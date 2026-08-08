Aur pentru Cătălin Preda! Sportivul român e campion european la sărituri de la mare înălțime. Constantin Popovici, locul 7 » Cum arată podiumul

Cătălin Preda (35 de ani) a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de Natație de la Paris.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La patru ani distanță de la titlul cucerit la ediția din 2022, sportivul român s-a clasat pe prima poziție, fiind singurul cu un scor de peste 400 de puncte.

Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime

Românul a ales o săritură cu o dificultate de 5,2 și a a reușit să acumuleze un total 411,60 de puncte.

Italianul Andrea Barnaba s-a clasat pe poziția secundă, cu 386 de puncte, iar francezul Gary Hunt a completat podiumul, cu 382,5 puncte.

Celălalt sportiv român implicat în competiție, la platforma situată la 20 de metri, a fost Constantin Popovici. Acesta a încheiat pe locul 7, cu 325,4 puncte, potrivit europeanaquatics.org.

Urmează întrecerile de înot. David Popovici intră în concurs marți

Programul pentru probele de 100 m și 200 m liber:

100 m liber

11 august – serii, dimineața

11 august – semifinale, seara

12 august – FINALA, seara

200 m liber

13 august – serii, dimineața

13 august – semifinale, seara

14 august – FINALA, seara

La Paris vom avea un lot de 11 înotători, iar pentru prima dată în istoria competiției, sportivii români vor lua startul în toate probele individuale masculine:

David Popovici – 100 m și 200 m liber

Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras

Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture

Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture

Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber

Robert Badea – 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt

Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt

Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt

Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber

Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate

Tudor Iordache – 50 m, 100 m și 200 m spate

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport