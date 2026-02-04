„Avem încă o finală” Elias Charalambous, înaintea duelului decisiv cu FC Botoșani: „Este un meci foarte important pentru noi”

Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul celor de la FCSB, a prefațat partida cu FC Botoșani de joi, din etapa #25 din Liga 1.

FCSB - FC Botoșani va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la 20:30.

Duelul dintre cele două echipe este unul foarte important în vederea ocupării unui loc în play-off, la finalul sezonului regulat.

FCSB ocupă locul 11, cu 34 de puncte, în timp ce FC Botoșani se află pe locul 6, cu 39 de puncte.

FCSB - FC Botoșani. Elias Charalambous: „Pentru noi toate meciurile sunt finale”

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit despre partida cu FC Botoșani de joi.

„Da, am spus și săptămâna trecută că pentru noi toate meciurile sunt finale, așa că avem încă o finală, așa vedem meciul de mâine.

Este un meci foarte important pentru noi, trebuie să câștigăm punctele și vom încerca să facem totul pentru a câștiga punctele, pentru că știți cât de important este, mai ales în acest moment, și cred și văd că jucătorii așteaptă acest meci și sper să ne descurcăm bine mâine pentru a câștiga punctele.

Bine, cred că condițiile de mâine (n.r. joi) vor fi bune, pentru că știți cum a fost la Arena Națională, la ultimul meci (n.r. - cu Csikszereda, 1-0).

S-a întâmplat în timpul meciului (n.r. - să ningă), așa că nu am putut schimba nimic și știu de la oamenii de pe stadion că, dacă ar fi avut șansa să schimbe lucrurile, ar fi făcut-o, dar în timpul meciului a fost greu, dar acum sunt pregătiți, sunt gata.

Cred că vremea este mult mai bună decât la ultimul meci pe care l-am avut și, indiferent de condiții, știți că trebuie să ne adaptăm și trebuie să jucăm, asta nu este o scuză și trebuie să găsim întotdeauna soluții”, a declarat Elias Charalambous la conferința premergătoare meciului.

Au avut un sezon bun până acum (n.r. - FC Botoșani). Spun mereu că trebuie să fim noi înșine, trebuie să dominăm jocul, trebuie să presăm adversarul din primul minut și nu contează cu cine jucăm. Cel mai important este cum vom juca, așa că sunt concentrat mai mult pe echipa noastră decât pe adversari Elias Charalambous, antrenor FCSB

Elias Charalambous, despre Ofri Arad: „Nu este încă 100% pregătit”

Antrenorul campioanei României a comentat și situația lui Ofri Arad, unul din transferurile realizate de FCSB în această iarnă.

Deși a sosit în tabăra roș-albaștrilor în urmă cu aproximativ două săptămâni, mijlocașul israelian nu a apucat să debuteze.

„Am spus-o înainte, în trei zile nu s-a schimbat nimic, are nevoie de timp, nu este încă 100% pregătit.

Va avea nevoie de timp pentru a fi pregătit, se antrenează suplimentar, are câteva sesiuni suplimentare și vom vedea pas cu pas cum se va îmbunătăți”, a mai declarat Elias Charalambous.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Cipriotul a vorbit și despre debutul lui Matei Popa, tânărul portar de la FCSB, din meciul cu Csikszereda, 1-0.

„Este entuziasmat, este fericit, normal, pentru un băiat de 18 ani care își face debutul, cu siguranță va fi fericit și vom vedea.

Mai avem un antrenament până mâine (n.r. joi), să terminăm antrenamentul pentru a vedea dacă toată lumea este în regulă și vom vedea până mâine cine va începe”.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 25 48 2 U Craiova 24 46 3 Dinamo 24 45 4 U Cluj 25 42 5 FC Argeș 25 40 6 FC Botoșani 24 39 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 24 37 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 24 34 12 Petrolul 25 24 13 Unirea Slobozia 25 21 14 Csikszereda 24 19 15 Hermannstadt 25 17 16 Metaloglobus 24 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport