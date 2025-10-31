Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate. Hagi și Șucu, exemple FOTO Montaj GOLAZO.ro
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 13:38
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 13:52
  • O comparație în Liga 1, în privința încasărilor din sponsorizări și publicitate, arată că doar FCSB n-a evoluat la acest capitol față de acum 6-7 ani
  • În schimb, Farul lui Gică Hagi are o creștere fantastică, de peste 500%, iar Rapid și-a dublat această sursă de a face bani

Piața de publicitate din fotbalul românesc s-a multiplicat de câteva ori față de anii 2018-2019, ultimii înainte de pandemie. Pentru 2024, exclusiv pentru echipele din Liga 1, suma atrasă din această sursă de venit s-a apropiat de 35 de milioane de euro. De peste 3 ori mai mare decât în urmă cu 6–7 ani!

Cu toate acestea, raportul cel mai șocant îl înregistrează chiar clubul cu cel mai mare potențial de a face bani din publicitate: FCSB.

Cel mai mare potențial fiindcă e echipa, de departe, cu cei mai mulți suporteri din România. Dar gruparea roș-albastră bifează o contraperformanță majoră: a rămas aproape la același nivel de venituri din publicitate ca în 2018-2019.

  • În 2018 și 2019, media încasărilor din publicitate pentru FCSB a fost de 2,3-2,4 milioane de euro pe an
  • În 2024, veniturile din această sursă au însemnat 2,55 milioane de euro
25%
din încasările FCSB din 2019 au fost reprezentate de veniturile din publicitate, procentul scăzând în 2024 la doar 10%

Față de 2018-2019, anul 2024 a fost cel mai bun pentru FCSB, din punct de vedere sportiv, din ultimii 10 ani. Fiindcă s-a câștigat titlul și s-a accesat tabloul principal din Europa League, unde echipa a avut parcurs excelent.

Creșterea de publicitate pentru FCSB e aproape neînsemnată: sub 10% progres. Comparativ cu celelalte cluburi importante din Liga 1, FCSB e surclasată total. Farul lui Gică Hagi a avut în 2024 venituri de peste 5 ori mai mari decât în 2018, iar Rapid și Craiova s-au apropiat de dublarea încasărilor.

Veniturile cluburilor mari din România, din publicitate și sponsorizări

CLUB20182024CREȘTERE
FCSB2,352,55+7,5%
Dinamo1,21,75+45%
CFR Cluj0,82+150%
U Craiova1,23,45+187%
Rapid1,143,4+198%
Farul0,553,35+510%
Sumele sunt în milioane de euro

Care poate fi explicația pentru care clubul care produce, de departe, cele mai mari audiențe TV și care a avut în 2024 o medie de spectatori de aproape 20.000 la meciurile de acasă, în toate competițiile, e singurul care nu crește la veniturile din publicitate?

Un răspuns ar putea fi faptul că Becali a decis, în urmă cu mulți ani, să desființeze departamentul de marketing și vânzări al clubului, considerându-l inutil.

Apoi, modul în care a tratat partenerii comerciali, dar și desele scandaluri, cu derapaje și declarații rasiste sau sexiste, toate acestea au determinat probabil firmele să stea departe de FCSB și să nu-și lege imaginea de această echipă.

În urmă cu mai mulți ani, după ce FCSB tocmai semnase un parteneriat cu firma Walter Tosto. Gigi Becali a prezentat-o drept „sunt unii care fac niște cazane și vor să devină sponsori la noi”. Firma respectivă e, de fapt, una dintre marile companii în ceea ce privește proiectarea și producerea de produse pentru mașini industriale.

Ce sponsori principali a avut FCSB cu Becali patron

Perioada Sponsor
2003-2005 -
2005-2007 RAFO
2007-2009 Citi Financial
2009-2010 Sportingbet
2010-2013 -
2013-2021 City Insurance
2022-prezent Betano

Becali ar fi cerut bani pentru a pune pe tricouri UNICEF

În urmă cu mai bine de 15 ani, în presa de la acel moment au apărut informații că UNICEF ar fi dorit să aibă un parteneriat cu FCSB și să apară pe tricourile de joc. Becali ar fi reacționat: „câți bani ne dau ca să-i punem pe tricouri? Nu dau nimic, atunci la revedere!”.

Barcelona avea atunci un parteneriat cu UNICEF, către care achita ea 1,5 milioane de euro pentru a purta logoul Fondului Internațional pentru Urgențele Copiilor Națiunilor Unite.

gigi becali gica hagi publicitate fcsb dan sucu
