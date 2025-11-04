„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”

Universitatea Craiova - Rapid 2-2 . Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de evoluția tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).

Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de evoluția tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani). Fostul internațional a apreciat „tupeul” din jocul lui David Matei, în ciuda vârstei fragede.

Craiova a obținut, duminică, un punct important în derby-ul cu Rapid, partidă în care David Matei a fost titular și a jucat timp de 85 de minute.

Citește și Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională Citește mai mult Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională

Gică Craioveanu: „Am mai văzut-o doar pe la Balaci”

Fostul jucător al oltenilor a fost plăcut surprins de jocul lui David Matei, pe care l-a asemănat cu cel al legendei Ilie Balaci, și l-a apreciat și pe Luca Băsceanu, intrat pe teren în minutul 85, chiar în locul lui Matei.

„Mi-au plăcut ambii puști. Nu mi-a plăcut Romanchuk, dar mi-au plăcut copiii, atât Băsceanu, cât și Matei. Matei are, cu scuzele de rigoare, un tupeu fantastic pentru vârsta lui. Mă refer la tupeu în joc. Cere mingea tot timpul și a început să își certe și colegii.

Mie copiii ăștia îmi plac foarte mult. Nu se ascund și cer mingea. Când are mingea (n.r. - David Matei) la picior, decide. Asta am mai văzut-o la Craiova doar pe la Balaci”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.

La finalul turului sezonului regulat din Liga 1, U Craiova se află pe locul 3, la 3 puncte în spatele Rapidului și a liderului Botoșani, care au 32 de puncte.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Botoșani 15 32 2. Rapid 15 32 3. U Craiova 15 29 4. Dinamo 15 27 5. Argeș 15 27 6. Oțelul 15 22 7. Farul 15 22 8. FCSB 15 19 9. UTA 15 19 10. Unirea Slobozia 15 18 11. U Cluj 15 17 12. Petrolul 14 13 13. CFR Cluj 15 13 14. Csikszereda 15 13 15. Hermannstadt 15 10 16. Metaloglobus 15 7

VIDEO. Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport