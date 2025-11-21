FC Argeș, în doliu O legendă a clubului a murit chiar în ziua meciului cu U Craiova » Avea 68 de ani

Doru Toma, legendă a clubului FC Argeș, a decedat la vârsta de 68 de ani, chiar în ziua meciului pe care piteștenii îl au programat în etapa #17 din Liga 1, cu Universitatea Craiova.

Momentan, cauzele decesului nu sunt cunoscute. Anunțul a fost făcut de familie în această dimineață. Potrivit surselor GOLAZO.ro, fostul mijlocaș nu se confrunta cu vreo problemă gravă de sănătate.

„Nea Tomiță”, așa cum era alintat de prieteni, era un om foarte activ în ceea ce privește activitățile din jurul clubului, în calitate de team manager.

A murit Doru Toma

FC Argeș a emis și ea un comunicat, cu privire la decesul fostului mijlocaș.

„Odihnă veșnică, Doru Toma! Nea Tomiță, așa cum îi spuneau prietenii, avea 68 de ani și a jucat ca mijlocaș central timp de 12 sezoane la FC Argeș, îmbrăcând în peste 200 de meciuri tricoul alb-violet și reușind să înscrie 7 goluri.

Format la academia clubului nostru, acesta face parte din generația care a adus titlul de campioană a României în 1979 și care a jucat în Europa împotriva unor nume mari ca Nottingham Forest, Panathinaikos sau Valencia.

După încheierea carierei de fotbalist, a continuat să lucreze ca oficial în cadrul clubului FC Argeș. În prezent era team manager în cadrul clubului.

Stelele care cad, nu pier. Stelele care cad se duc pe un alt cer. Sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să îl odihnească în pace!” se arată în comunicatul emis de FC Argeș pe Facebook.

Piteștenii vor cere Federației Române de Fotbal și Ligii Profesioniste ca înaintea partidei cu Universitatea Craiova să aibă loc un moment de reculegere.

Cine a fost Doru Toma

Născut pe 21 iulie 1957, la Pitești, Doru Toma și-a făcut debutul în fotbalul românesc, pe 7 decembrie 1975 sub comanda marelui Florin Halagian, într-o victorie a celor de la FC Argeș, 2-1, cu Dinamo.

Fostul mijlocaș a făcut parte din echipa care a câștigat ultimul titlu al piteștenilor, în sezonul 1978 - 1979.

După 11 ani jucați în alb-violet, Toma o părăsea pe FC Argeș la finele stagiunii 1986 - 1987.

A evoluat timp de un sezon la Chimia Râmnicu Vâlcea, ca mai apoi să revină în Trivale. S-a retras în anul 1989.

2 goluri în cupele europene a marcat Doru Toma

A rămas lângă clubul din Pitești, iar în 2020 a fost cooptat pentru a ocupa funcția de organizator de competiții. Ulterior, a fost numit team-manager.

