„Interdicție generală” Valentin Jucan spune că CNA e în favoarea interzicerii firmelor de betting  + Ce spun persoanele publice care promovează pariurile

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 13:06
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 13:06
  • Începând de astăzi, 6 octombrie, persoanele cu notorietate nu mai pot face reclamă la jocurile de noroc, conform reglementării CNA, votată în unanimitate.
  • Valentin Jucan, vicepreședintele CNA, spune că se vor folosi aceleași criterii în a defini o persoană cu notorietate precum acelea de care uzează și firmele de betting când își aleg promotorii.
  • Jucan a declarat că CNA ar susține orice discuție, ajunsă în Parlamentul României, în care s-ar pune problema ca jocurile de noroc să primească „o interdicție generală”.

Începând de astăzi, sportivii, foști sau actuali, vedetele și influencerii nu mai au voie să facă reclamă la jocurile de noroc, conform noilor reglementări ale Codului Audiovizualului.

Textul deciziei interzice oricărei „personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive sau de alte persoane, care, datorită notorietăţii în mediul online, pot încuraja participarea la astfel de jocuri”, să apară în astfel de reclame.

Valentin Jucan: „O interdicție generală a jocurilor de noroc”

CNA a votat în unanimitate această restricție, iar GOLAZO.ro a luat legătura cu Valentin Jucan, vicepreședintele forului, pentru a lămuri schimbările la care trebuie să ne așteptăm.

De asemenea, Ilie Dumitrescu, Giovanni Becali și Ioan Andone, toți prezenți în reclame la case de pariuri, au răspuns întrebărilor GOLAZO.ro.

Bună ziua, domnule Jucan. De astăzi intră în vigoare legea care spune că persoanele publice nu mai au voie să apară în reclame la jocurile de noroc.

Da, persoanele cu notorietate nu mai au voie să apară în reclamele la jocuri de noroc. Decizia a fost votată în unanimitate de Consiliul Național al Audiovizualului și noi sperăm să producă și efecte.

Cum va decide CNA cine e persoana publică sau cu notorietate și cine nu?

Păi... În momentul în care o companie care activează în această industrie dorește să promoveze să-și promoveze produsul, cum face? Exact așa o să facem și noi, ca și ei.

Și dacă aceste companii vor spune că persoanele respective nu sunt neapărat publice?

Persoane cu notorietate. Vorbim de notorietate. Și aici termenul acoperă totul. Primul criteriu, deci primul criteriu al unei firme ce produce reclame, care vine cu propuneri și le așază pe masa unei companii care activează în zona jocurilor de noroc e criteriul notorietății. Deci înainte de a ajunge la elemente secundare, prima întrebare «e care este notorietatea persoanei»?

Ne-am dorit să vedem o interdicție generală a jocurilor de noroc. Dacă vreodată ea va fi supusă unei dezbateri adevărate în Parlament o vom susține, ca autoritate, 100%. Valentin Jucan, vicepreședinte CNA

Bun, și cum va evalua CNA acest „criteriu al notorietății”.

Pentru acest criteriu există niște elemente care țin de testarea persoanei respective din punct de vedere al notorietății care sunt puse pe masă. Evident că te poți duce cu această analiză în niște detalii incredibil de... mărunte. Hai să luăm un caz concret. Este Ilie Năstase notoriu sau nu?

Valentin Jucan: „Televiziunea nu riscă în sine”

Încerc să lămuresc lucrul acesta cu dumneavoastră pentru că s-ar putea ca această «notorietate» să fie pusă sub semnul întrebării din cauza factorului, uneori, subiectiv al termenului.

Da. Și v-am răspuns. Asta ar însemna practic că companiile ar trebui să rezilieze contractele cu cei de acum. Dacă ei vin și în fața noastră și pun la îndoială notorietatea, înseamnă că persoanele cu care tocmai au semnat contractul nu au notorietate. Și atunci de ce au mai semnat contractul?

Poate pentru că, dau un exemplu, pentru că persoana din clip «e agreabilă, simpatică și are dinți frumoși». Bun, ce riscă o televiziune dacă încalcă această restricție CNA?

Televiziunea nu riscă în sine. Asta pentru că publicitatea, calupul respectiv, nu este un produs al ei. Primul pas pe care noi l-am făcut față de orice tip de reclama a fost de a emite o decizie prin care să solicităm postului de televiziune să intre în legalitate. Asta înseamnă să oprească de la difuzare acel spot sau acel clip.

Vedetele respective nu riscă nimic, decât să li se rezilieze contractele, iar firmele de betting iarăși nu riscă nimic în mod normal. Pentru că dacă televiziunile nu preiau acele clipuri, ei pot să facă cu duzina.

Da, exact. Întrebați-mă și unde fac cu duzina. Unde, adică în altă parte decât pentru tv?

Pe YouTube. Dar vă întreb. Unde fac?

