„E urât ce se întâmplă” Ianis Zicu, furios după meciul cu Dinamo: „Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie”

FARUL - DINAMO 2-3. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, a vorbit despre duelul pierdut cu Dinamo, în etapa #25 a Ligii 1.

Tehnicianul Farului a fost foarte deranjat de programarea meciului cu Unirea Slobozia, partidă care se va juca sâmbătă, în Ialomița, de la 13:00.

FARUL - DINAMO. Ianis Zicu: „Nu este normal felul în care am fost programați”

Antrenorul Farului a vorbit despre programarea de care a avut parte echipa sa și s-a arătat total deranjat de faptul că jucătorii săi vor trebui să joace din nou sâmbătă, la mijlocul zilei.

„Din păcate pe final de meci, jucătorii pe care i-am introdus nu au fost la nivelul la care mă așteptam. Asta este, mergem mai departe.

Una dintre schimbări a fost forțată, a lui Pellegrini, nu aveam alte soluții și a trebuit să improvizez. Iar Gustavo, care a revenit după 7 luni, a jucat două meciuri în trei zile și va juca și sâmbătă.

Le mulțumim celor care au făcut programarea. Mâine ne trezim, iar sâmbătă la 13:00 jucăm, nu este normal.

Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie, se putea găsi și pentru noi măcar o zi în plus... este urât ce se întâmplă. Înainte, când eram junior, nici nu permitea regulamentul să joci așa, acum se poate...”, a declarat Ianis Zicu, la Prima Sport.

Dacă era meci în deplasare la Ciuc sau Botoșani și n-aveam avion, poate se găsea o soluție, mergeam cu trenul și puneau meciul a treia zi, ca să putem ajunge. Așa, aici, la Slobozia, e aproape... Ianis Zicu, antrenor Farul Constanța

Ianis Zicu: „Vreau să câștigăm cele cinci meciuri rămase și să intrăm în play-off ”

Deși echipa sa a pierdut și și-a redus șansele de a prinde TOP 6 din Liga 1, Ianis Zicu este încrezător în forțele echipei sale:

„În momentul acesta, la cât de frustrant a fost acest joc, dacă avem bărbăție ne trezim, câștigăm cinci meciuri din cinci și prindem play-off-ul.

Dacă muncim putem face asta, dacă nu, ne batem pentru locurile 7-8, așa cum am spus și săptămâna trecută”, a declarat Zicu.

Întrebat despre șansele lui Dinamo la titlu, tehnicianul Farului a spus:

„Munca mea este să fiu profesionist și nu am niciun gând legat de ce a fost când jucam la Dinamo. Nu mă interesează dacă Dinamo va fi campioană sau Rapid, pentru că am jucat și acolo, nici Craiova, FCSB și tot așa”.

