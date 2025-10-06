Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent
FCSB vs Universitatea Craiova (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Superliga

Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 16:11
  • FCSB și Craiova s-au întâlnit în meci direct duminică, la doar 3 zile distanță de partidele pe care le-au susținut în cupele europene.
  • Rădoi a făcut 6 modificări în echipa de start, campioana a schimbat 7 jucători. E prea mult? De ce nu pot jucătorii români să joace din 3 în 3 zile?
  • Un răspuns e modul în care au procedat alte cluburi aflate în aceeași situație și marea majoritate fac la el. Exemplele, în rândurile care urmează.

De ce schimbă echipele noastre de club atât de mulți jucători atunci când sunt nevoite să joace din 3 în 3 zile, pe axa Liga 1 - Europa?

Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să  oferim sportului soluții, nu bariere”
Citește și
Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să oferim sportului soluții, nu bariere”
Citește mai mult
Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să  oferim sportului soluții, nu bariere”

Facem greșit sau la fel ca Europa?

Duminică, reprezentantele noastre pe continent, FCSB și Universitatea Craiova, s-au întâlnit în meci direct, la doar 72 de ore distanță de partidele pe care le-au susținut joi seară:

  • FCSB - Young Boys Berna 0-2, în Europa League
  • Rakow - Universitatea Craiova 2-0, în Conference League

Față de partidele de joi, ambii antrenori au schimbat, raportat la primul 11, mai bine de jumătate din componență:

  • FCSB a făcut 7 modificări, singurii care au început ambele jocuri fiind portarul Târnovanu și jucătorii de câmp: Pantea, Ngezana și Mihai Popescu
  • Craiova a făcut 6 schimbări, în afara portarului Isenko, având doar 4 jucători care au fost titulari și în Polonia: Rus, Screciu, Tudor Băluță și Cicâldău

Cu o săptămână mai devreme, FCSB mai bifase o dublă Europa - Liga 1, de această dată cu două victorii: 1-0 în Olanda, cu Go Ahead Eagles, urmată, după 3 zile, de alt 1-0, cu Oțelul, pe Arena Națională. Au fost făcute 6 înlocuiri la nivelul echipei de start.

E normal? Sunt prea multe schimbări? Așa se procedează și în fotbalul de afară? Sunt câteva întrebări la care doar o comparație cu alte cluburi care au fost în aceeași situație ar putea răspunde.

GOLAZO.ro a selectat 10 exemple, de la cluburi din Estul Europei, precum Ludogoreț, Ferencvaros, Steaua Roșie, Legia Varșovia, până la alte nume importante, precum PAOK, Sparta Praga, Young Boys Berna, dar chiar și formații din marile campionate, cum ar fi AS Roma, FC Porto, Lille.

Toate aceste formații au jucat joi, în Europa sau Conference League. Iar duminică seara au avut partide, extrem de importante, în propriul campionat. Câte schimbări au operat aceste cluburi?

PAOK SALONIC

  • Joi: a pierdut deplasarea cu Celta Vigo, scor 1-3
  • Duminică: s-a impus dramatic, în derby-ul cu Olympiakos, scor 2-1
  • Răzvan Lucescu a schimbat 6 jucători în primul 11

LEGIA VARȘOVIA

  • Joi: a pierdut acasă, 0-1 cu Samsunspor, în Conference League
  • Duminică: a pierdut și în campionat, 1-3 în deplasare cu Gornik Zabrze, 1-3
  • Edi Iordănescu a făcut nu mai puțin de 9 modificări

FERENCVAROS

  • Joi: s-a impus în Belgia, 1-0 cu Genk
  • Duminică: a remizat acasă, în derby-ul cu Paks, scor 2-2
  • Au fost 5 schimbări în primul 11

STEAUA ROȘIE BELGRAD

  • Joi: a pierdut în minutul 90 cu FC Porto, în deplasare, în Europa League
  • Duminică: s-a impus în deplasare, cu Napredak, scor 3-0
  • Primul 11 a conținut nu mai puțin de 7 schimbări

SPARTA PRAGA

  • Joi: victorie clară acasă, în Conference, 4-1 cu Shamrock Rovers
  • Duminică: 1-1 acasă, în derby-ul cu Slavia Praga
  • Echipa de start a conținut 7 modificări între cele două partide

FC PORTO

  • Joi: 4-1 acasă cu Steaua Roșie Belgrad, în Europa
  • Duminică: marele derby cu Benfica, tot acasă, terminat 0-0
  • A schimbat aproape toată echipa, nu mai puțin de 9 jucători

YOUNG BOYS BERNA

  • Joi: victorie pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB
  • Duminică: meci la Lausanne, eșec categoric, scor 0-5
  • Au fost făcute 5 înlocuiri la nivelul titularilor

AS ROMA

  • Joi: eșec acasă, cu Lille, scor 0-1
  • Duminică: victorie mare, în deplasare, 2-1 cu Fiorentina
  • Gasperini a operat 4 modificări

LILLE

  • Joi: victorie mare la Roma, 1-0, în Europa League
  • Duminică: derby-ul cu PSG, acasă, terminat 1-1
  • Antrenorul Bruno Genesio a făcut tot 4 înlocuiri în echipa de start

Citește și

„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting  + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile
Special
13:06
„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile
Citește mai mult
„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting  + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”
Superliga
10:34
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”
Citește mai mult
Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
Universitatea Craiova europa league fcsb conference league superliga
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share