Zidul din fața FCSB Basel a câștigat ceva important după transferul austriacului de origine română

Flavius Daniliuc, 24 de ani, e marele atu al apărării lui Basel, după ce clubul elvețian l-a cumpărat cu doar 500.000 de euro de la Salernitana.

Dacă antrenorul Magnin mizează pe austriacul de origine română în defensivă, omul de forță al atacului e căpitanul Shaqiri, care înscrie și pasează decisiv.

Basel are două atuuri împotriva lui FCSB, doi jucători pe care antrenorul Ludovic Magnin mizează într-o încercare de a reuși a doua victorie în acest sezon de Europa League.

Atacul lui Basel e misiunea lui Shaqiri, cel care înscrie și pasează la fel de mult

În atac, șansa lui e căpitanul Xherdan Shaqiri. Veteranul, 34 de ani, apare în spatele vârfului și, din acea poziție, înscrie sau pasează decisiv.

De departe, cel mai important în ofensiva roș-albastră.

Shaqiri (în centru) și Daniliuc (dreapta), esențiali la roș-albaștri Foto: Imago

Până acum, internaționalul elvețian a influențat 16 goluri în 19 meciuri disputate în toate competițiile. Raportul său e echilibrat.

8 goluri și 8 assisturi are Shaqiri pentru Basel în actuala stagiune

ȘI stagiunea precedentă a fost la fel.

21 de reușite și 22 de pase a avut Xherdan în 39 de partide.

La naționala Țării Cantoanelor, la fel, o mulțime de goluri marca Shaqiri.

66 de goluri a influențat Shaqiri în 125 de selecții pentru Elveția: 32 de reușite, 34 de assisturi

Cu Daniliuc, Basel are 5 meciuri din opt fără gol primit

Apărarea e misiunea lui Flavius Daniliuc. Austriacul cu ambii părinți români, care a ales să evolueze în naționala țării natale, a fost cumpărat la un preț foarte mic de Basel la începutul lui septembrie.

Clubul elvețian a profitat că Salernitana retrogradase în Serie C (a doua cădere succesivă, după traseul Serie A-Serie B la sfârșit de 2023-2024) și a plătit doar 500.000 de euro pentru stoperul în vârstă de 24 de ani.

Este prima oară când toți membrii familiei mele vin la stadion. Vom fi opt sau nouă pe St. Jakob-Park Flavius Daniliuc, fundaș central Basel

O investiție foarte bună. De când a început să joace Daniliuc, Basel nu a primit gol în cinci din cele opt meciuri disputate în Swiss Super League și Europa League.

Patru în campionat: 3-0 cu Servette (d), 3-0 cu Winterthur (a), 2-0 cu FC Zurich (a), 0-0 cu Young Boys (d).

Unu în Europa: 2-0 cu Stuttgart (a).

Accidentul a fost înfrângerea severă suferită în deplasarea de la Lausanne, 1-5.

Din 28 septembrie, Daniliuc a pierdut doar trei minute în campionat și EL, în finalul duelului cu Lucerna (1-2).

Obișnuiam să mergem deseori în vacanță în România, dar nu atât de mult în ultimii ani. Bunicii au murit, iar multe rude au emigrat. Am însă multe amintiri frumoase Flavius Daniliuc, fundaș central Basel

