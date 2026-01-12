Scandal, bătăi și tensiuni Noul antrenor al Realului, protagonistul unor momente șocante cu rivalii și chiar cu coechipierii!

Alvaro Arbeloa (42 de ani) este noul antrenor al lui Real Madrid, după ce clubul a anunțat despărțirea de Xabi Alonso (44 de ani).

Arbeloa, cel care a jucat pentru Real în perioada 2009-2016, a antrenat echipa a doua a clubului în prima parte a acestui sezon.

De-a lungul carierei sale de jucător, Alvaro Arbeloa a fost implicat în mai multe momente tensionate atât cu adversarii, cât și cu coechipierii săi.

Mai jos, cele mai importante dintre acestea.

Altercații și tensiuni cu Iker Casillas

Una dintre cele mai discutate controverse din jurul lui Arbeloa a fost relația sa cu legenda lui Real Madrid, Iker Casillas.

În era José Mourinho, relațiile dintre ei au devenit tensionate: Arbeloa a susținut public deciziile lui Mourinho, precum scoaterea lui Casillas din echipă, și chiar a apreciat conținut pe rețelele sociale care îl critica pe Casillas, lucru care l-a iritat vizibil pe căpitan.

Tensiunile au ajuns până în punctul în care cei doi nu și-au mai vorbit o perioadă, deși Arbeloa a minimalizat ulterior situația, spunând că a fost „profesională, normală” și că lucrurile s-au rezolvat în interiorul vestiarului.

Agresivitate pe teren în meciurile El Clásico

Arbeloa și-a construit reputația de apărător extrem de dur în meciurile mari, mai ales împotriva Barcelonei.

În El Clásico l-a lovit pe Lionel Messi și a avut schimburi extrem de tensionate cu jucători adverși după faulturi.

A fost văzut și călcându-l pe David Villa și implicându-se în dueluri dure care au declanșat confruntări agresive.

Aceste momente nu au fost mereu bătăi propriu-zise, dar au fost incidente controversate care i-au consolidat imaginea de jucător dur.

Bătaie pe marginea terenului, ca antrenor la Castilla, în 2025

Mult după retragerea ca jucător, Arbeloa a intrat într-un conflict pe marginea terenului ca antrenor al lui Real Madrid Castilla.

Într-o înfrângere cu 0-3 contra celor de la Mérida AD, spiritele s-au încins la finalul meciului: a avut loc o bătaie generală cu jucători și membri ai staff-ului, iar Arbeloa a fost eliminat cu cartonaș roșu de arbitru pentru atitudinea sa.

Declarații publice tranșante

Arbeloa a avut mai multe momente în care declarațiile sale au stârnit dezbateri, într-un stil direct și provocator.

În timpul erei Mourinho la Real, Arbeloa a făcut aluzii la comportamentul colegilor, sugerând că unii au avut atitudine „infantilă” și au pus mai mult preț pe imaginea publică decât pe unitatea vestiarului.

Câteva declarații polemice ale lui Alvaro Arbeloa:

„Pare că este rău să te plângi, dar dacă nu o faci nu îți aperi interesele. Se vrea ca Real Madrid să nu se plângă nimeni. Se pare că există doar o echipă fericită cu VAR-ul” - aluzie clară că VAR-ul avantajează FC Barcelona (2019)

„Dacă Mourinho nu ar fi venit, Guardiola ar fi fost încă la Barcelona câștigând totul” (2015)

„Relația mea cu Casillas nu e ca înainte… Dar nu cred că Mourinho are de-a face cu asta. Pare că e sacrilegiu să vorbești bine despre Mourinho” (2013)

Alvaro Arbeloa FOTO: IMAGO

„Am greșit atunci când am distribuit articolul fără să îl citesc complet. Niciodată în viața mea nu am vorbit urât despre un coechipier” - după ce a repostat un articol care îl numea pe Casillas „o tumoră”, Arbeloa a trebuit să își ceară scuze public (2014)

„Respect foarte mult Barcelona, e o echipă mare cu un jucător mare ca Lionel Messi. E foarte bun… dar niciodată nu am reușit să mă bucur de el și nu cred că o voi face vreodată. Sper să se retragă cât mai curând — număr zilele până atunci” (2019)

„Nu sunt «anti-Barcelona», dar întotdeauna vreau să piardă pentru că asta e bine pentru Real Madrid… Da, aș vrea să fie eliminați din Liga Campionilor, ar fi un rival în minus” (2019)

„Pique este obsedat de noi. Într-o zi îl voi vedea făcând stand-up comedy vorbind despre Real Madrid” (2015)

Alte citate memorabile ale lui Arbeloa:

„Există echipe care știu să pună presiune pe arbitri și altele care sunt pedepsite pentru că nu o fac”

„Unii se plâng ani de zile, iar apoi dau lecții de morală. Mourinho a fost singurul care a îndrăznit să spună lucrurilor pe nume”

„Cu Mourinho, Real Madrid a încetat să mai fie naiv”

„Au fost jucători la Real care au ales presa în locul echipei”

„Unii confundă a fi căpitan cu a fi popular (n.r. despre Casillas). Loialitatea față de club trebuie să fie mai presus de orice prietenie”

