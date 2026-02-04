„E urât ce se întâmplă”  Ianis Zicu,  furios după meciul cu Dinamo: „Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie” +19 foto
Ianis Zicu FOTO: Sport Pictures
„E urât ce se întâmplă” Ianis Zicu, furios după meciul cu Dinamo: „Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 04.02.2026, ora 23:36
Actualizat: 04.02.2026, ora 23:36
  • FARUL - DINAMO 2-3. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul constănțenilor, a vorbit despre duelul pierdut cu Dinamo, în etapa #25 a Ligii 1.

Tehnicianul Farului a fost foarte deranjat de programarea meciului cu Unirea Slobozia, partidă care se va juca sâmbătă, în Ialomița, de la 13:00.

FARUL - DINAMO. Ianis Zicu: „Nu este normal felul în care am fost programați”

Antrenorul Farului a vorbit despre programarea de care a avut parte echipa sa și s-a arătat total deranjat de faptul că jucătorii săi vor trebui să joace din nou sâmbătă, la mijlocul zilei.

„Din păcate pe final de meci, jucătorii pe care i-am introdus nu au fost la nivelul la care mă așteptam. Asta este, mergem mai departe.

Una dintre schimbări a fost forțată, a lui Pellegrini, nu aveam alte soluții și a trebuit să improvizez. Iar Gustavo, care a revenit după 7 luni, a jucat două meciuri în trei zile și va juca și sâmbătă.

Le mulțumim celor care au făcut programarea. Mâine ne trezim, iar sâmbătă la 13:00 jucăm, nu este normal.

Echipele care fac audiență sunt programate cum trebuie, se putea găsi și pentru noi măcar o zi în plus... este urât ce se întâmplă. Înainte, când eram junior, nici nu permitea regulamentul să joci așa, acum se poate...”, a declarat Ianis Zicu, la Prima Sport.

Dacă era meci în deplasare la Ciuc sau Botoșani și n-aveam avion, poate se găsea o soluție, mergeam cu trenul și puneau meciul a treia zi, ca să putem ajunge. Așa, aici, la Slobozia, e aproape... Ianis Zicu, antrenor Farul Constanța
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (8).jpg
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (8).jpg

Ianis Zicu: „Vreau să câștigăm cele cinci meciuri rămase și să intrăm în play-off

Deși echipa sa a pierdut și și-a redus șansele de a prinde TOP 6 din Liga 1, Ianis Zicu este încrezător în forțele echipei sale:

„În momentul acesta, la cât de frustrant a fost acest joc, dacă avem bărbăție ne trezim, câștigăm cinci meciuri din cinci și prindem play-off-ul.

Dacă muncim putem face asta, dacă nu, ne batem pentru locurile 7-8, așa cum am spus și săptămâna trecută”, a declarat Zicu.

Întrebat despre șansele lui Dinamo la titlu, tehnicianul Farului a spus:

„Munca mea este să fiu profesionist și nu am niciun gând legat de ce a fost când jucam la Dinamo. Nu mă interesează dacă Dinamo va fi campioană sau Rapid, pentru că am jucat și acolo, nici Craiova, FCSB și tot așa”.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pop în Farul - Dinamo 2-3

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
farul constanta dinamo bucuresti Ianis Zicu liga 1
