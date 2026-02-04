De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul
Ofri Arad (foto: Sport Pictures)
De ce nu joacă Ofri Arad Mijlocașul israelian nu va evolua nici în următoarele două săptămâni pentru FCSB. Care e motivul

  • FCSB l-a legitimat pe Ofri Arad (27 de ani) în ianuarie, după ce acesta a terminat contractul cu Kairat, din Kazahstan.
  • Mijlocașul de 27 de ani a jucat ultima dată într-un meci oficial acum 3 luni, în Champions League, împotriva lui Inter, partidă în care a și marcat.

Deși l-a prezentat oficial încă de acum 15 zile, FCSB nu l-a folosit deloc pe Ofri Arad.

În Europa n-a avut drept de joc, iar la meciurile de campionat deja jucate, cu FC Argeș, CFR Cluj și Csikszereda, n-a fost nici măcar pe foaie.

De ce nu joacă Ofri Arad

În plus, această situație se va prelungi încă două săptămâni. Mai devreme de a doua jumătate a lunii februarie, mijlocașul israelian nu va apărea pe teren. Iar în acest interval va rata următoarele meciuri:

  • 5 februarie: FCSB - FC Botoșani
  • 8 februarie: Oțelul - FCSB
  • 12 februarie: Craiova - FCSB (Cupa României)
  • 15 februarie: Craiova - FCSB 

Debutul său e estimat fie pentru duelul cu Metaloglobus, programat pe 21 sau 22 februarie, fie în penultima etapă a sezonului regulat, cu UTA, pe 1 martie.

Explicația absenței lui Ofri Arad

Care e motivul pentru care Ofri Arad nu e încă apt să joace?

Nu e la același nivel de pregătire cu cei din lot, mai ales la nivel de intensitate în tot ceea ce presupune efortul unui meci: sprinturi, dueluri etc.

El a intrat într-un program agresiv de pregătire, sub comanda lui Thomas Neubert și antrenorii au primit asigurări că în jur de 20 februarie, el va fi gata 100% să joace.

Ultimul său meci oficial pe care l-a bifat e de acum 3 luni. Pe 5 noiembrie a fost titular într-un meci de gală, în Champions League: Inter - Kairat 3-2. A stat pe teren 71 de minute și a și marcat un gol.

După acel meci s-a confruntat și cu o accidentare, dar una minoră.

În atenția campioanei din Liga 1 a intrat la începutul anului, când a fost propus de noul director sportiv de la FCSB, Florin Cernat. El a semnat din postura de fotbalist liber de contract și are un salariu de 240.000 de euro net pe an.

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad e văzut ca înlocuitorul perfect pentru Adrian Șut, pe care FCSB l-a vândut în această iarnă în Emiratele Arabe Unite.

Israelianul are o cotă de piață bună, e evaluat de transfermarkt la 1,2 milioane de euro și intră direct în top 10, în rândul fotbaliștilor de la FCSB.

Cum ar putea arăta FCSB cu Ofri Arad și Joao Paulo

  • M. Popa - V. Crețu, Ngezana, Duarte, Radunovic - Ofri Arad, Joao Paulo - Cisotti, Fl. Tănase, Olaru - Bîrligea

Echipa rezervelor

  • Târnovanu - Pantea, Dawa, Graovac, Kiki - Lixandru, Alhassan (Chiricheș) - Miculescu, Oct. Popescu, Toma (Stoian) - Thiam 

fcsb superliga kairat almaty ofri arad
