Real Madrid intervine Anunțul făcut de „galactici" la 48 de ore după incidentul rasist care a cutremurat lumea fotbalului
Vinicius Junior și Gianluca Prestianni FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Real Madrid intervine Anunțul făcut de „galactici" la 48 de ore după incidentul rasist care a cutremurat lumea fotbalului

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.02.2026, ora 19:12
Actualizat: 19.02.2026, ora 19:33

După scandalul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, atunci când argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe brazilian, UEFA s-a sesizat și a deschis o anchetă cu privire la acest caz.

Real Madrid le-a oferit celor de la UEFA dovezi

La două zile distanță de la meciul disputat la Lisabona, Real Madrid a anunțat prin intermediul site-ului oficial că a furnizat dovezi cu privire la presupusul act de rasism comis de Gianluca Prestianni.

Mai mult, „galacticii” le-au mulțumit tuturor celor care l-au susținut în aceste zile pe Vinicius și au anunțat că vor continua să lupte împotriva rasismului și a violenței atât în sport, cât și în societate.

„Real Madrid CF anunță că astăzi a furnizat către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele care au avut loc marți, 17 februarie, în timpul meciului de Liga Campionilor pe care echipa noastră l-a jucat la Lisabona împotriva SL Benfica.

Clubul nostru a cooperat în mod activ în cadrul anchetei deschise de UEFA în urma episoadelor inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci.

Real Madrid este recunoscătoare pentru sprijinul și afecțiunea unanimă pe care jucătorul nostru, Vinicius Jr., a primit-o din partea întregii comunități fotbalistice globale.

Real Madrid va continua să lucreze, în colaborare cu toate instituțiile, pentru a eradica rasismul, violența și ura în sport și în societate”, a transmis Real Madrid.

Ce s-a întâmplat la Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

Galerie foto (10 imagini)

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X Benfica - Real Madrid, Vinicius abia înscrisese când a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
+10 Foto
labels.photo-gallery

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria și pleacă cu prima șansă la returul de pe „Santiago Bernabeu”.

Real Madrid UEFA Liga Campionilor Benfica Lisabona SCANDAL rasism vinicius gianluca prestianni
