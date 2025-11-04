Mititelu, încă o lovitură? Un tânăr talent de la FCU Craiova a impresionat în Italia: „A fost remarcat și de FCSB”

Alexandru Purcaru (15 ani), un puști talentat al celor de la FCU Craiova, a participat la o serie de probe pentru trei echipe din Italia.

Recent, patronul Adrian Mititelu l-a lăudat pe juniorul său, despre care a transmis că are foarte mult potențial să ajungă un fotbalist important.

FCU Craiova se află într-o situație complicată, cu o depunctare imensă, primită de la începutul sezonului, trecând la limită pe lângă dezafiliere.

Adrian Mititelu, aproape de o nouă lovitură financiară prin puștiul Alex Purcaru

Tânărul în vârstă de 15 ani a mers în Italia pentru o serie de probe la echipe importante, precum Verona, Modena și Torino.

Față de încercările anterioare, la Como și Lecce, tatăl fotbalistului a transmis că de această dată lucrurile au decurs foarte bine, iar italienii vor să-l revadă peste câteva luni.

„Alex a făcut un tur de forță în ultimele trei săptămâni și a dat mai multe probe la Torino, Modena și Verona. A făcut impresie foarte bună și au zis că vor să îl mai vadă peste 4-5 luni, când face 16 ani.

El a mai fost și pe la Lecce și la Como acum un an. Îl doresc, dar vor să îl mai vadă o dată. A fost remarcat și de cei de la FCSB”, a declarat tatăl jucătorului, Cosmin Purcaru, potrivit fanatik.ro.

Între timp, puștiul oltenilor a fost remarcat și de campioana FCSB.

2 milioane de euro a încasat Adrian Mititelu în septembrie, pentru transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

