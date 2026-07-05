„Tatăl meu urăște fotbalul”  Prințul William, dezvăluire surprinzătoare despre  Regele Charles +24 foto
Foto: Imago
Diverse

„Tatăl meu urăște fotbalul” Prințul William, dezvăluire surprinzătoare despre Regele Charles

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 20:03
  • Prințul William (44 de ani) a dezvăluit că fotbalul nu este deloc pe placul tatălui său, Regele Charles al III-lea (77 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși tatăl său nu este un fan al fotbalului, Prințul William este un susținător fidel al echipei Aston Villa încă din copilărie.

Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026
Citește și
Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026
Citește mai mult
Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026

Prințul William: „Tatăl meu urăște fotbalul”

Invitat la podcastul „New Heights”, prezentat de frații Travis și Jason Kelce, Prințul William a dezvăluit că tatăl său „urăște fotbalul”.

Recent, moștenitorul tronului Regatului Marii Britanii și al Irlandei de Nord a fost surprins cu ochii în lacrimi după ce Aston Villa a câștigat Europa League, după 3-0 în finala cu Freiburg.

„Familia mea nu are o tradiție îndelungată în ceea ce privește fotbalul. Câțiva dintre noi susțin anumite echipe. Pasiunea mea pentru fotbal a apărut datorită prietenilor care m-au dus la primul meu meci, pe vremea când eram la școală.

Nu poți evita discuțiile despre fotbal. Sunt peste tot. Prieteni din școală și din copilărie m-au dus la primul meu meci, iar de atunci am început să iubesc acest sport”,a declarat Prințul William, citat de nypost.com.

Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt
Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt

Galerie foto (24 imagini)

Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt Prințul William a trăit la intensitate maximă meciul Freiburg - Aston Villa 0-3. Foto: @footballontnt
+24 Foto
labels.photo-gallery

Anglia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial din acest an, acolo unde va da peste Mexic, una dintre gazdele turneului final.

Prințul William este optimist că naționala pregătită de Thomas Tuchel poate ajunge până în finală:

„Dacă vom ajunge în finală... cu siguranță vom fi acolo”, a spus acesta.

Toți prietenii mei țineau cu Manchester United sau Chelsea, iar eu nu voiam să urmăresc echipele obișnuite. Voiam o echipă de la mijlocul clasamentului, care să-mi ofere momente de o intensitate emoțională mai mare. Prințul William, fan Aston Villa

În prezent, Prințul William este finanțatorul Asociației Engleze de Fotbal, din iulie 2024. În trecut, acesta a fost președintele asociației.

Citește și

Cursă dramatică la Silverstone Leclerc a spart gheața! Prima victorie după aproape 2 ani » Dezastru pentru Antonelli și Verstappen
Formula 1
19:11
Cursă dramatică la Silverstone Leclerc a spart gheața! Prima victorie după aproape 2 ani » Dezastru pentru Antonelli și Verstappen
Citește mai mult
Cursă dramatică la Silverstone Leclerc a spart gheața! Prima victorie după aproape 2 ani » Dezastru pentru Antonelli și Verstappen
Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026
Superliga
18:59
Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026
Citește mai mult
Titularul de la Mondial, în România? CFR Cluj vrea să transfere un fundaș care a jucat în trei meciuri de la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
SUA avertizează Polonia: Putin pregătește un atac pentru a testa NATO
anglia fotbal cm 2026 printul william Regele Charles
Știrile zilei din sport
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Campionatul Mondial
05.07
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
Citește mai mult
Intervenție de la Casa Albă? Culisele deciziei care a scandalizat lumea: FIFA ar fi primit telefon direct de la Washington! Mesajul postat de Trump
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Superliga
05.07
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Citește mai mult
„Nu mai suntem prieteni” Mesajul lui Darius Olaru  după victoria zdrobitoare cu FCSB. Ce a spus Mihai Popescu despre fostul său coleg
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Campionatul Mondial
05.07
Mondial încheiat pentru Kovacs? Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
Citește mai mult
Mondial încheiat pentru Kovacs?  Decizia luată în această seară de Collina, care practic îl scoate în decor pe Istvan
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Campionatul Mondial
05.07
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Citește mai mult
FIFA aruncă în aer Mondialul! Decizie istorică a forului internațional, care o avantajează pe SUA la meciul cu Belgia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:38
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
Explicațiile lui Ancelotti De ce a executat Bruno Guimaraes penalty-ul ratat în prima repriză cu Norvegia + Vinicius nu era în top 5 variante!
10:16
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
Transfer pentru Chivu Italienii anunță: „N-a jucat cu Steaua și semnează cu Inter!”. La ce sumă se ridică tranzacția
09:43
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
„FIFA are regulile ei!” Reacția specialistului după ce FIFA, la intervenția lui Trump, a anulat suspendarea lui Balogun
09:50
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Balogun, ținta meme-urilor VIDEO+FOTO: Ce glume au apărut după ce a scăpat de suspendare » Și Trump a fost luat la țintă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news

Cristian Tudor Popescu: Fake tennis news
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Top stiri
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Campionatul Mondial
01:04
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Citește mai mult
Spectacol pe Azteca! Anglia se califică la capătul unui meci cu 5 goluri, după ce Mexic a jucat aproape o repriză cu om în plus! Cum arată „sferturile”
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Stranieri
05.07
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român! Detaliile transferului
Citește mai mult
Drăgușin pleacă de la Tottenham! Urmează vizita medicală pentru fundașul român!  Detaliile transferului
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Tenis
05.07
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani, descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
Citește mai mult
Reacție nervoasă la Wimbledon VIDEO. Jucătoare de 15 ani,  descalificată după ce și-a pierdut cumpătul în meciul cu o româncă
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
B365
04.07
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant
Citește mai mult
FOTO | Cine a fost Dimitrie Brândză, omul care ne-a oferit unul dintre cele mai frumoase locuri din București: Grădina Botanică. Povestea unui remarcabil savant

Echipe/Competiții

fcsb 31 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 16 rapid 17 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share