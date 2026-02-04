Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa  lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!” +9 foto
Alexandru Musi/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 23:07
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 23:07
  • FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale.
  • Atacantul U21 a avut și o ieșire nervoasă la adresa „centralului” Horațiu Feșnic.

Musi a ținut să-l felicite pe Alexandru Pop pentru reușita care a adus toate cele trei puncte echipei antrenate de Zeljko Kopic.

Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 
Citește și
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova
Citește mai mult
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 

FARUL - DINAMO. Alexandru Musi: „Avem dorință, mereu luptăm până la ultimul minut

„Un meci greu, pe un teren dificil. Știm că Farul joacă fotbal, mă bucur că ne-am făcut treaba pe teren. Avem dorință, mereu luptăm până la ultimul minut.

Mă bucur pentru Popică, este un băiat extraordinar! Victoria este a lui și îi mulțumim frumos pe această cale, că a marcat și ne-a adus cele trei puncte”, a declarat Musi la Digi Sport.

Întrebat ce mai are nevoie Dinamo pentru a câștiga primul titlu din 2007 încoace, Musi a replicat:

„Ce să ne trebuiască pentru titlu? Avem o echipă bună, a demonstrat”.

Alexandru Musi a răbufnit la adresa lui Horațiu Feșnic

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a fost chestionat și cu privire la faza controversată din minutul 36. Atunci, Musi a cerut penalty, dar s-a ales doar pentru un galben pentru simulare:

Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (8).jpeg
Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (8).jpeg

Galerie foto (9 imagini)

Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (1).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (2).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (3).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (4).jpeg Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (5).jpeg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Musi a răbufnit la adresa „centralului” Horațiu Feșnic, care nu a mers la monitorul VAR.

„Intri în careu, ok, a fost un contact mic, dar când intri în careu și-ți pune piciorul în față, pentru mine e penalty clar.

Nu mă interesează dacă am fost sau nu luat la ochi. Există VAR, poate să verifice, dar înainte să dea galben poate să și verifice”, a concluzionat Musi.

FOTO. Farul - Dinamo 2-3

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Pop, eroul lui Dinamo   VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori
Superliga
22:38
Pop, eroul lui Dinamo VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori
Citește mai mult
Pop, eroul lui Dinamo   VIDEO + FOTO. Golul cu care „câinii” obțin victoria la Ovidiu în ultimul minut, după ce au fost conduși de două ori
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Superliga
22:13
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Citește mai mult
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
farul constanta dinamo superliga Alexandru Musi Horatiu Fesnic
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana deschide scorul 
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share