Păi, bun, dacă discutăm acum de mediul online, aici lucrurile sunt la fel de clare, cel puțin în privința noastră. Discutăm despre limitările și atribuțiile pe care le are CNA, respectiv ce anume reglementează CNA. Deci trebuie să pornim absolut orice discuție de la acest element. CNA reglementează spațiul audio-vizual. Audio-vizualul este pe TV, pe radio și în online. Ne referim la audio-vizual.

Doar acest tip de împachetare este tehnică, audio-vizualul. Prin urmare, postările, textele și așa mai departe, nu intră în competența, nu doar a noastră, ci nu intră în vreo competență a cuiva. Doar ca o paranteză, sunt elemente care pot intra dacă discutăm despre terorism sau alte noțiuni.

Eu respect orice decizie a CNA-ului, orice lege, eu am respectat-o și o să o fac în continuare. Mai mult nu am ce să spun decât că mă voi conforma legilor care vor fi în vigoare. Ilie Dumitrescu

Valentin Jucan: „Enorm de multe date”

Înțeleg că urmează să ne referim și la influenceri.

Da. În privința online-ului și, mai ales, în cea a influencerilor, aici deja discutăm despre o competență pe care o avem. Practic, același lucru se va aplica și lor. Dacă ei promovează jocuri de noroc și folosesc persoane cu notorietate, vor avea parte exact de același lucru. Mai întâi de o notificare prin care le cerem să scoată publicitatea respectivă, după care amenda.

Bun, dar ei înșiși sunt persoane cu notorietate. Selly, de exemplu.

Bineînțeles, dacă o fac chiar ei, păi, asta e ca și când chiar postul, un post de televiziune, ar face reclamă la jocuri de noroc. E exact același lucru. Am aplicat textul legii «unu la unu», identic.

Nu știu nimic și nici nu mă interesează. Să facă ce vor. Contractul nu e al meu, ci al firmei. Eu sunt imaginea firmei. Să se respecte legea, oricare ar fi ea. Giovanni Becali

Au fost consultați și psihiatri, psihologi, atunci când s-a luat decizia acestei restricții? S-a făcut apel la studii care spun că tinerii sunt foarte ușor influențabili de către persoanele cu notorietate?

Cum să nu? Noi am primit, nu doar că am cerut, dar am primit enorm de multe date relevante cu privire la modul în care este influențată piața. De ce anume se face transferul de credibilitate, de exemplu, de la casa de pariuri la «jucător» prin persoanele cu notorietate. Era un studiu care arăta transferul de pasiune și de imagine de tip erou către fan.

Iar acest element de credibilitate, de validare, e, de fapt, elementul care stă chiar la baza contractului între firma de jocuri de noroc și persoanele acestea cu notorietate.

Am văzut, de exemplu, chiar pe GOLAZO, o reacție a unora care spuneau „și ce, dacă eu apar acolo, în reclame, înseamnă că altcineva se apucă de jocuri de noroc?

Da, cred că Răzvan Raț a spus acest lucru.

Este, cum să spun, este o reducție naivă. În niciun caz nu este vorba doar de atât, ci este vorba pur și simplu de un transfer de încredere și de faptul că acest transfer este testat și este verificat și produce efecte, altfel el nu ar nu ar exista.

Nu întâmplător jocurile de noroc sunt puse pe picior de egalitate ca periculozitate cu consumul de droguri. Noi, de altfel, avem un mesaj de interes public care a intrat în vigoare și care pune pe același palier periculozitatea jocurilor de noroc cu consumul de stupefiante, de droguri.

Contractul meu e până la sfârșitul lunii octombrie. A fost o discuție cu toată lumea, pentru că noi suntem mulți la Superbet. O să vedeți ce se va întâmpla. Să vedem exact ce spune legea pentru că nu știu cu ce greșim noi. Ioan Andone

Ce v-au spus reprezentanții industriei de betting din România?

Ni s-au dat în continuu exemple din alte țări. Dar noi nu suntem «alte țări». Nici Franța nu e Germania dacă trebuie să o luăm așa. Realitatea socială din România este una total diferită. Vulnerabilitatea românilor în fața jocurilor de noroc este una extrem de mare. Extrem de mare.

Motivele care îl împing pe om să se ducă și să încerce să obțină niște venituri suplimentare pot să fie felurite. Însă întotdeauna, la finalul acestui proces cognitiv de luare a deciziei, va conta într-un procent extrem de mare imaginea companiei.

De aceea imaginea contează și de aceea companiile de gambling apelează la acest tip de promovare. Pentru că decizia finală nu este inhibată, ci, din contră, decizia finală efectivă de a scoate bani din buzunar e influențată covârșitor de campaniile de publicitate. Și, deci, de persoanele cu notorietate care apar în reclame.

A contestat cineva decizia aceasta în instanță, o companie de betting, un influencer, cineva?

Nu. Deocamdată nu avem așa ceva. N-am primit o citație în acest sens.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
pariuri sportive Ioan Andone CNA Ilie Dumitrescu giovanni becali valentin jucan
