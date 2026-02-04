„Nu se va schimba nimic” Gestul făcut de Alex Pop, după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi

FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa la Ovidiu.

Alexandru Pop a marcat golul victoriei pentru Dinamo în meciul cu Farul, chiar în ultimul minut al timpului regulamentar.

FARUL - DINAMO. Alexandru Pop, la finalul meciului: „Vreau să ajut cât de mult pot”

Atacantul dinamovist a vorbit despre golul reușit la Ovidiu, dar și despre ce va urma atât pe plan personal, cât și pentru echipă.

Imediat după golul marcat, Pop le-a făcut semn să tacă celor care l-au criticat:

„La fiecare meci intru cu mentalitatea să ajut echipa cât de mult pot. Sper ca în continuare să-mi aduc aportul și să aduc cât mai multe puncte.

Nu știu care sunt planurile lui Mister la meciurile viitoare. Dacă voi intra, nu se va schimba nimic. Că sunt titular sau că intru pe parcurs, la fel voi juca.

Fiecare victorie e o sărbătoare la Dinamo. Astăzi a fost un meci echilibrat, poate cu un plus pentru ei în prima repriză.

Dacă la Petrolul n-am putut câștiga, astăzi am luat cele trei puncte. Dumnezeu le aranjează, iar asta s-a văzut azi”, a declarat Alexandru Pop, la Prima Sport.

În prima repriză am simțit un plus pentru ei, au fost mai buni. Ulterior, în partea a doua ne-am trezit și noi și ne-am creat situații de gol. Alexandru Pop, atacant Dinamo

Crescut la Academia „Gheorghe Hagi”, Pop a vorbit despre sentimentele pe care le-a avut în momentul golului și i-a transmis o urare „Regelui”, cel care împlinește 61 de ani joi, 5 februarie.

„E un sentiment frumos când marchezi împotriva unei foste echipe. Eu aici am crescut și este un sentiment aparte.

Vreau să-i transmit «La mulți ani» domnului Hagi, mâine este ziua dânsului. Sper ca pe viitor să ajungă pe banca echipei naționale”, a mai spus Alexandru Pop.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3

