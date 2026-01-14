„Sunt 100% implicat” Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă”
Ilie Dumitrescu FOTO: FRF.ro
„Sunt 100% implicat" Ce post va ocupa Ilie Dumitrescu în cadrul FRF: „Voi aduce oameni importanți. Este de muncă"

Publicat: 14.01.2026, ora 18:32
Actualizat: 14.01.2026, ora 18:32
  • Ilie Dumitrescu (57 de ani) a dezvăluit ce atribuții va avea în colaborarea cu FRF.
  • Fostul component al Generației de Aur revine în fotbal după o pauză de 16 ani.

Ilie Dumitrescu și-a anunțat revenirea în fotbal la începutul acestui an, iar vestea dată de fostul mijlocaș oficializat acum.

Ilie Dumitrescu, despre colaborarea cu FRF: „Tranziția reprezintă o componentă esențială”

FRF a lansat departamentul Professional Club Services, ce dorește să dezvolte juniorii, pentru ca aceștia să evolueze pentru echipe de seniori.

Fostul internațional a fost cooptat în echipa FRF și va ocupa postul de Player Transition Manager, având sarcina de a facilita tranziția juniorilor spre înalta performanță.

Ilie Dumitrescu a dezvăluit toate obiectivele noului departament din cadrul FRF.

„Sunt onorat și bucuros să fac parte din proiectele Federației Române de Fotbal și sunt 100% implicat în toate inițiativele care au ca obiectiv dezvoltarea fotbalului românesc.

Cred cu tărie că succesul acestor proiecte depinde de unitate, spirit de echipă, comunicare și multă muncă.

La inițiativa FRF și a Academiei Naționale de Fotbal, am acceptat cu responsabilitate acest nou rol. Tranziția jucătorilor de la juniori către echipele de club și loturile naționale reprezintă o componentă esențială, iar pentru a reuși este nevoie de implicarea și susținerea cluburilor, astfel încât cât mai mulți jucători de valoare să ajungă la echipele naționale.

Obiectivele sunt comune: jucătorii să facă pasul spre prima reprezentativă, să fie pregătiți pentru înalta performanță și să genereze beneficii sportive și financiare pentru cluburi”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit FRF.ro.

Principiul care stă la baza acestui demers este viziunea FRF: obiectivele cluburilor sunt și obiectivele echipei naționale, iar obiectivele echipei naționale sunt și obiectivele cluburilor Comunicatul FRF

Ilie Dumitrescu: „Am fost sensibil la propunere”

Fostul internațional român a dezvăluit cum a fost convins de președintele FRF, Răzvan Burleanu, să accepte angajamentul în noul proiect național.

„Nu sunt implicat doar într-un proiect de imagine. Am fost sensibil la propunere, pentru că președintele Burleanu mi-a spus că eu o să fie un liant între Federație și cluburile din întreaga țară, în ceea ce privește trecerea de la juniori la seniorat.

Am observat în timp că jucătorii care sunt de perspectivă, care pot face pasul… Impactul e atât de mare”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

De asemenea, noul membru FRF a discutat despre procentul redus al jucătorilor din academiile de top, care ajung să evolueze la seniori:

Am aflat cu stupoare la o discuție cu președintele Burleanu că doar 3% dintre jucătorii din Anglia fac pasul de la juniori.

Nu Premier League, aici includ și Championship. Aici includ primele două ligi din Anglia și doar 3% reușesc. Și vorbim despre o țară cu academii foarte bine puse la punct”

Pe lângă atribuțiile legate de tranziția juniorilor spre seniorat, Ilie Dumitrescu va fi implicat în organizarea unui eveniment pentru antrenorii cu licența A și licența PRO.

„În afară de player transition manager, voi fi implicat într-o chestie care-mi place foarte mult, professional coaching summit.

Voi fi managerul proiectului și va începe în septembrie 2026. Voi aduce oameni importanți. Este de muncă”, a spus noul membru al staff-ului FRF.

  • De asemenea, Ilie Dumitrescu este ambasador al finalei Europa League 2028 sau 2029, pentru care Bucureștiul va candida.

Ilie Dumitrescu a stat 16 ani departe de fotbal

După o carieră de fotbalist de top, Ilie Dumitrescu a îmbrățișat temporar cariera de antrenor.

Ultimul său angajament a avut loc în 2010, când a pregătit FCSB.

8 meciuri
a stat Ilie Dumitrescu pe banca tehnică a lui FCSB

De-a lungul carierei de antrenor, Ilie Dumitrescu a pregătit echipele Oțelul Galați, FC Brașov, Alki Larnaca, FCM Bacău, Apollon Limassol, AEK Atena, AO Egaleo, Akratitos, GS Kallithea, PAOK, Panthrakikos și FCSB, dar și naționala U21 a României.

