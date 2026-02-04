„Nu se va schimba nimic”  Gestul făcut de Alex Pop,  după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi +15 foto
Alexandru Pop FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Nu se va schimba nimic” Gestul făcut de Alex Pop, după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 23:15
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 23:15
  • FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Pop (26 de ani), atacantul „câinilor”, a vorbit despre victoria obținută de echipa sa la Ovidiu.

Alexandru Pop a marcat golul victoriei pentru Dinamo în meciul cu Farul, chiar în ultimul minut al timpului regulamentar.

Pop, eroul lui Dinamo   VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori
Citește și
Pop, eroul lui Dinamo VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori
Citește mai mult
Pop, eroul lui Dinamo   VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori

FARUL - DINAMO. Alexandru Pop, la finalul meciului: „Vreau să ajut cât de mult pot”

Atacantul dinamovist a vorbit despre golul reușit la Ovidiu, dar și despre ce va urma atât pe plan personal, cât și pentru echipă.

Imediat după golul marcat, Pop le-a făcut semn să tacă celor care l-au criticat:

„Nu se va schimba nimic”  Gestul făcut de Alex Pop,  după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi „Nu se va schimba nimic”  Gestul făcut de Alex Pop,  după ce a marcat golul victoriei pentru Dinamo + Mesajul său pentru Hagi

„La fiecare meci intru cu mentalitatea să ajut echipa cât de mult pot. Sper ca în continuare să-mi aduc aportul și să aduc cât mai multe puncte.

Nu știu care sunt planurile lui Mister la meciurile viitoare. Dacă voi intra, nu se va schimba nimic. Că sunt titular sau că intru pe parcurs, la fel voi juca.

Fiecare victorie e o sărbătoare la Dinamo. Astăzi a fost un meci echilibrat, poate cu un plus pentru ei în prima repriză.

Dacă la Petrolul n-am putut câștiga, astăzi am luat cele trei puncte. Dumnezeu le aranjează, iar asta s-a văzut azi”, a declarat Alexandru Pop, la Prima Sport.

În prima repriză am simțit un plus pentru ei, au fost mai buni. Ulterior, în partea a doua ne-am trezit și noi și ne-am creat situații de gol. Alexandru Pop, atacant Dinamo

Crescut la Academia „Gheorghe Hagi”, Pop a vorbit despre sentimentele pe care le-a avut în momentul golului și i-a transmis o urare „Regelui”, cel care împlinește 61 de ani joi, 5 februarie.

„E un sentiment frumos când marchezi împotriva unei foste echipe. Eu aici am crescut și este un sentiment aparte.

Vreau să-i transmit «La mulți ani» domnului Hagi, mâine este ziua dânsului. Sper ca pe viitor să ajungă pe banca echipei naționale”, a mai spus Alexandru Pop.

Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (12).jpg
Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (12).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (1).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (2).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (3).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (4).jpg Farul - Dinamo, Alex Pop a marcat golul victoriei Capturi Prima Sport (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul Constanța - Dinamo 2-3

Citește și

Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO.  Revenire de senzație a „câinilor” la Ovidiu!
Superliga
23:01
Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO. Revenire de senzație a „câinilor” la Ovidiu!
Citește mai mult
Farul - Dinamo 2-3 VIDEO+FOTO.  Revenire de senzație a „câinilor” la Ovidiu!
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Superliga
22:13
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Citește mai mult
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
farul constanta dinamo bucuresti liga 1 Alexandru Pop
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share