Thibaut Courtois (33 de ani), portarul echipei Real Madrid, a devenit acționar minoritar al clubului Le Mans.

Prin această investiție, fotbalistul i se alătură tenismenului Novak Djokovic și altor doi foști piloți de top din Formula 1.

Belgianul a intrat în proiectul Le Mans, care trece printr-o restructurare semnificativă, ca acționar minoritar, prin intermediul companiei sale de investiții, NxtPlay, conform as.com.

Thibaut Courtois este acționar la Le Mans, alături de Novak Djokovic și alte nume mari din sport

Outfield, specializat în investiții în sport, a cumpărat inițial o participație minoritară vara trecută.

Acum devine acționar majoritar, iar alți investitori celebri, printre care Novak Djokovic și foștii piloți de Formula 1 Felipe Massa și Kevin Magnussen, figurează deja în lista acționarilor clubului.

Le Mans vine după o ascensiune notabilă:

La finalul sezonului precedent, Le Mans a promovat în Ligue 2, după ce a terminat pe locul secund în „Campionatul Național” (Liga 3 din Franța).

Echipa a legat o serie de 20 de meciuri fără înfrângere şi a ajuns până în optimile Cupei Franţei, unde a pierdut în fața celor de la Reims, scor 0-3.

Pentru Le Mans, această etapă înseamnă atât resurse noi, cât și vizibilitate sporită. Thibaut Courtois este unul dintre cei mai importanți fotbaliști belgieni și unul dintre cei mai buni portari din lume.

7,2 milioane de euro câștigă anual Thibaut Courtois la Real Madrid. Dacă atinge anumite obiective, venitul său ar putea ajunge la 9 milioane de euro pe an

În cariera sa, Courtois a evoluat la echipe de top precum Chelsea, Atletico Madrid și Real Madrid.

Cu Real Madrid, belgianul a câștigat două trofee UEFA Champions League, trei titluri de campion în La Liga și două Supercupe UEFA, printre altele.

De-a lungul carierei, Courtois a jucat 502 meciuri, în care a primit 446 de goluri. Belgianul a menținut poarta intactă în 214 partide.

