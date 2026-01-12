Ucis la înmormântarea mamei   Omul care l-a transferat pe Adrian Mutu în Franța a fost împușcat mortal

Alain Orsoni (71 de ani), fostul președinte de la AC Ajaccio, a fost asasinat în Franța, chiar la înmormântarea mamei sale.

Orsoni este omul care l-a dus pe Adrian Mutu în Franța, la Ajaccio, acolo unde „Briliantul” a evoluat timp de 2 ani, între 2012 și 2014.

Alain Orsoni, ucis la înmormântarea mamei sale

Fostul lider naționalist și președinte al AC Ajaccio, a fost ucis după ce a fost împușcat în inimă, chiar la înmormântarea mamei sale, în satul Vero din Corsica de Sud, conform leparisien.fr.

Orsoni a fost atins de un singur foc de armă, care i-a fost fatal. Conform procuraturii franceze, evenimentul s-a petrecut în jurul orei 16:30, Orsoni fiind declarat decedat în jurul orei 17:00.

La momentul crimei, în cimitir se aflau aproximativ 50 de persoane. Totul ar fi fost pus la cale de o bandă organizată. Ulterior, s-a constatat că glonțul care l-a lovit pe Orsoni a fost tras de la mare distanță, cu o armă de mare putere.

Cine a fost Alain Orsoni

După ce și-a terminat studiile la Paris, Orsoni a devenit unul dintre liderii formațiunii politice FLNC, înainte de a-și fonda propriul partid, Mișcarea pentru Autodeterminare (MPA).

Orsoni a părăsit Corsica în anul 1996 și a trăit timp de 13 ani în Florida, apoi s-a mutat în Nicaragua, acolo unde a fost implicat în industria jocurilor de noroc. După ce a părăsit Nicaragua, acesta a locuit pentru o perioadă în Spania.

Orsoni a condus clubul de fotbal AC Ajaccio în două perioade, 2008-2015 și 2022-2023, el fiind omul care l-a adus pe Adrian Mutu la echipă în 2012, după ce atacantul român o părăsise pe Cesena.

