Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB”
Alex Purcaru foto: Facebook/FCU Craiova
Diverse

Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.11.2025, ora 16:09
alt-text Actualizat: 04.11.2025, ora 16:10
  • Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a participat la o serie de probe pentru trei echipe din Italia.
  • Recent, patronul Adrian Mititelu l-a lăudat pe juniorul său, despre care a transmis că are foarte mult potențial să ajungă un fotbalist important.

FCU Craiova se află într-o situație complicată, cu o depunctare imensă, primită de la începutul sezonului, trecând la limită pe lângă dezafiliere.

„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Citește și
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Citește mai mult
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”

Adrian Mititelu, aproape de o nouă lovitură financiară prin puștiul Alex Purcaru

Tânărul în vârstă de 15 ani a mers în Italia pentru o serie de probe la echipe importante, precum Verona, Modena și Torino.

Față de încercările anterioare, la Como și Lecce, tatăl fotbalistului a transmis că de această dată lucrurile au decurs foarte bine, iar italienii vor să-l revadă peste câteva luni.

„Alex a făcut un tur de forță în ultimele trei săptămâni și a dat mai multe probe la Torino, Modena și Verona. A făcut impresie foarte bună și au zis că vor să îl mai vadă peste 4-5 luni, când face 16 ani.

El a mai fost și pe la Lecce și la Como acum un an. Îl doresc, dar vor să îl mai vadă o dată. A fost remarcat și de cei de la FCSB”, a declarat tatăl jucătorului, Cosmin Purcaru, potrivit fanatik.ro.

Între timp, puștiul oltenilor a fost remarcat și de campioana FCSB.

2 milioane de euro
a încasat Adrian Mititelu în septembrie, pentru transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Citește și

„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Superliga
15:37
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu. David Matei, comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
Citește mai mult
„Un tupeu în joc fantastic” Puștii de la U Craiova l-au încântat pe Gică Craioveanu.  David Matei , comparat cu Balaci: „Doar la el am mai văzut”
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ”
Alte sporturi
15:29
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ”
Citește mai mult
„O să-i distrug complet fața!” Ilia Topuria, dublul campion al UFC, provocat de Paddy Pimblett: „Îl readuc cu picioarele pe pământ”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
Fenomenul averilor folosite de politicieni: un deputat PSD merge cu un BMW nedeclarat de peste 100.000 de euro. Numai banii din conturi sunt peste veniturile legal declarate
torino Adrian Mititelu hellas verona modena fcu craiova alexandru purcaru
Știrile zilei din sport
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Superliga
04.11
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Citește mai mult
Verdict final ÎCCJ, decizie finală în lupta pentru marca Steaua! Talpan jubilează: „Recuperăm și prejudiciul!” » Câți bani vrea MApN + reacția lui Becali
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Superliga
04.11
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Citește mai mult
Au bătut palma GOLAZO.ro, confirmat! Când vine la FCSB omul pentru care a insistat MM: „A făcut ceva pentru echipa asta!”
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Superliga
04.11
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Citește mai mult
Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Liga Campionilor
04.11
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Citește mai mult
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:10
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
Poliția nu știe nimic?! Cum se implică autoritățile din România în controlul jocurilor de noroc ilegale, care afectează jucătorii și statul
22:50
„CSA nu va lua nimic” FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
„CSA nu va lua nimic”  FCSB a pierdut marca Steaua, CSA vrea prejudicii, însă avocatul campioanei îi ironizează: „Vor primi doar 4 litere”
23:14
Reacția FRF Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
Reacția FRF  Ce spune Federația după ce tatăl unui junior de la U Craiova a fost bătut de părinți rapidiști: „A fost deschis un dosar”
23:32
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real. Ce a dictat în final
Controversă cu Istvan Kovacs FOTO. 4 minute a stat arbitrul să analizeze un posibil penalty la Liverpool - Real.  Ce a dictat în final
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Diverse
04.11
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
Citește mai mult
Arestat la protest VIDEO. Fostul internațional a fost pus la pământ și reținut: „Nu înțeleg nevoia guvernului de o astfel de agresiune”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Campionate
04.11
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Citește mai mult
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Campionate
04.11
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Citește mai mult
Blaturi într-o ligă importantă Dezvăluiri șocante: „Se știa tot în vestiar. Și că vom avea penalty”. Echipa unui român, implicată
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Superliga
04.11
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”
Citește mai mult
Incident grav la Rapid U17 - Craiova U17 VIDEO. Părintele unui jucător oltean a fost bătut crunt de un grup de părinți giuleșteni: „Eram cu fetița mea de mână”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 28 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share