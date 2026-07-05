„Tatăl meu urăște fotbalul” Prințul William, dezvăluire surprinzătoare despre Regele Charles

Prințul William (44 de ani) a dezvăluit că fotbalul nu este deloc pe placul tatălui său, Regele Charles al III-lea (77 de ani).

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Deși tatăl său nu este un fan al fotbalului, Prințul William este un susținător fidel al echipei Aston Villa încă din copilărie.

Prințul William: „Tatăl meu urăște fotbalul”

Invitat la podcastul „New Heights”, prezentat de frații Travis și Jason Kelce, Prințul William a dezvăluit că tatăl său „urăște fotbalul”.

Recent, moștenitorul tronului Regatului Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost surprins cu ochii în lacrimi după ce Aston Villa a câștigat Europa League, după 3-0 în finala cu Freiburg.

„Familia mea nu are o tradiție îndelungată în ceea ce privește fotbalul. Câțiva dintre noi susțin anumite echipe. Pasiunea mea pentru fotbal a apărut datorită prietenilor care m-au dus la primul meu meci, pe vremea când eram la școală.

Nu poți evita discuțiile despre fotbal. Sunt peste tot. Prieteni din școală și din copilărie m-au dus la primul meu meci, iar de atunci am început să iubesc acest sport”,a declarat Prințul William, citat de nypost.com.

Anglia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial din acest an, acolo unde va da peste Mexic, una dintre gazdele turneului final.

Prințul William este optimist că naționala pregătită de Thomas Tuchel poate ajunge până în finală:

„Dacă vom ajunge în finală... cu siguranță vom fi acolo”, a spus acesta.

Toți prietenii mei țineau cu Manchester United sau Chelsea, iar eu nu voiam să urmăresc echipele obișnuite. Voiam o echipă de la mijlocul clasamentului, care să-mi ofere momente de o intensitate emoțională mai mare. Prințul William, fan Aston Villa

În prezent, Prințul William este finanțatorul Asociației Engleze de Fotbal, din iulie 2024. În trecut, acesta a fost președintele asociației.

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