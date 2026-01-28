„Nu că nu mi-ar plăcea” Adrian Mutu explică de ce nu e tentat să devină antrenorul lui FCSB

Adrian Mutu (47 de ani), fostul antrenor al celor de la Petrolul și Rapid, a explicat de ce nu ar dori să preia banca tehnică a clubului FCSB.

În acest început de an, FCSB a pierdut toate cele trei meciuri disputate: 0-1 cu FC Argeș, 1-4 cu Dinamo Zagreb și 1-4 cu CFR Cluj.

Roș-albaștrii sunt pe locul 11 în campionat, calificarea în play-off-ul Europa League este aproape imposibilă, iar Gigi Becali a luat pentru prima dată în calcul demiterea lui Elias Charalambous.

Adrian Mutu nu e tentat de FCSB: „Nu aș accepta în condițiile actuale, nu că nu mi-ar plăcea”

Întrebat dacă ar dori să antreneze FCSB, Adrian Mutu a explicat de ce nu ar vrea să preia banca tehnică a campioanei.

„Nu s-a pus problema. Oricărui antrenor din România i-ar plăcea să antreneze FCSB-ul. Vorbim de una dintre echipele importante, cu condiții extraordinare.

Dar nu toți, și eu sunt unul dintre ei, ar accepta să antreneze FCSB-ul în actualul context de acolo. Și aici mă refer la patron, care știm cu toții cum este. Astea sunt regulile dânsului, pe astea merge și nu poate nimeni să-l condamne.

Noi ne-am și obișnuit în ultimii ani cu ce face și cum face acolo. Dar eu unul nu aș accepta în condițiile actuale, nu că nu mi-ar plăcea”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

De-a lungul carierei sale de antrenor, Adrian Mutu le-a mai pregătit pe FC Voluntari, FCU Craiova, Rapid, Neftchi, CFR Cluj sau Petrolul.

Cu toate că a declarat că s-a gândit la demiterea lui Elias Charalambous, mai ales după înfrângerea drastică suferită de FCSB cu CFR (scor 1-4), Gigi Becali ar urma să ia o decizie după încheierea campionatului.

După meciul din etapa 23, Elias Charalambous a declarat că este gata să plece oricând de la FCSB, fiind la dispoziția clubului.

Cipriotul a preluat gruparea roș-albastră a preluat-o pe FCSB în martie 2023. Charalambous a adunat 161 de meciuri pe banca campioanei, a câștigat două titluri și două Supercupe.

Pentru FCSB urmează meciul cu Fenerbahce de joi, de la ora 22:00, ultimul din grupa principală din Europa League. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 23 46 2 Rapid 23 45 3 Dinamo 23 44 4 Argeș 23 40 5 Botoșani 23 38 6 Oțelul 23 36 7 U Cluj 23 36 8 UTA 23 35 9 CFR Cluj 23 32 10 Farul 23 31 11 FCSB 23 31 12 Unirea Slobozia 23 21 13 Petrolul 23 20 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 23 14 16 Metaloglobus 23 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport