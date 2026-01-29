Cine transmite FCSB - Fenerbahce Unde va putea fi urmărit la TV meciul decisiv al „roș-albaștrilor” din Europa League
Europa League

George Neagu
Publicat: 29.01.2026, ora 11:01
Actualizat: 29.01.2026, ora 11:01
  • FCSB și Fenerbahce se întâlnesc astăzi, de la ora 22:00, în ultima etapă din faza principală din Europa League.
  • Partida va putea fi urmărită lievTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la două televiziuni din România.

Chiar dacă a obținut numai 6 puncte în primele 7 runde din faza principală a Europa League, FCSB încă speră la o calificare miraculoasă în primăvara europeană.

Victoria cu Fenerbahce e obligatorie, dar are nevoie și de ajutor din celelalte meciuri⤵️

Cine transmite la TV FCSB - Fenerbahce

Partida din această seară va putea fi urmărită live pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, televiziunile care au achiziționat drepturile TV pentru toate cele trei competiții europene (Liga Campionilor, Europa League și Conference League) până în 2027.

Astfel, partida se va putea vedea în România pe cele două canale TV, dar și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Înaintea duelului direct, FCSB ocupă locul 29 în grupa principală din Europa League, cu doar 6 puncte acumulate, în timp ce Fenerbahce se poziționează pe locul 18, cu 11 puncte, fiind deja sigură de prezența în play-off.

În runda precedentă, ambele echipe au suferit înfrângeri. FCSB a pierdut categoric meciul cu Dinamo Zagreb cu scorul de 1-4, în timp ce Fenerbahce a cedat la limită în fața lui Aston Villa, scor 0-1.

VIDEO. Antrenamentul FCSB înainte de meciul cu Fenerbahce

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/EchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon718
2. Aston Villa718
3. Freiburg717
4. Midtjylland716
5. Braga716
6. AS Roma715
7. Ferencvaros715
8. Betis714
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. FC Porto714
10. Genk713
11. Steaua Roșie713
12. PAOK712
13. Stuttgart712
14. Celta Vigo712
15. Bologna712
16. Nottingham711
17. Plzen711
18. Fenerbahce711
19. Panathinaikos711
20. Dinamo Zagreb710
21. Lille79
22. Brann79
23. Young Boys79
24. Celtic78
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Ludogorets77
26. Feyenoord76
27. FC Basel76
28. Salzburg76
29. FCSB76
30. Go Ahead Eagles74
31. Sturm Graz74
32. Rangers74
33. Nice73
34. Utrecht71
35. Malmo FF71
36. Maccabi Tel Aviv71

