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza principală din Europa League.

Partida va putea fi urmărită lievTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la două televiziuni din România.

Chiar dacă a obținut numai 6 puncte în primele 7 runde din faza principală a Europa League, FCSB încă speră la o calificare miraculoasă în primăvara europeană.

Victoria cu Fenerbahce e obligatorie, dar are nevoie și de ajutor din celelalte meciuri⤵️

Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce

Partida din această seară va putea fi urmărită live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, televiziunile care au achiziționat drepturile TV pentru toate cele trei competiții europene (Liga Campionilor, Europa League și Conference League) până în 2027.

Astfel, partida se va putea vedea în România pe cele două canale TV, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 29 în grupa principală din Europa League, cu doar 6 puncte acumulate, în timp ce Fenerbahce se poziționează pe locul 18, cu 11 puncte, fiind deja sigură de prezența în play-off.

În runda precedentă, ambele echipe au suferit înfrângeri. FCSB a pierdut categoric meciul cu Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4, în timp ce Fenerbahce a cedat la limită în fața lui Aston Villa, scor 0-1.

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 7 18 2. Aston Villa 7 18 3. Freiburg 7 17 4. Midtjylland 7 16 5. Braga 7 16 6. AS Roma 7 15 7. Ferencvaros 7 15 8. Betis 7 14 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. FC Porto 7 14 10. Genk 7 13 11. Steaua Roșie 7 13 12. PAOK 7 12 13. Stuttgart 7 12 14. Celta Vigo 7 12 15. Bologna 7 12 16. Nottingham 7 11 17. Plzen 7 11 18. Fenerbahce 7 11 19. Panathinaikos 7 11 20. Dinamo Zagreb 7 10 21. Lille 7 9 22. Brann 7 9 23. Young Boys 7 9 24. Celtic 7 8 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Ludogorets 7 7 26. Feyenoord 7 6 27. FC Basel 7 6 28. Salzburg 7 6 29. FCSB 7 6 30. Go Ahead Eagles 7 4 31. Sturm Graz 7 4 32. Rangers 7 4 33. Nice 7 3 34. Utrecht 7 1 35. Malmo FF 7 1 36. Maccabi Tel Aviv 7 1

