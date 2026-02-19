Liga 2, Etapa #18 Voluntari o învinge pe Steaua și  urcă pe locul doi. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament
Liga 2

Liga 2, Etapa #18 Voluntari o învinge pe Steaua și urcă pe locul doi. Runda continuă sâmbătă cu alte 7 partide » Program + clasament

Publicat: 19.02.2026, ora 19:25
Actualizat: 19.02.2026, ora 19:42
  • FC Voluntari a învins-o pe Steaua, scor 2-0, în etapa #18, în Liga 2.
  • Prima rundă după pauza competițională de iarnă continuă sâmbătă cu alte 7 partide, printre care și CS Dinamo - Sepsi sau Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

După 17 etape, Corvinul Hunedoara este liderul diviziei secunde, cu 43 de puncte acumulate. La polul opus se află Tunari, cu doar 8 puncte.

Joi, 19 februarie

FC Voluntari - Steaua 2-0

Au marcat: I. Gheorghe (min. 16), D. Andrei (min. 82)

  • Voluntari: Chioveanu - Gîț, Dumbrăvanu, Crișan, Șuteu - I. Gheorghe, Cvek, Haită. Babic, Petculescu - A. Nemec
  • Rezerve: D. Andrei, R. Guțea, A. Maxim, G. Merloi, N'Guessan, R. Neag, M. Roman, I. Tolea, I. Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu
  • Steaua: A. Frânculescu - Adăscăliței, N. Bonet, A. Ilie - F. Rasdan, A. Gualda, D. Nedelcu, Ș. Drăghici - Pacionel, Rubio, I. Doană
  • Rezerve: Huszti, T. Lanțoș, G. Nedelea, A. Lascu, I. Pletea, A. Popa, N. Popescu, R. Popescu, M. I. Roman
  • Antrenor: Daniel Oprița
  • Arbitru: Moroiță Andrei, Asistenți: Bobe Ionuţ Marius, Dumitru Ionel Valentin
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari - Ilfov)

Sâmbătă, 21 februarie

CS Afumați - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

CSM Reșița - Chindia Târgoviște, live de la 11:00

  • Stadion: „Mircea Chivu” (Reşiţa - Caraş Severin)

CSM Slatina - Câmpulung, live de la 11:00

  • Stadion: „1 Mai” (Slatina - Olt)

Gloria Bistrița - Ceahlăul Piatra Neamț, live de la 11:00

  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa - Bistriţa Năsăud)

Metalul Buzău - FC Bacău, live de la 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău - Buzău)

Poli Iași - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

  • Stadion: „Emil Alexandrescu” (Iaşi - Iaşi)

CS Dinamo - Sepsi, live de 12:00

  • Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

Duminică, 22 februarie

Tunari - CSC Șelimbăr, live de la 11:00

  • Stadion: CNAF Buftea sintetic (Buftea - Ilfov)

FC Bihor - ASA Târgu Mureș, live de la 12:30

  • Stadion: „Iuliu Bodola” (Oradea - Bihor)

Marți, 24 februarie

Concordia Chiajna - Corvinul, live de la 17:30

  • Stadion: Concordia (Chiajna - Ilfov)

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuri Puncte
1Corvinul1743
2Voluntari1836
3Sepsi1736
4FC Bihor1735
5ASA Tg. Mureș1733
6CSM Reșița1732
7Chindia Târgoviște1730
8Steaua București1830
9Metalul Buzău1729
10Poli Iași1725
11Concordia Chiajna1724
12CS Afumați1724
13FC Bacău1723
14CSM Slatina1722
15Ceahlăul P. Neamț1718
16CSC Șelimbăr1716
17Gloria Bistrița1716
18CSC Dumbrăvița1715
19CS Dinamo1712
20Olimpia Satu Mare1710
21Câmpulung179
22Tunari178

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

