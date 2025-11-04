15 milioane de € în 4 ani Care e bugetul anual pentru funcționarea Arenei Naționale » GOLAZO.ro are detalii despre noile investiții, reparații și situația acoperișului

Primăria Capitalei a răspuns unei solicitări GOLAZO.ro și a dat detalii despre funcționarea Arenei Naționale.

Cât costă în fiecare an cel mai mare stadion al țării, ce investiții urmează să fie făcute și care e situația acoperișului, toate în rândurile de mai jos.

Primăria Capitalei continuă să aloce sume considerabile pentru mentenanța și funcționarea Arenei Naționale, cel mai mare stadion al României.

Doar în anul 2025, fondurile destinate întreținerii, reparațiilor și utilităților se ridică la 19.318.591 lei, adică aproximativ 3,9 milioane de euro.

Arena Națională, 15 milioane de euro în patru ani

În ansamblu, între 2022 și 2025, Primăria Capitalei a cheltuit peste 74 milioane lei (aproximativ 14,8 milioane euro) pentru funcționarea și întreținerea Arenei Naționale.

Cu un buget anual care se apropie de 4 milioane de euro, stadionul rămâne una dintre cele mai costisitoare infrastructuri sportive din România, însă și una esențială pentru desfășurarea marilor evenimente, de divertisment sau sportive.

Cheltuielile de la Arena Națională în ultimii 4 ani

În ultimii patru ani, bugetele dedicate întreținerii stadionului s-au menținut la un nivel ridicat și relativ constant, cu o ușoară tendință de creștere în ultimii 2 ani.

2022 - 17.686.339 de lei (aprox. 3,5 milioane de euro )

- 17.686.339 de lei (aprox. ) 2023 - 17.167.255 de lei (aprox. 3,5 milioane de euro )

- 17.167.255 de lei (aprox. ) 2024 - 19.891.122 de lei (aprox. 4 milioane de euro )

- 19.891.122 de lei (aprox. ) 2025 (până în prezent) - 19.318.591 de lei (aprox. 3,9 milioane de euro)

Rezultă că, în medie, Arena Națională cheltuie anual aproximativ 4 milioane de euro pentru întreținere, reparații și plata utilităților, o sumă comparabilă cu bugetul unor cluburi din prima ligă din România.

Arena Națională, investiții planificate pentru 2026

Pentru perioada 2025-2026, Primăria Capitalei derulează un contract de expertiză tehnică ce vizează analiza structurii și instalațiilor stadionului.

După finalizarea expertizei, urmează să fie stabilite lucrările de modernizare necesare și bugetul aferent.

Practic, 2025 este un an de evaluare, urmând ca investițiile efective să fie definite și implementate ulterior, anunță Primăria Capitalei într-un răspuns pentru GOLAZO.ro.

Cel mai probabil, începând din primăvara lui 2026, vor începe aceste lucrări.

Se modernizează tabela cu probleme de pe Arena Națională

În privința tabelei de marcaj, a fost deja întocmită documentația tehnică pentru modernizarea sistemului LED, iar aceasta se află în prezent pe circuitul de avizare.

Scopul proiectului este aducerea instalației la standarde moderne, comparabile cu cele ale marilor stadioane europene, se mai arată în răspunsul Primăriei către GOLAZO.ro.

Starea acoperișului retractabil de pe Arena Națională

Deși s-a discutat mult despre acoperiș, s-a înaintat inclusiv ideea că nu a mai fost folosit pentru că ar avea anumite defecțiuni, Primăria anunță că „Acoperișul retractabil al Arenei Naționale este funcțional, conform datelor comunicate de Primăria Capitalei.

În ultimii ani, pentru lucrările de verificare, reparații și mentenanță ale acestui sistem complex s-au cheltuit 1.812.152 lei, adică aproximativ 362.000 de euro”.

