Salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate Sorin Costreie, care i-a schimbat 3 decizii lui Istvan, a suportat operații complicate, care i-au blocat cariera de „central”

  • Derby-ul FCSB - Universitatea Craiova 1-0 a avut parte de multe intervenții VAR.
  • Arbitrul video, Sorin Costreie, are o poveste dureroasă: gravele probleme de sănătate erau chiar să-i provoace sechele pe viață.

O dată, de două ori, de trei ori l-a chemat arbitrul VAR pe Istvan Kovacs la monitor în meciul FCSB-Universitatea Craiova 1-0, pentru a-i corecta deciziile din teren.

Și a fost vorba despre 3 penalty-uri: unul care a trebuit anulat în favoarea gazdelor și două care n-au fost acordate pentru roș-albaștri.

Sorin Costreie, salvatorul lui Kovacs, grave probleme de sănătate care i-au blocat cariera de „central”

Arbitrul VAR a fost Sorin Costreie, cel care în momentul de față e considerat ca făcând parte din trioul celor mai valoroși arbitri din cabina VAR, alături de Cătălin Popa și Iulian Dima. Hațegan, de când a devenit șef VAR, a rărit aparițiile în cabina VAR.

Costreie e unul dintre arbitrii pe care Kyros Vassaras i-a promovat pe lista FIFA a arbitrilor video, începând cu ianuarie 2025.

E singurul nume nou, alături de ceilalți, care deja erau: Hațegan, Cătălin Popa, Colțescu, Radu Petrescu, Bârsan, Chivulete, Feșnic, Barbu, Cristina Trandafir, Iuliana Demetrescu, Alina Peșu.

Sorin Costreie, 35 de ani, n-a mai arbitrat un meci de Liga 1, din postura de central, de 2 ani și jumătate. Mai precis din mai 2023, când a fost la Sepsi - CFR 1-2.

Motivul? N-a mai putut oficia pe teren din cauza unor probleme mari de sănătate, la coloană, unde s-a operat de două ori. Din acest motiv a fost să abandoneze cariera de central, însă a continuat ca VAR.

Intervențiile chirurgicale au fost extrem de complicate și i s-a explicat că dacă nu va renunța la cariera de „central” și va forța să se antreneze și să oficieze pe gazon, va risca inclusiv să rămână paralizat.

A acceptat situația și a rămas doar VAR. În momentul de față e arbitrul cu cele mai multe delegări în cabina VAR, fie ca arbitru VAR, fie ca AVAR.

Top 3 arbitri delegați în cabina VAR în acest campionat

  • Sorin Costreie - 18 meciuri
  • Iulian Dima - 14 meciuri
  • Cătălin Popa - 12 meciuri

Costreie i-a mai fost VAR lui Istvan Kovacs într-un meci, tot pe Arena Națională, disputat tot în 2025, care a iscat un mare scandal de arbitraj.

La derby-ul Dinamo-FCSB 1-2, el a fost acuzat că nu i-a semnalat lui Kovacs un henț comis de Ngezana, însă imaginile nu erau foarte clare. Vassaras i-a dat credit la acea fază.

Cine e Sorin Costreie

  • a împlinit în iulie 36 de ani
  • În 207 a intrat în arbitraj
  • Promovat în Liga a 3-a în 2010
  • În Liga 1 a apărut în 2021
  • Din 2025 e pe lista FIFA a arbitrilor VAR

