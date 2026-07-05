FCSB a pierdut primul amical al verii, 0-4 cu Royale Union Saint-Gilloise

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Roș-albaștrii au avut parte de o susținere fabuloasă la partida jucată în Belgia.

Număr impresionant de suporteri FCSB la amicalul din Belgia

Fanii lui FCSB au luat cu asalt terenul unde se disputa amicalul și au creat o atmosferă incendiară pe durata partidei strigând „România, România!” și numele ex-căpitanului Darius Olaru, acum la echipa belgiană.

Peste 1.700 de bilete la 10€ au fost achiziționate de fanii roș-albaștrilor, informează DB-Sport.

La final, suporterii s-au apropiat de jucători pentru poze și autografe.

Clubul a postat pe Instagram imagini cu aceștia și atmosfera creată:

FCSB, înfrângere la scor! Roș-albaştrii au fost umiliți de Union SG, Olaru a fost titular în fața fostei sale echipe

Formația antrenată de Marius Baciu n-a avut nicio șansă în fața vicecampioanei din Belgia. Biondic a deschis scorul în minutul 30.

Rezultatul la pauză a fost 2-0 pentru Union SG, după reușita lui Raul Florucz, atacant cu origini românești, care a ales să reprezinte Austria.

FCSB a reușit să echilibreze partida, dar tot belgienii au fost cei care au punctat. Sylla a dus scorul la 3-0, în minutul 84.

Două minute mai târziu, Fuseini a stabilit rezultatul final, FCSB - Royale Union Saint-Gilloise 0-4!

Darius Olaru (28 de ani), fostul mijlocaș al roș-albaștrilor, a fost titular la belgieni, însă a fost schimbat la pauză.

Primul „11” folosit de Marius Baciu:

Târnovanu - Labonne, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Duarte, Fl. Tănase - Cisotti, Oct. Popescu, Politic - Bîrligea

Roș-albaștrii mai au programat un amical pe 8 iulie, împotriva celor de la Al Jazira, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu.

FCSB se pregătește pentru dubla cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League. Prima manșă este programată la București, pe 23 iulie, iar returul se va juca pe 30 iulie.

VIDEO Darius Olaru s-a revăzut cu foștii colegi

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