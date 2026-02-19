- FC Voluntari a învins-o pe Steaua, scor 2-0, în etapa #18, în Liga 2.
- Prima rundă după pauza competițională de iarnă continuă sâmbătă cu alte 7 partide, printre care și CS Dinamo - Sepsi sau Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.
După 17 etape, Corvinul Hunedoara este liderul diviziei secunde, cu 43 de puncte acumulate. La polul opus se află Tunari, cu doar 8 puncte.
Joi, 19 februarie
FC Voluntari - Steaua 2-0
Au marcat: I. Gheorghe (min. 16), D. Andrei (min. 82)
- Voluntari: Chioveanu - Gîț, Dumbrăvanu, Crișan, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek, Haită. Babic, Petculescu - A. Nemec
- Rezerve: D. Andrei, R. Guțea, A. Maxim, G. Merloi, N'Guessan, R. Neag, M. Roman, I. Tolea, I. Vencu
- Antrenor: Florin Pîrvu
- Steaua: A. Frânculescu - Adăscăliței, N. Bonet, A. Ilie - F. Rasdan, A. Gualda, D. Nedelcu, Ș. Drăghici - Pacionel, Rubio, I. Doană
- Rezerve: Huszti, T. Lanțoș, G. Nedelea, A. Lascu, I. Pletea, A. Popa, N. Popescu, R. Popescu, M. I. Roman
- Antrenor: Daniel Oprița
- Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Dumitru Ionel Valentin
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)
Sâmbătă, 21 februarie
CS Afumați - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
CSM Reșița - Chindia Târgoviște, live de la 11:00
- Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)
CSM Slatina - Câmpulung, live de la 11:00
- Stadion: „1 Mai” (Slatina - Olt)
Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la 11:00
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)
Metalul Buzău - FC Bacău, live de la 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)
Poli Iași - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00
- Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)
CS Dinamo - Sepsi, live de 12:00
- Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)
Duminică, 22 februarie
Tunari - CSC Șelimbăr, live de la 11:00
- Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)
FC Bihor - ASA Târgu Mureș, live de la 12:30
- Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor)
Marți, 24 februarie
Concordia Chiajna - Corvinul, live de la 17:30
- Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)
Clasamentul în Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|17
|43
|2
|Voluntari
|18
|36
|3
|Sepsi
|17
|36
|4
|FC Bihor
|17
|35
|5
|ASA Tg. Mureș
|17
|33
|6
|CSM Reșița
|17
|32
|7
|Chindia Târgoviște
|17
|30
|8
|Steaua București
|18
|30
|9
|Metalul Buzău
|17
|29
|10
|Poli Iași
|17
|25
|11
|Concordia Chiajna
|17
|24
|12
|CS Afumați
|17
|24
|13
|FC Bacău
|17
|23
|14
|CSM Slatina
|17
|22
|15
|Ceahlăul P. Neamț
|17
|18
|16
|CSC Șelimbăr
|17
|16
|17
|Gloria Bistrița
|17
|16
|18
|CSC Dumbrăvița
|17
|15
|19
|CS Dinamo
|17
|12
|20
|Olimpia Satu Mare
|17
|10
|21
|Câmpulung
|17
|9
|22
|Tunari
|17
|8