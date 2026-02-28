Finalissima, în pericol  Situația tensionată din Orientul Mijlociu ar putea afecta meciul dintre Spania și Argentina

Finalissima, meciul dintre Spania și Argentina, este în pericol, ca urmare a situației tensionate din Orientul Mijlociu.

Spania - Argentina este programat pe 27 martie, de la ora 20:00, pe stadionul Lusail, în Qatar.

Ca urmare a atacului comun al Statelor Unite și Israelului asupra Iranului, liderii de la Teheran au decis să riposteze, ținta fiind mai multe baze militare americane din țările vecine, inclusiv Qatar.

Spania - Argentina, în pericol să nu se dispute

Potrivit marca.com, o rachetă a fost văzută survolând spațiul aerian al stadionului Lusail, acolo unde ar urma să se joace Finalissima.

Deși încă nu a fost luată o decizie privind amânarea sau mutarea meciului, acest lucru este posibil să se întâmple, dacă acest conflict va continua în perioada următoare.

Rachetele trimise de Iran către baza militară americană din Qatar au fost interceptate până în acest moment, iar populația țării nu a fost afectată în vreun fel.

Totuși, guvernul qatarez a transmis că spațiul aerian al țării este închis pentru moment și i-a îndemnat pe cetățeni să stea în case ca măsură de precauție.

Cum Qatarul este aliat al Statelor Unite, este foarte posibil ca atacurile Iranului să nu se oprească prea curând, ceea ce înseamnă că FIFA și cele două federații vor trebui să ia o decizie privind desfășurarea partidei.

⚡️BREAKING



SATELLITE IMAGES SHOW DESTRUCTION OF US RADARS IN QATAR pic.twitter.com/BmfpSzYgey — Iran Observer (@IranObserver0) February 28, 2026

O astfel de situație s-a mai întâmplat în trecut, mai exact în iunie 2025, atunci când atacurile cu rachete ale Iranului asupra Qatarului au durat doar o zi.

Situația tensionată din Qatar ar putea afecta un alt meci, tot al naționalei Spaniei. Selecționata iberică are programat un amical cu Egipt pe 30 martie, pe stadionul „Ahmad bin Ali”, arenă aflată în orașul Al Rayyan.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport