„Ce spune Collina e lege” Germanii, enervați la culme de explicația oferită de FIFA pentru anularea golului din meciul cu Paraguay

Eliminați de Paraguay în 16-imi, germanii sunt încă deranjați de maniera de arbitraj a „centralilor” de la acest Campionat Mondial.

Și-au îndreptat atenția către Pierluigi Collina (66 de ani), președintele Comisiei Arbitrilor FIFA, care a fost dur criticat.

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Totul a început de la golul anulat Germaniei în minutul 102 al meciului cu Paraguay.

Arbitrul marocan Jalal Jayed (39 de ani), care validase inițial reușita, a fost chemat la margine de Tatiana Guzman, aflată în camera VAR pentru a revedea faza.

„Centralul” african și-a schimbat decizia, considerând că portarul paraguayan Orlando Gill a fost obstrucționat de fundașul german Waldemar Anton în faza premergătoare reuștei lui Jonathan Tah.

S-a ajuns la loviturile de departajare, iar sud-americanii s-au impus cu 4-3.

Arbitrii germani, critici dure la adresa lui Collina

Mai mulți foști arbitri germani consideră că problemele privind arbitrajul de la CM 2026 pornesc chiar de la Pierluigi Collina.

Supărarea acestora a fost intensificată de explicațiile șefului arbitrilor FIFA, care a precizat că golul lui Tah a fost anulat în mod corect.

„În cele din urmă, Collina își stabilește propriile reguli sau, mai degrabă, propriile instrucțiuni.

Când ești nominalizat ca arbitru la un turneu atât de mare, faci, în mod natural, ce spune șeful. Ceea ce spune Collina este lege” , a spus Thorsten Kinhofer, fost arbitru FIFA, în prezent expert ZDF, citat de stern.de.

FOTO. Golul anulat Germaniei în meciul cu Paraguay

„Pare o explicație fabricată”

La acest turneu final, jocul a fost lăsat mult mai liber, fără prea multe intervenții din partea arbitrilor la duelurile dure de pe teren. Această modificare a regulamentului nu a fost comunicată publicului.

Potrivit lui Collina, antrenorii și jucătorii au fost informați înaintea competiției cu privire la aceste modificări, însă publicul a aflat de acestea abia pe parcursul turneului, lucru care a stârnit, din nou, furie.

„Nu am nicio problemă în a stabili anumite reguli înainte de turneu, dar apoi trebuie să le comunici. Și cu siguranță nu a fost cazul aici. Pare o explicație fabricată. În cazul în care Collina a spus exact asta, atunci este de înțeles. Dar a comunica așa ceva ulterior este greu de înțeles”, a spus Patrick Ittrich, fost arbitru din Bundesliga.

Ittrich nu l-a menajat deloc nici pe lgiz Tantashev (42 de ani), arbitrul partidei dintre Paraguay - Franța 0-1, din optimile CM 2026.

Potrivit germanului, „centralul” din Uzbekistan a avut „cea mai slabă prestație de la această Cupă Mondială”, arbitrajul său fiind un „dezastru” după o „pierdere completă a controlului jocului”.

Tantashev nu a arătat niciun cartonaș galben jucătorilor din Paraguay, în ciuda tertipurilor folosite de sud-americani, unele de-a dreptul murdare, pentru a opri cu orice preț ofensiva vicecampioanei Mondiale. În schimb, a avertizat trei jucători ai Franței.

Pierluigi Collina, despre faza controversată din meciul Germania - Paraguay

Collina susține că decizia luată de brigada de arbitri privind golul anulat al lui Tah a fost una corectă.

Președintele Comisiei Arbitrilor FIFA a subliniat că antrenorii și jucătorii au fost avertizați înainte de startul turneului final că asemenea faze vor fi sancționate cu fault în atac.

„Deși să stai într-o anumită poziție nu este fault prin definiție, atunci când un jucător de atac nu este interesat de minge și se mișcă intenționat, chiar și puțin, cu scopul de a obstrucționa mișcarea unui adversar și de a-l opri să se apere, incidentul trebuie analizat cu atenție de către arbitrul central și VAR, unde se impune.

În special cazurile în care tactica este de a preveni portarul advers să își apere poarta.

Jucătorii și antrenorii au fost informați în prealabil de așa ceva, așa că nu ar trebui să fie nicio surpriză că arbitrii vor sancționa astfel de faulturi” a declarat Collina, citat de bbc.com.

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