Mihai Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au vorbit despre posibilitatea ca LPF să amâne o etapă de campionat, chiar înaintea meciului cu Turcia din barajul pentru CM 2026.

„Tricolorii” vor întâlni Turcia în semifinale. Dacă vor ajunge în finală, se vor duela cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo.

Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic va avea loc anul viitor, între 11 iunie și 19 iulie. Meciurile de baraj se vor disputa pe 26 și 31 martie.

După tragerea la sorți, selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, a anunțat că vrea ca Federația Turcă să ceară amânarea etapei #27 din Super Lig.

Tehnicianul italian ar dori să facă acest lucru pentru a avea mai mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida cu România.

Mihai Stoica și Victor Angelescu, despre amânarea unei etape din Liga 1 pentru baraj

Cei doi conducători de la FCSB și Rapid spun că sunt de acord ca LPF să amâne o etapă de campionat pentru ca Mircea Lucescu să poată pregăti mai bine duelul cu Turcia.

Cei doi au vorbit și despre șansele ca amânarea să se materializeze, având în vedere numărul de meciuri disputate în campionatul României, cel mai mare din Europa ca număr de meciuri.

Victor Angelescu: „Eu aș fi de acord, dar nu-mi dau seama dacă se poate.”

Mihai Stoica: „Eu cred că nu ne-ar întreba nimeni, deci nu contează dacă am fi sau nu de acord. Noi am reușit performanța de a pune o etapă din Cupa României când joacă o echipă românească în Europa. După a trebuit s-o mutăm în februarie.

Nu prea sunt date, ar trebui să îngrămădim play-off-ul. Dar dacă e ordin, cu plăcere! Eu aș vrea să facem o înțelegere, să renunțăm la regula U21 și să amânăm (n.r. - râde).”

Victor Angelescu: „Mâine semnez și eu!”

Programul complet al barajului european pentru CM 2026

Ruta A

Italia - Irlanda de Nord

Țara Galilor - Bosnia (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta B

Ucraina - Suedia (învingătoarea va găzdui finala)

Polonia - Albania

Ruta C

Turcia - Romania

Slovacia - Kosovo (învingătoarea va găzdui finala)

Ruta D

Danemarca - Macedonia de Nord

Cehia - Irlanda (învingătoarea va găzdui finala)

