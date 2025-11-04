Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19
Puștii merg în Youth, nu la Basel FCSB a decis să nu-i ia în Elveția pe Dăncuș, Toma și Stoian, care vor juca pentru calificarea în Champions League U19

alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 16:41
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 16:41
  • FCSB - Lokomotiva Zagreb se va disputa miercuri, de la ora 14:00, la Buftea, în returul turului 2 preliminar din Youth League. În tur, FCSB s-a impus în Croația, 3-2.
  • Campioana a hotărât să-i lase să joace în acest meci și să nu facă deplasarea la Basel, pe vedetele de la juniori: Toma, Dăncuș și Stoian.

FCSB va disputa joi al 4-lea meci pe tabloul principal din Europa League, însă nu e singurul meci european al campioanei.

Va avea de disputat și returul din Youth League, din turul 2 preliminar. Adversara roș-albaștrilor va fi Lokomotiva Zagreb, iar FCSB e mare favorită pentru a trece în faza următoare, după ce s-a impus în tur, în Croația, scor 3-2. Meciul retur nu se va disputa în baza FCSB-ului, ci la Buftea.

Puștii de la FCSB merg în Youth League, nu la Basel

Șefii FCSB au decis ca jucătorii tineri să fie lăsați acasă și să nu fie luați împreună cu echipa de seniori, care va face deplasarea miercuri în Elveția, pentru meciul cu Basel, de joi seară.

Dăncuș (16 ani), Toma (18 ani) și Stoian (17 ani) vor evolua în Youth League, unde va merge inclusiv Alin Stoica, secundul cuplului Charalambous - Pintilii.

Dăncuș și Toma au drept de joc și în Europa League, în vreme ce Stoian nu e pe lista jucătorilor eligibili. Cercel nu e nici el pe lista de UEL, la seniori, dar nu are drept de joc nici în Youth League.

Cum ar putea arăta primul 11 al FCSB în Youth League

  • M. Popa - Pompaș, L. Ciobanu, Dăncuș, Ciocîrlan - D. Popa, M. Manolache, Necșulescu, M. Toma - Stoian, L. Ilie

După meciul FCSB - Lokomotiva Zagreb, din Youth League, cei 3 jucători vor face deplasarea la Sibiu, vineri, unde va ajunge și prima echipă, direct de la Basel.

FCSB va juca duminică, în prima etapă a returului sezonului regulat, cu Hermannstadt.

Cum ar putea arăta primul al FCSB în Europa League, cu Basel

  • Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Fl. Tănase - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Adversara FCSB-ului din această fază a Youth League a jucat și anul trecut cu campioana din România la această categorie de vârstă. Lokomotiva Zagreb a trecut ușor de Farul: 6-1 în cele două meciuri.

Ultimii ani, umilințe pe bandă rulantă pentru România în Youth League

  • 2017-2018 - Dinamo, eliminată în turul 1: 2-4, la general cu Lokomotiva Zagreb
  • 2018-2019 - Farul, eliminată în turul 1: 0-3 cu Dinamo Zagreb
  • 2019-2020 - Farul, eliminată în turul 1: 0-2 cu Domzale
  • 2020-2021 - nu s-a disputat din cauza pandemiei
  • 2021-2022 - Csikszereda, eliminată în turul 1: 0-5 cu Angers 
  • 2022-2023 - Csikszereda, eliminată în turul 1: 1-5 cu Galatasaray
  • 2023-2024 - U Craiova, eliminată în turul 1: 0-5 cu Partizan Belgrad
  • 2024-2025 - Farul, eliminată în turul 3: 1-6 cu Lokomotiva Zagreb

Competiția europeană la care a apelat UEFA în privința echipelor de tineret a apărut în sezonul 2013-2014. Atunci însă, regula era că participă în Youth League doar echipele de tineret ale formațiilor de seniori care erau în grupele Champions League.

Iar în acel sezon, România a avut pentru ultima dată o formație în UCL, chiar pe FCSB. Care la momentul respectiv nu deținea o Academie, așa că a împrumutat aproape o echipă întreagă de la Viitorul lui Gică Hagi.

FCSB a disputat 6 meciuri, reușind următoarele rezultate:

  • 0-3 și 1-1 cu Schalke 04
  • 0-4 și 0-5 cu Chelsea
  • 1-1 și 3-1 cu Basel

FCSB a terminat, cu cele 5 puncte, pe locul 3, peste Basel. Cele 5 goluri ale roș-albaștrilor au fost marcate de Grădinaru (3), Mitriță și Tîrnovan.

Mitriță avea la acel moment doar 18 ani și era din Academia lui Hagi, iar după 2 ani avea să plece la Pescara. Alte nume importante care au jucat atunci pentru FCSB în Youth League: portarul Cojocaru, Aldea, Vâlceanu.

07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
22:50
„CSA nu va lua nimic" FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere"
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
23:14
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar"
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
23:32
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
