Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!”

FARUL - DINAMO 2-3. Alexandru Musi (21 de ani), jucătorul oaspeților, a vorbit despre victoria echipei sale.

Atacantul U21 a avut și o ieșire nervoasă la adresa „centralului” Horațiu Feșnic.

Musi a ținut să-l felicite pe Alexandru Pop pentru reușita care a adus toate cele trei puncte echipei antrenate de Zeljko Kopic.

FARUL - DINAMO. Alexandru Musi: „Avem dorință, mereu luptăm până la ultimul minut”

„Un meci greu, pe un teren dificil. Știm că Farul joacă fotbal, mă bucur că ne-am făcut treaba pe teren. Avem dorință, mereu luptăm până la ultimul minut.

Mă bucur pentru Popică, este un băiat extraordinar! Victoria este a lui și îi mulțumim frumos pe această cale, că a marcat și ne-a adus cele trei puncte” , a declarat Musi la Digi Sport.

Întrebat ce mai are nevoie Dinamo pentru a câștiga primul titlu din 2007 încoace, Musi a replicat:

„Ce să ne trebuiască pentru titlu? Avem o echipă bună, a demonstrat”.

Alexandru Musi a răbufnit la adresa lui Horațiu Feșnic

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a fost chestionat și cu privire la faza controversată din minutul 36. Atunci, Musi a cerut penalty, dar s-a ales doar pentru un galben pentru simulare:

Musi a răbufnit la adresa „centralului” Horațiu Feșnic, care nu a mers la monitorul VAR.

„Intri în careu, ok, a fost un contact mic, dar când intri în careu și-ți pune piciorul în față, pentru mine e penalty clar.

Nu mă interesează dacă am fost sau nu luat la ochi. Există VAR, poate să verifice, dar înainte să dea galben poate să și verifice”, a concluzionat Musi.

FOTO. Farul - Dinamo 2-3

