S-a întors la FCSB! Prezență surpriză la antrenamentul campioanei » Când ar putea juca

FCSB - Aberdeen. Joyskim Dawa (29 de ani) s-a întors pe teren după accidentarea din martie. Stoperul a început alergările, fiind surprins la antrenamentul de azi alături de Ciobanu.

Când estimează campioana că fundașul ar putea juca din nou.

FCSB - Aberdeen se joacă joi, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV.

Joyskim Dawa se apropie încet, dar sigur, de revenirea pe gazon. Accidentat la finalul lunii martie și operat pe 16 aprilie, la o clinică din Belgia, stoperul camerunez a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior și de atunci nu a mai bifat niciun minut în tricoul campioanei.

Joyskim Dawa s-a întors pe teren!

Absența lui Dawa s-a resimțit puternic în compartimentul defensiv al roș-albaștrilor, care au încasat gol în fiecare meci din ultima perioadă.

Între timp, camerunezul a muncit intens la sala de forță și a urmat un program de recuperare strict, iar în această lună a revenit pe teren, unde azi, la antrenamentul dinaintea meciului cu Aberdeen a fost văzut alergând separat, alături de juniorul Luca Ciobanu.

În echipă din octombrie?

Dacă totul decurge conform planului, Dawa va continua cu alergări ușoare și exerciții de intensitate crescută în săptămânile următoare, pentru ca la început de septembrie să se alăture antrenamentelor colective.

Fundașul ar putea redeveni apt de joc în a doua jumătate a lunii octombrie, după pauza prilejuită de meciurile echipelor naționale.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport