„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”

- Universitatea Craiova - Rapid 2-2. Gică Craioveanu (57 de ani) a fost impresionat de evoluția tinerilor din Bănie, Luca Băsceanu (19 ani) și David Matei (19 ani).
- Fostul internațional a apreciat „tupeul” din jocul lui David Matei, în ciuda vârstei fragede.
Craiova a obținut, duminică, un punct important în derby-ul cu Rapid, partidă în care David Matei a fost titular și a jucat timp de 85 de minute.
Gică Craioveanu: „Am mai văzut-o doar pe la Balaci”
Fostul jucător al oltenilor a fost plăcut surprins de jocul lui David Matei, pe care l-a asemănat cu cel al legendei Ilie Balaci, și l-a apreciat și pe Luca Băsceanu, intrat pe teren în minutul 85, chiar în locul lui Matei.
„Mi-au plăcut ambii puști. Nu mi-a plăcut Romanchuk, dar mi-au plăcut copiii, atât Băsceanu, cât și Matei. Matei are, cu scuzele de rigoare, un tupeu fantastic pentru vârsta lui. Mă refer la tupeu în joc. Cere mingea tot timpul și a început să își certe și colegii.
Mie copiii ăștia îmi plac foarte mult. Nu se ascund și cer mingea. Când are mingea (n.r. - David Matei) la picior, decide. Asta am mai văzut-o la Craiova doar pe la Balaci”, a declarat Craioveanu, potrivit digisport.ro.
La finalul turului sezonului regulat din Liga 1, U Craiova se află pe locul 3, la 3 puncte în spatele Rapidului și a liderului Botoșani, care au 32 de puncte.
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1.
|Botoșani
|15
|32
|2.
|Rapid
|15
|32
|3.
|U Craiova
|15
|29
|4.
|Dinamo
|15
|27
|5.
|Argeș
|15
|27
|6.
|Oțelul
|15
|22
|7.
|Farul
|15
|22
|8.
|FCSB
|15
|19
|9.
|UTA
|15
|19
|10.
|Unirea Slobozia
|15
|18
|11.
|U Cluj
|15
|17
|12.
|Petrolul
|14
|13
|13.
|CFR Cluj
|15
|13
|14.
|Csikszereda
|15
|13
|15.
|Hermannstadt
|15
|10
|16.
|Metaloglobus
|15
|7
