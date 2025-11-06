Scene șocante în Vallecas Fanii lui Rayo și ai lui Lech Poznan, grupuri radicale cu ideologii opuse, s-au bătut în stradă, înainte de meciul din Conference League

Fanii lui Rayo Vallecano și ai lui Lech Poznan s-au bătut miercuri noaptea pe străzile din Madrid, chiar înaintea duelului direct dintre cele două echipe.

Rayo Vallecano - Lech Poznan se joacă astăzi, de la ora 22:00, în cadrul rundei #3 din Conference League.

Totul a pornit după ce un suporter polonez a reușit să pătrundă pe stadionul din cartierul madrilen Vallecas, cu câteva ore înaintea de începerea scandalului.

Acesta s-a strecurat pe stadion pentru a face un graffiti și a umple un perete cu abțibilduri legate de Lech Poznan și pentru a posta, ulterior, pe rețelele de socializare, lăudându-se că au cucerit Vallecas.

FOTO. Fanii lui Rayo și Lech Poznan s-au bătut în plină stradă

În noaptea de miercuri spre joi, aproximativ 400 de suporteri din ambele tabere s-au bătut pe străzi, unii dintre ei având capetele acoperite.

S-a aruncat cu pietre, scaune, sticle, au fost aprinse torțe și a fost distrus un local din apropiere.

Tot scandalul s-a soldat cu cel puțin un rănit, care a fost transportat la spital, iar Poliția Națională a fost nevoită să intervină cu forța și chiar cu focuri de armă, potrivit marca.com.

În videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare se poate observa o mulțime de persoane îmbrăcate în alb, ultrași ai lui Lech Poznan, alergând în timp ce sunt urmăriți de o altă mulțime îmbrăcată în negru, Bukaneros, fanii lui Rayo.

Suporterii lui Lech Poznan sunt cunoscuți pentru istoricul lor, aceștia fiind printre cei violenți și zgomotoși din Europa Centrală. Acest fapt a determinat Comisia Antiviolență să catalogheze această partidă drept una cu risc ridicat de incidente, conform elmundo.es.

Înaintea partidei din runda 3 din Conference League se așteaptă ca până la 400 de membri ai Poliției Naționale și Municipale din Madrid să asigure securitatea din jurul stadionului din Vallecas, scrie unionrayo.com.

La meciul de joi seară sunt așteptați aproximativ 1.000 de fani polonezi, chiar dacă doar 700 dintre aceștia și-au achiziționat bilet.

Fanii lui Rayo vs fanii lui Lech Poznan

Scandalul dintre suporterii celor două echipe reflectă o confruntare ideologică.

Suporterii lui Rayo Vallecano, cunoscuți drept „Bukaneros”, sunt de extremă stânga, în timp ce ultrașii lui Lech Poznan sunt de extremă dreaptă.

Suporterii polonezi sunt cunoscuți ca fiind homofobi declarați, anticomuniști și cu un lung istoric de infracțiuni violente și legături cu crima organizată, potrivit elmundo.es.

Ultrașii din Poznan au avut și alte antecendete negative. Aceștia au fost implicați în traficul de droguri, dar și în pregătirea unui atentat terorist cu 28 de cocktailuri Molotov plasate pe un viaduct feroviar din oraș.

Sindicatul JUPOL acuză Guvernul

JUPOL, un sindicat al polițiștilor din Spania, a acuzat Guvernul că a fost neglijent.

Cu toate că, înainte de bătăile din stradă, a existat și un conflict pe rețelele de socializare între fanii celor două echipe, Guvernul nu a luat nicio măsură pentru a preveni incidentele de miercuri noapte.

Sindicatul JUPOL consideră, de asemenea, că este „extrem de grav” faptul că agenții Poliției Naționale au trebuit să facă față acestor altercații violente fără mijloace suficiente, potrivit marca.com.

În clasamentul din Conference League, Rayo Vallecano se află pe locul 7, cu 4 puncte, în timp ce Lech Poznan se poziționează pe locul 14, cu 3 puncte.

