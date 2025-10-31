Javi Prendes, antrenorul echipei Puerto de Vega, a făcut declarații surprinzătoare după eliminarea formației sale din Cupa Spaniei.

Puerto de Vega, club din eșaloanele inferioare ale Spaniei, a reușit să le țină piept celor de la Celta Vigo, însă a pierdut în cele din urmă, scor 0-2.

După meci, antrenorul a lăsat pe plan secund prestația echipei sale și a criticat modul în care funcționează fotbalul în Spania.

Javi Prendes, după înfrângerea cu Celta Vigo: „Dacă nu merg la un bordel la ora 1 dimineața, nu semnez niciun contract”

„Trăim într-o țară democratică și ne putem exprima, nu? Câtă lume merită, dar nu primește nicio șansă?

Dacă nu merg la un bordel la ora unu dimineața, nu semnez niciun contract. Acolo am o șansă. Să vedem dacă aveți curaj să publicați asta.

Oricât de mult aș face astăzi și chiar dacă aș promova echipa, sigur nu mă va suna nimeni. Așa stau lucrurile. Proletariat, muncitori”, a declarat tehnicianul, provocând presa spaniolă, conform marca.com.

Javi Prendes l-a lăudat pe Claudio Giraldez, antrenorul echipei adverse, pentru parcursul său în fotbal: a început ca antrenor de juniori la Celta Vigo, a continuat la Gran Pena, apoi s-a întors la Celta pentru a pregăti echipa U19 și Celta B, înainte de a fi numit antrenor al echipei mari în sezonul 2023-2024.

I-am spus lui Claudio Giraldez, care vine din noroi, că este unul dintre antrenorii care îmi plac, care au antrenat în ligi de juniori. Din nimic. Totuși, în această țară, antrenează cei care cunosc un președinte. Nimeni nu promovează prin meritele sale. Javi Prendes

Javi Prendes: „Obiectivul era să nu încasăm zece goluri”

În meciul din Copa del Rey, Puerto de Vega a rezistat presiunii echipei din La Liga și a încheiat prima repriză cu un respectabil 0-0.

În repriza a doua, Oscar Marcos a deschis scorul, din acțiune, cu capul, iar Damian Rodriguez a majorat diferența printr-un penalty. Meciul s-a încheiat cu 2-0 pentru Celta Vigo.

„A fost o zi istorică, cu primele 45 de minute excepționale. Atmosfera a fost incredibilă. Nu mă așteptam la 0-0 la pauză.

Obiectivul era să nu dezamăgim și să nu ne marcheze zece goluri. Am făcut fericiți mulți oameni”, a mai spus tehnicianul.

VIDEO: Rezumatul meciului dintre Puerto de Vega și Celta Vigo 0-2

