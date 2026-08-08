Aur pentru Cătălin Preda! Sportivul român e campion european la sărituri de la mare înălțime. Constantin Popovici, locul 7 » Cum arată podiumul

- Cătălin Preda (35 de ani) a obținut medalia de aur la Campionatele Europene de Natație de la Paris.
La patru ani distanță de la titlul cucerit la ediția din 2022, sportivul român s-a clasat pe prima poziție, fiind singurul cu un scor de peste 400 de puncte.
Cătălin Preda este campion european la sărituri de la mare înălțime
Românul a ales o săritură cu o dificultate de 5,2 și a a reușit să acumuleze un total 411,60 de puncte.
Italianul Andrea Barnaba s-a clasat pe poziția secundă, cu 386 de puncte, iar francezul Gary Hunt a completat podiumul, cu 382,5 puncte.
Celălalt sportiv român implicat în competiție, la platforma situată la 20 de metri, a fost Constantin Popovici. Acesta a încheiat pe locul 7, cu 325,4 puncte, potrivit europeanaquatics.org.
Urmează întrecerile de înot. David Popovici intră în concurs marți
Programul pentru probele de 100 m și 200 m liber:
100 m liber
- 11 august – serii, dimineața
- 11 august – semifinale, seara
- 12 august – FINALA, seara
200 m liber
- 13 august – serii, dimineața
- 13 august – semifinale, seara
- 14 august – FINALA, seara
La Paris vom avea un lot de 11 înotători, iar pentru prima dată în istoria competiției, sportivii români vor lua startul în toate probele individuale masculine:
- David Popovici – 100 m și 200 m liber
- Patrick Dinu – 50 m liber, 100 m liber și 50 m bras
- Denis Popescu – 50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture
- Vlad Mihalache – 50 m și 100 m fluture
- Theodor Proca – 800 m și 1.500 m liber
- Robert Badea – 200 m fluture, 200 m și 400 m mixt
- Darius Coman – 100 m și 200 m bras, 200 m mixt
- Matei State – 200 m spate, 200 m bras, 200 m și 400 m mixt
- Eric Andrieș – 200 m și 400 m liber
- Alexandru Constantinescu – 50 m, 100 m și 200 m spate
- Tudor Iordache – 50 m, 100 m și 200 m spate