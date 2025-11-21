Italia ia lecții de la turci Gattuso l-a sunat pe selecționer imediat după tragere: „Asta vrea cu România! Ar fi bine s-o facem și noi”

Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul Italiei, ar dori ca Federația Italiană să amâne etapa #30 din Serie A, rundă programată înaintea barajelor pentru calificarea la Mondial.

Italia o va întâlni pe Irlanda de Nord la baraj. În finală, învingătoarea va înfrunta câștigătoarea din meciul Țara Galilor - Bosnia.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Conaționalul lui Gattuso, Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, anunța după tragerea la sorți că și-ar dori ca Federația Turcă să amâne etapa de dinaintea barajului. Tocmai pentru ca acesta să aibă mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea partidei cu România.

Gennaro Gattuso, inspirat de Vincenzo Montella: „Ar fi important să avem câteva zile libere”

Gattuso a vorbit după tragerea la sorți cu Montella, viitorul adversar al României, și a aflat planul omologului său. Și vrea să-l aplice și el în Serie A!

„I-am lăsat pe jucători în pace zilele acestea. Trebuie să trecem peste rușinea petrecută duminică pe San Siro. O să merg să vorbesc cu ei în curând.

Ar fi bine ca jucătorii să aibă câteva zilele libere și să amânăm etapa dinaintea barajului. Am vorbit cu Montella și mi-a spus că va cere asta în Turcia. Vedem ce se întâmplă” , a spus Gattuso, conform gazzetta.it.

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

