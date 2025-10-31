FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția

FCSB, club patronat de Gigi Becali (67 de ani), a intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Campioana României a picat o analiză de risc financiar realizată cu ajutorul unui soft din Austria.

ANAF ar urma să demareze un control fiscal masiv asupra clubului bucureștean, care ar viza activitatea financiară a echipei din ultimii cinci ani.

FCSB, sub lupa ANAF, după ce a fost identificată o datorie de șapte milioane de lei

În urma evaluării, specialiștii au stabilit că societatea prezintă un risc ridicat, iar suma estimată datorată bugetului de stat se ridică la aproximativ 1,4 milioane de euro (7 milioane de lei), conform fanatik.ro.

„Analiza de risc prin metoda predictivă a stabilit un risc fiscal ridicat pentru FCSB, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei”, spune o sursă ANAF pentru publicația citată.

Aceasta nu înseamnă că suma reprezintă o datorie oficială la acest moment, ci indică necesitatea unei verificări aprofundate de către inspectorii fiscali.

ANAF a utilizat un soft special pentru a analiza situația financiară a firmelor, inclusiv declarațiile fiscale lunare, veniturile, tranzacțiile contabile sau activitatea curentă, identificând astfel societățile cu risc fiscal ridicat, printre care se află și FCSB.

FCSB ar fi primit încă din martie 2025 o Notificare de conformare, însă nu a oferit un răspuns în termenul legal de 30 de zile, iar asta va duce la un control care va fi efectuat până la finalul anului 2025.

Va urma o inspecție fiscală, care va veni pe baza unui raport cu o sumă de plată. Anumite sume evidențiate în analiză nu par în regulă, deci există o probabilitate să urmeze o impunere după control. Bineînțeles, au fost și situații în care nu am identificat probleme majore, iar contribuabilul achitase obligațiile semnificative către stat Sursă din cadrul ANAF, conform fanatik.ro

Controlul efectuat de autoritățile fiscale va acoperi ultimii cinci ani de activitate ai clubului și va determina eventualele sume datorate de FCSB.

Veniturile FCSB în ultimii 7 ani

2017 - 18.000.000 euro

2018 - 14.500.000

2019 - 9.100.000

2020 - 6.000.000

2021 - 18.200.000

2022 - 15.000.000

2023 - 9.300.000

2024 - 25.000.000

În ultimii cinci ani, clubul a înregistrat pierderi totale de peste 93 milioane lei, exceptând anii 2021 și 2024, când a avut profit.

În prezent, FCSB are datorii de 63,15 milioane lei, mai mici decât în 2023, când depășeau 73 milioane lei, conform sursei citate.

Expertul Sebastian Bodu, fost președinte al ANAF, a detaliat ce presupune modul în care FCSB a fost supusă analizei fiscale.

Analiza de risc se face la modul generic. Adică se identifică sectoarele care prezintă risc de neplată, de evaziune. Pe acele zone se efectuează această analiză. Acum depinde de cine este întreprinsă. Antifrauda are analiza lui de risc, inspecția fiscală are și ea analiza ei de risc. În baza datelor obținute se merge în inspecție sau în control la fiecare contribuabil. Se trimite o notificare către ei doar dacă urmează să fie verificați. Dacă nu, nu Sebastian Bodu

Fostul președinte al ANAF explicat diferența dintre o inspecție fiscală obișnuită și un control antifraudă

„Dacă intră în verificare fiscală primesc un aviz de inspecție fiscală în care se spune că ANAF vine în inspecție fiscală în X zile. Dacă este antifraudă, ei nu trimit niciun aviz. Ei vin direct”, a declarat Bodu, conform sursei citate.

Fostul președinte ANAF a explicat simplu cum decurge o verificare fiscală, de la începutul inspecției până la posibilele sancțiuni.

„În termenul de aviz, inspecția îți vine la ușă. Îți dă termen ca să-ți strângi documentele. În act îți spun ce fel de control e: e inspecție totală, e control parțial, e doar pe TVA sau doar pe impozitul pe profit.

De exemplu, dacă verifică TVA, atunci trebuie să dispună de toate documentele de TVA, toate deconturile.

Inspecția fiscală se finalizează cu un raport de inspecție fiscală care identifică toate elementele care au fost verificate și apoi se emite decizia de impunere.

În urma verificării se poate descoperi fie că e nevoie de refacerea bazei de impozitare, fie poate fi cazul de amenzi. Ambele se comunică contribuabililor, care le pot ataca. Aceștia au drept de contestare, 45 de zile”

Dacă se ajunge la restanțe, înseamnă că i s-a emis o decizie de impunere, pe care n-a plătit-o. Și atunci trebuie să-i pună proprire și să-i trimită somație de plată Sebastian Bodu

