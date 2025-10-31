Îl critică pe Vinicius Fostul star de la Atletico Madrid, enervat de brazilian: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist” +21 foto
Gabi Fernandez l-a criticat pe Vinicius Junior. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Imago
Îl critică pe Vinicius Fostul star de la Atletico Madrid, enervat de brazilian: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.10.2025, ora 13:40
alt-text Actualizat: 31.10.2025, ora 13:41
  • Gabi Fernandez (42 de ani), fost antrenor la Real Zaragoza și jucător la Atletico Madrid, l-a criticat pe Vinicius Junior (25 de ani), jucătorul celor de la Real Madrid.
  • Fostul mijlocaș a vorbit și despre ce are nevoie Lamine Yamal (18 ani) în cariera sa de fotbalist.

În timpul meciului Real Madrid - Barcelona, încheiat 2-1, Vinicius a protestat îndelung la decizia lui Xabi Alonso de a-l schimba, atitudine pe care Gabi o detestă.

Gabi Fernandez îl critică de Vinicius: „Asta detest cel mai mult la un fotbalist”

În minutul 71 al partidei de pe „Santiago Bernabeu”, Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a hotărât să-l schimbe pe Vinicius cu Rodrygo.

În urma deciziei luate de tehnicianul spaniol, Vinicius a fost foarte nervos, amenințând chiar că va părăsi echipa.

„Vinicius testează oamenii din jurul său în fiecare zi. Cel care trebuie să ia măsuri este antrenorul. Tot ce vrei să faci în privat, dacă e în privat, nu e nicio problemă.

Ceea ce detest cel mai mult la un fotbalist sunt gesturile teatrale și exagerate.

Ce aș fi făcut eu după El Clasico? La finalul meciului trebuie să vorbești cu el. Nu poți să lași lucrurile să treacă și să dea un comunicat în care să nu-i ceară scuze antrenorului.

Este inacceptabil și o dovadă de egocentrism”, a declarat Gabi Fernandez, conform marca.com.

Real Madrid - Barcelona, Vinicius suparat la schimbare Capturi X (9).jpg
Real Madrid - Barcelona, Vinicius suparat la schimbare Capturi X (9).jpg

Fostul jucător, cu 417 meciuri în tricoul lui Atletico Madrid, a încercat să explice și motivele din spatele comportamentului lui Vinicius.

„Este un cumul de factori. Te lași dus de val și faci lucruri care, în opinia mea, nu sunt corecte. Judeci coechipieri, antrenorul, țara, că suntem cu toții rasiști…

Ce naibii se întâmplă? Nu este calea corectă pentru mine. E foarte greu să știi cum să câștigi. Nimeni nu ar trebui să se considere deasupra grupului”, a mai spus fostul fotbalist.

Jucătorul care se simte superior are o problemă… cu excepția lui Messi, care câștiga meciuri singur Gabi Fernandez

Gabi Fernandez, despre Lamine Yamal: „Se mișcă mai repede în afara terenului decât pe teren”

După ce a ocupat locul 2 în cursa pentru Balonul de Aur, Lamine Yamal, vedeta Barcelonei, are evoluții mult mai modeste în acest sezon, reușind doar trei goluri și oferind cinci pase decisive în opt meciuri jucate.

Înainte de meciul cu Real Madrid, Lamine Yamal a încins spiritele prin declarațiile sale. Totuși, Lamine nu a impresionat prin evoluția de pe „Bernabeu”, nereușind să dribleze în stilul caracteristic și nici să trimită șuturi periculoase spre poarta lui Courtois.

Întrebat ce îi lipsește lui Yamal, Gabi a declarat:

„Nu știu dacă îi lipsește ceva, dar se mișcă mai repede în afara terenului decât pe teren. Este un fotbalist extraordinar, dar mediul din jurul lui nu îl ajută.

Are responsabilități și cineva trebuie să îl sprijine, nu să-l distrugă”.

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
Real Madrid fc barcelona vinicius lamine yamal gabi fernandez
