Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman!  De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit
Ademola Lookman (FOTO: Instagram @molalookman)
Tensiuni la Atalanta Antrenorul Ivan Juric s-a luat de Ademola Lookman! De la ce a pornit conflictul și cine a intervenit

Ionuț Cojocaru
Publicat: 06.11.2025, ora 12:36
Actualizat: 06.11.2025, ora 12:38
  • Marseille - Atalanta 0-1. Ademola Lookman (28 de ani) l-a înfruntat pe antrenorul Ivan Juric (50 de ani) în momentul în care a fost înlocuit.
  • Juric l-a tras nervos de braț pe atacant pentru a-i vorbi, iar pentru a calma situația, Marten De Roon (34 de ani) și Luca Percassi (45 de ani) au fost nevoiți să intervină.

Lookman a fost înlocuit cu Yunus Musah, în minutul 75, la scorul de 0-0.

Marseille - Atalanta 0-1. Conflict între Juric și Ademola Lookman

În momentul în care a fost înlocuit, nigerianul, vizibil nemulțumit, s-a îndreptat spre bancă.

Ajuns lângă antrenor, atacantul i-a spus ceva care l-a supărat pe tehnicianul croat, așa că Juric l-a apucat ferm de braț.

Atunci, fotbalistul Marten De Roon și directorul executiv Luca Percassi au intervenit pentru a preveni escaladarea conflictului.

Tensiuni între Juric și Lookman. Foto: Captură „X"
Tensiuni între Juric și Lookman. Foto: Captură „X"

Tensiuni între Juric și Lookman. Foto: Captură „X"
În minutul 90, Samardzic a înscris golul victoriei. La finalul meciului, Juric s-a apropiat din nou de Lookman pentru a-i spune câteva cuvinte înainte ca atacantul să intre în vestiar, în timp ce restul echipei sărbătorea succesul pe teren, conform gazzetta.it.

„Sunt lucruri care se întâmplă, ca și între Conte și De Bruyne la Napoli. În tensiunea momentului, se exagerează puțin, dar totul se rezolvă în vestiar.

Jucătorii nu acceptă ușor înlocuirile și apar reacții impulsive”, a declarat Juric, conform record.pt.

53 de goluri
a marcat Lookman pentru Atalanta în cele 127 de meciuri jucate

Atacantul nigerian a fost dorit de antrenorul Cristi Chivu la Inter Milano, în vară, dar Atalanta nu a permis mutarea.

Atalanta ocupă locul 16 în Liga Campionilor, cu șapte puncte acumulate, după cele șapte meciuri jucate. Marseille are doar trei puncte.

olympique marseille atalanta Ademola Lookman ivan juric
07:11
„Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
 „Femeia asta e un monstru!” O altă fostă elevă a Cameliei Voinea o acuză pe aceasta de abuzuri fizice și psihice. „Mi-a smuls smocuri de păr din cap”
00:26
„Puteam să mai marcăm” Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
„Puteam să mai marcăm”  Mirel Rădoi și-a lăudat jucătorii după victoria cu Rapid Viena + mesaj pentru Baiaram
00:25
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
Cristian Geambașu Fă ce zice Mirel, nu ce face Mirel
01:35
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
„E fabulos” Cine este jucătorul lăudat de Mihai Rotaru: „O fază extraordinară”
Mai multe știri de ultimă oră

Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Conference League
06.11
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
Citește mai mult
Rapid Viena - U Craiova 0-1 Oltenii obțin o victorie mare în Austria și visează la primăvara europeană
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Special
05.11
„Am vrut să mă sinucid” Mărturie tulburătoare: o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Citește mai mult
„Am vrut să mă sinucid”  Mărturie tulburătoare:  o fostă gimnastă o acuză pe Camelia Voinea, antrenoarea și mama Sabrinei Voinea
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Liga Campionilor
06.11
Seară nebună în Ligă Interul lui Chivu învinge greu + Dragomir integralist într-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Citește mai mult
Seară nebună &icirc;n Ligă&nbsp;Interul lui Chivu &icirc;nvinge greu + Dragomir integralist &icirc;ntr-o victorie istorică pentru Pafos! Toate rezultatele
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Superliga
06.11
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”
Citește mai mult
Rivalitatea nu mai contează Gestul fanilor lui Dinamo, după decesul lui Emeric Ienei: „Este un semn de respect pentru un om extraordinar”

