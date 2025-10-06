Facem greșit sau la fel ca Europa? FCSB și Craiova au schimbat 7, respectiv 6, jucători față de meciurile de joi. Cum procedează cluburile de pe continent

FCSB și Craiova s-au întâlnit în meci direct duminică, la doar 3 zile distanță de partidele pe care le-au susținut în cupele europene.

Rădoi a făcut 6 modificări în echipa de start, campioana a schimbat 7 jucători. E prea mult? De ce nu pot jucătorii români să joace din 3 în 3 zile?

Un răspuns e modul în care au procedat alte cluburi aflate în aceeași situație și marea majoritate fac la el. Exemplele, în rândurile care urmează.

De ce schimbă echipele noastre de club atât de mulți jucători atunci când sunt nevoite să joace din 3 în 3 zile, pe axa Liga 1 - Europa?

Facem greșit sau la fel ca Europa?

Duminică, reprezentantele noastre pe continent, FCSB și Universitatea Craiova, s-au întâlnit în meci direct, la doar 72 de ore distanță de partidele pe care le-au susținut joi seară:

FCSB - Young Boys Berna 0-2, în Europa League

Rakow - Universitatea Craiova 2-0, în Conference League

Față de partidele de joi, ambii antrenori au schimbat, raportat la primul 11, mai bine de jumătate din componență:

FCSB a făcut 7 modificări, singurii care au început ambele jocuri fiind portarul Târnovanu și jucătorii de câmp: Pantea, Ngezana și Mihai Popescu

Craiova a făcut 6 schimbări, în afara portarului Isenko, având doar 4 jucători care au fost titulari și în Polonia: Rus, Screciu, Tudor Băluță și Cicâldău

Cu o săptămână mai devreme, FCSB mai bifase o dublă Europa - Liga 1, de această dată cu două victorii: 1-0 în Olanda, cu Go Ahead Eagles, urmată, după 3 zile, de alt 1-0, cu Oțelul, pe Arena Națională. Au fost făcute 6 înlocuiri la nivelul echipei de start.

E normal? Sunt prea multe schimbări? Așa se procedează și în fotbalul de afară? Sunt câteva întrebări la care doar o comparație cu alte cluburi care au fost în aceeași situație ar putea răspunde.

GOLAZO.ro a selectat 10 exemple, de la cluburi din Estul Europei, precum Ludogoreț, Ferencvaros, Steaua Roșie, Legia Varșovia, până la alte nume importante, precum PAOK, Sparta Praga, Young Boys Berna, dar chiar și formații din marile campionate, cum ar fi AS Roma, FC Porto, Lille.

Toate aceste formații au jucat joi, în Europa sau Conference League. Iar duminică seara au avut partide, extrem de importante, în propriul campionat. Câte schimbări au operat aceste cluburi?

PAOK SALONIC

Joi: a pierdut deplasarea cu Celta Vigo, scor 1-3

Duminică: s-a impus dramatic, în derby-ul cu Olympiakos, scor 2-1

Răzvan Lucescu a schimbat 6 jucători în primul 11

LEGIA VARȘOVIA

Joi: a pierdut acasă, 0-1 cu Samsunspor, în Conference League

Duminică: a pierdut și în campionat, 1-3 în deplasare cu Gornik Zabrze, 1-3

Edi Iordănescu a făcut nu mai puțin de 9 modificări

FERENCVAROS

Joi: s-a impus în Belgia, 1-0 cu Genk

Duminică: a remizat acasă, în derby-ul cu Paks, scor 2-2

Au fost 5 schimbări în primul 11

STEAUA ROȘIE BELGRAD

Joi: a pierdut în minutul 90 cu FC Porto, în deplasare, în Europa League

Duminică: s-a impus în deplasare, cu Napredak, scor 3-0

Primul 11 a conținut nu mai puțin de 7 schimbări

SPARTA PRAGA

Joi: victorie clară acasă, în Conference, 4-1 cu Shamrock Rovers

Duminică: 1-1 acasă, în derby-ul cu Slavia Praga

Echipa de start a conținut 7 modificări între cele două partide

FC PORTO

Joi: 4-1 acasă cu Steaua Roșie Belgrad, în Europa

Duminică: marele derby cu Benfica, tot acasă, terminat 0-0

A schimbat aproape toată echipa, nu mai puțin de 9 jucători

YOUNG BOYS BERNA

Joi: victorie pe Arena Națională, 2-0 cu FCSB

Duminică: meci la Lausanne, eșec categoric, scor 0-5

Au fost făcute 5 înlocuiri la nivelul titularilor

AS ROMA

Joi: eșec acasă, cu Lille, scor 0-1

Duminică: victorie mare, în deplasare, 2-1 cu Fiorentina

Gasperini a operat 4 modificări

LILLE

Joi: victorie mare la Roma, 1-0, în Europa League

Duminică: derby-ul cu PSG, acasă, terminat 1-1

Antrenorul Bruno Genesio a făcut tot 4 înlocuiri în echipa de start

