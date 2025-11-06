Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman! De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit

Marseille - Atalanta 0-1. Ademola Lookman (28 de ani) l-a înfruntat pe antrenorul Ivan Juric (50 de ani) în momentul în care a fost înlocuit.

Juric l-a tras nervos de braț pe atacant pentru a-i vorbi, iar pentru a calma situația, Marten De Roon (34 de ani) și Luca Percassi (45 de ani) au fost nevoiți să intervină.

Lookman a fost înlocuit cu Yunus Musah, în minutul 75, la scorul de 0-0.

Marseille - Atalanta 0-1 . Conflict între Juric și Ademola Lookman

În momentul în care a fost înlocuit, nigerianul, vizibil nemulțumit, s-a îndreptat spre bancă.

Ajuns lângă antrenor, atacantul i-a spus ceva care l-a supărat pe tehnicianul croat, așa că Juric l-a apucat ferm de braț.

Atunci, fotbalistul Marten De Roon și directorul executiv Luca Percassi au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului.

În minutul 90, Samardzic a înscris golul victoriei. La finalul meciului, Juric s-a apropiat din nou de Lookman pentru a-i spune câteva cuvinte înainte ca atacantul să intre în vestiar, în timp ce restul echipei sărbătorea succesul pe teren, conform gazzetta.it.

„Sunt lucruri care se întâmplă, ca și între Conte și De Bruyne la Napoli. În tensiunea momentului, se exagerează puțin, dar totul se rezolvă în vestiar.

Jucătorii nu acceptă ușor înlocuirile și apar reacții impulsive”, a declarat Juric, conform record.pt.

53 de goluri a marcat Lookman pentru Atalanta în cele 127 de meciuri jucate

Atacantul nigerian a fost dorit de antrenorul Cristi Chivu la Inter Milano, în vară, dar Atalanta nu a permis mutarea.

Atalanta ocupă locul 16 în Liga Campionilor, cu șapte puncte acumulate, după cele șapte meciuri jucate. Marseille are doar trei puncte.

