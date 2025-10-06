Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf”, invitație neașteptată: „Menirea noastră e să  oferim sportului soluții, nu bariere” +30 foto
Meciuri fără chirie pe Arc Conducerea CSN „Arcul de Triumf", invitație neașteptată: „Menirea noastră e să oferim sportului soluții, nu bariere"

Dan Udrea , Ștefan Neda
Publicat: 06.10.2025, ora 13:51
Actualizat: 06.10.2025, ora 13:52
  • Conducerea Complexului Sportiv „Arcul de Triumf” a venit cu o propunere inedită pentru FRF și mai multe cluburi din Liga 1.
  • După meciul dintre Slobozia și Dinamo, scor 0-1, și condițiile în care acesta s-a desfășurat, la Clinceni, oficialii complexului au decis să pună la dispoziție stadionul în mod gratuit.

Conducerea complexului din nordul Capitalei s-a adresat, pe lângă FRF, cluburilor FC Dinamo, CS Dinamo, Metaloglobus și Unirea Slobozia.

CSN „Arcul de Triumf”, invitație-șoc: „Punem la dispoziție stadionul gratuit”

„Stimați parteneri,

În contextul economic şi social actual, marcat de măsuri de austeritate şi de nevoia de a gestiona
eficient fiecare leu din sportul românesc, Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf' îşi reafirmă misiunea publică pentru care a fost construit: de a servi comunitatea sportivă şi cetățenii, prin punerea la dispoziție a unui stadion modern, sigur şi accesibil.

În acest sens, dorim să vă adresăm o invitație deschisă și onestă de a disputa meciurile oficiale de
acasă pe Stadionul Național ,„Arcul de Triumf', în condiții excepționale, menite să susțină cluburile românești într-o perioadă dificilă a anului 2025.

Propunerea noastră concretă: CSN „Arcul de Triumf” pune la dispoziția cluburilor invitate stadionul pentru desfăşurarea meciurilor oficiale fără perceperea unei chirii sau a vreunui profit comercial, cu plata exclusivă a
costurilor efective de organizare, respectiv:

  • utilități (energie electrică, apă, gaze, canalizare);
  • operare nocturnă și iluminat de competiție;
  • servicii de curățenie, pază şi igienizare;
  • parcare şi suport logistic aferent evenimentului;
  • întreținerea terenului şi a vestiarelor.
  • Servicii pentru situații de urgență (pompieri)

Această măsură reprezintă un act de responsabilitate şi solidaritate sportivă, dar şi un exemplu de bună guvernanță a unui bun public național - oferind sportivilor condiții de nivel european, în timp ce sprijinim cluburile care duc mai departe tradiția fotbalului românesc”, a transmis conducerea CSN „Arcul de Triumf”.

Cum motivează conducerea CSN „Arcul de Triumf” această inițiativă

Motivul invocat de oficiali este punerea în folosință a unui stadion public cât mai des, mai ales că anumite meciuri se dispută în condiții nefavorabile, așa cum a fost Slobozia - Dinamo 0-1, la Clinceni.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

„Am urmărit cu atenție meciul disputat recent între Unirea Slobozia şi FC Dinamo 1948 ре stadionul din Clinceni şi am constatat, cu regret, condițiile improprii în care sportivii au fost nevoiţi să evolueze.

În comparație, Stadionul „Arcul de Triumf” - omologat UEFA și FRF, cu o infrastructură de nivel înalt - rămâne prea puțin utilizat, nu din lipsă de deschidere, ci din cauza
lipsei subvenției de funcţionare din partea Agenției Naționale pentru Sport în ultimele 6 luni, fapt care ne obligă să acoperim integral costurile operaționale din venituri proprii.

Cu toate acestea, considerăm că menirea noastră este să oferim sportului românesc soluții, nu bariere. De aceea, vă adresăm această invitație în spiritul utilității publice pentru care stadionul a fost ridicat şi inaugurat: să aducă oamenii împreună prin sport, să ofere spectacol, performanță şi bucurie publicului.

Suntem deschiși la o întâlnire comună cu reprezentanții cluburilor şi FRF pentru a analiza detaliile logistice şi pentru a construi, împreună, un model de colaborare echitabil şi sustenabil pentru toate părțile”, a mai explicat conducerea complexului sportiv.

CS Dinamo a acceptat invitația

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, CS Dinamo a dat deja curs invitației pentru meciul din Cupa României, chiar contra lui FC Dinamo, programat pe 29 octombrie.

Dacă meciurile se vor disputa pe „Arc” în aceste condiții, cluburile vor scutite de sume importante de bani.

Chiria pentru o echipă de Liga 1 este de aproximativ 23.000-24.000 de euro, iar pentru o echipă din eșalonul secund, în jur de 13.000 de euro.

