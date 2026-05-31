Romanchuk a debutat la națională! FOTO. Stoperul Craiovei, titular pentru Ucraina la 2-0 cu Polonia. Ce post a jucat, ce a făcut și ce a spus selecționerul +13 foto
Romanchuk, emoționat, cu ochii închiși, între Yaremchuk și Nazaryna, la imnul Ucrainei. Foto: Imago
Romanchuk a debutat la națională! FOTO. Stoperul Craiovei, titular pentru Ucraina la 2-0 cu Polonia. Ce post a jucat, ce a făcut și ce a spus selecționerul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 22:44
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 23:31
  • Oleksandr Romanchuk a jucat prima oară în naționala Ucrainei la 26 de ani: duminică, echipa galben-albastră a câștigat amicalul din Polonia (2-0) cu el titular. 
  • I-a avut colegi pe Yarmolenko, Yaremchuk și Tsygankov și adversari pe Lewandowski, Zielinski și Zalewski.
Transferul la Craiova a avut efect triplu pentru Oleksandr Romanchuk.

Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
A cucerit primele trofee ale carierei, titlul și Cupa României, a primit oferte din Bundesliga, inclusiv de la finalista Europa League, și a debutat la naționala Ucrainei.

Romanchuk: „Atunci simt că sunt cu adevărat jucător al echipei Ucrainei”

Stoperul în vârstă de 26 de ani era entuziasmat când a aflat că noul selecționer, italianul Andrea Maldera, îl cheamă să-și reprezinte țara: „Am început să țip de bucurie”.

Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei
Oleksandr Romanchuk, prima zi la naționala Ucrainei. Fotografii: capturi video YouTube federația ucraineană
Mai spunea, după primul antrenament: „Încă nu pot înțelege pe deplin că sunt jucător al naționalei. Cred că, odată ce vom juca primul meci, voi simți că sunt cu adevărat membru al echipei Ucrainei”

Înaintea amicalului cu Polonia, Maldera nu a ascuns că „i-am studiat stilul lui Romanchuk în videoclipuri. A avut un sezon bun, jucând cu încredere în defensivă pe diverse poziții. Am vorbit cu el și vom vedea ce putem face împreună”.

Romanchuk, titular fundaș dreapta într-o națională puternică. Emoționat la imn

Antrenorul italian, 55 de ani, a observat că Oleksandr a evoluat stoper dreapta într-o linie defensivă de trei și l-a folosit fundaș dreapta la startul testului de duminică, de la Wroclaw. Titular la debut!

Debutul lui Romanchuk la naționala Ucrainei
Debutul lui Romanchuk la naționala Ucrainei. Fotografii: Imago
Sasha a cântat tare imnul Ucrainei, puternic emoționat, apoi s-a așezat la margine, pe rândul din spate, la poza de grup.

Printre coechipieri la primul duel, Yarmolenko, Yaremchuk, Tsygankov, Mykolenko, Sudakov, Matviyenko, Trubin în poartă. Echipa bună!

Pe afișul meciului, Romanchuk a apărut lângă veteranul Yarmolenko (36 de ani, 126 de selecții, 47 de goluri, 26 de assisturi).

Romanchuk s-a duelat 45 de minute cu Zalewski și Pietuszewski

I-a avut adversari pe partea lui pe Zalewski, mijlocașul stânga al Atalantei (24 de ani), și pe extrema Pietuszewski, 18 ani, marele talent al lui Porto. Nu au lipsit din primul „11” al Poloniei Lewandowski și Zielinski. 

Debutul lui Romanchuk la naționala Ucrainei
La pauză, era 2-0 pentru Ucraina, goluri Yaremchuk (34) și Yarmolenko (44). Și Romanchuk a fost înlocuit cu Bondar. S-a încheiat cu același scor.

„Îi mulțumesc lui Romanchuk că a acceptat să fie fundaș dreapta. A jucat excelent”

La sfârșit, selecționerul Maldera a apreciat ce au făcut Roman și Bondar, ambii au evoluat apărători laterali, deși ei sunt centrali.

„Romanchuk și Bondar? Le mulțumesc că au acceptat să joace pe acea poziție. Am vrut să am un fundaș mai defensiv. Au jucat cel mai bine ca fundaș dreapta, au arătat cele mai bune calități ale lor”, a declarat tehnicianul italian.

Știam că putem pierde ceva în atac, dar trebuia să echilibrez flancul, pentru că Yarmolenko juca acolo. Am preferat un fundaș mai defensiv. Și Romanchuk, și Bondar au jucat excelent astăzi Andrea Maldera, selecționer Ucraina

