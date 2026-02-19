Real Madrid intervine Anunțul făcut de „galactici” la 48 de ore după incidentul rasist care a cutremurat lumea fotbalului

Real Madrid a anunțat prin intermediul unui comunicat că a furnizat către UEFA toate dovezile de care dispune cu privire la scandalul de rasism de la meciul cu Benfica, din play-off-ul Ligii Campionilor.

După scandalul dintre Gianluca Prestianni și Vinicius Junior, atunci când argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe brazilian, UEFA s-a sesizat și a deschis o anchetă cu privire la acest caz.

Real Madrid le-a oferit celor de la UEFA dovezi

La două zile distanță de la meciul disputat la Lisabona, Real Madrid a anunțat prin intermediul site-ului oficial că a furnizat dovezi cu privire la presupusul act de rasism comis de Gianluca Prestianni.

Mai mult, „galacticii” le-au mulțumit tuturor celor care l-au susținut în aceste zile pe Vinicius și au anunțat că vor continua să lupte împotriva rasismului și a violenței atât în sport, cât și în societate.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 19, 2026

„Real Madrid CF anunță că astăzi a furnizat către UEFA toate dovezile disponibile cu privire la incidentele care au avut loc marți, 17 februarie, în timpul meciului de Liga Campionilor pe care echipa noastră l-a jucat la Lisabona împotriva SL Benfica.

Clubul nostru a cooperat în mod activ în cadrul anchetei deschise de UEFA în urma episoadelor inacceptabile de rasism trăite în timpul acelui meci.

Real Madrid este recunoscătoare pentru sprijinul și afecțiunea unanimă pe care jucătorul nostru, Vinicius Jr., a primit-o din partea întregii comunități fotbalistice globale.

Real Madrid va continua să lucreze, în colaborare cu toate instituțiile, pentru a eradica rasismul, violența și ura în sport și în societate”, a transmis Real Madrid.

Ce s-a întâmplat la Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria și pleacă cu prima șansă la returul de pe „Santiago Bernabeu”.

