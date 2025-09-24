FCSB debutează în Europa League: Cele mai tari meciuri din prima etapă, cote și predicții

Faza ligii din Europa League debutează în această săptămână.

UEFA a împărțit meciurile pe două zile - miercuri și joi.

Tot în această săptămână va debuta și FCSB în faza ligii, în deplasarea din Olanda de la Go Ahead Eagles.

A doua competiție ca importanță din fotbalul continental are și în acest an parte de nume importante din fotbalul european. Dacă românii sunt mai interesați de prezența FCSB în Europa League, printre alte nume sonore calificate în competiție se află Aston Villa, Bologna, FC Porto, Betis, AS Roma și Lyon. Răzvan Lucescu va concura și el în acest sezon de Europa League, cu PAOK Salonic.

FCSB debutează în Olanda

FCSB ia startul în faza ligii printr-un meci care, în teorie, ar trebui să fie mai ușor, pe terenul lui Go Ahead Eagles. Deși are o istorie de peste 120 de ani, Go Ahead Eagles nu este un nume mare din fotbalul continental. A ajuns în Europa League direct deoarece a câștigat Cupa Olandei într-un mod dramatic. Pe de altă parte, nici FCSB nu este în formă. Are doar o victorie în primele 10 etape din prima ligă și este de așteptat să menajeze câțiva titulari în partida de joi.

· Cote pariuri Go Ahead Eagles - FCSB: victorie Go Ahead - 2.00, egal - 3.75, victorie FCSB - 3.33

Meciurile de miercuri:

· De la ora 19:45 - Midtjylland - Sturm Graz

· De la ora 19:45 - PAOK - Maccabi Tel Aviv

· De la ora 22:00 - Betis - Nottingham

· De la ora 22:00 - Braga - Feyenoord

· De la ora 22:00 - Dinamo Zagreb - Fenerbahce

· De la ora 22:00 - Freiburg - FC Basel

· De la ora 22:00 - Malmo FF - Ludogorets

· De la ora 22:00 - Nice - AS Roma

· De la ora 22:00 - Steaua Roșie Belgrad - Celtic

Meciurile de joi:

· De la ora 19:45 - Go Ahead Eagles - FCSB

· De la ora 19:45 - Lille - Brann

· De la ora 22:00 - Aston Villa - Bologna

· De la ora 22:00 - Ferencvaros - Plzen

· De la ora 22:00 - Rangers - Genk

· De la ora 22:00 - Salzburg - FC Porto

· De la ora 22:00 - Stuttgart - Celta Vigo

· De la ora 22:00 - Utrecht - Lyon

· De la ora 22:00 - Young Boys - Panathinaikos

Acesta este al 55-lea sezon al competiției și al 17-lea de când poartă numele Europa League. Conform formatului, primele opt echipe la finalul fazei ligii se vor califica direct în optimile de finală. Ocupantele locurilor 9-24 vor juca play-off-ul pentru optimile de finală, în timp ce restul vor fi eliminate. Finala va avea loc pe 20 mai 2026, pe Beșiktaș Stadium din Istanbul, Turcia.

Cote pariuri antepost la câștigarea Europa League 2025/26

Bookmakerii de la TopBet Online (L1254520W001667 ONJN) o creditează cu prima șansă pe Aston Villa, urmată de AS Roma, Betis, FC Porto și Bologna. Cotele antepost sunt următoarele:

· Aston Villa - 7.00

· AS Roma - 10.00

· Real Betis - 11.00

· FC Porto - 11.00

· Bologna - 11.00

Cele mai tari meciuri din prima etapă a Europa League

Nice - AS Roma este unul dintre cele mai tari dueluri pe care le putem vedea în prima etapă a Europa League. Chiar dacă AS Roma are mai mulți jucători indisponibili, moralul jucătorilor italieni este bun, în urma succesului din derby-ul cu Lazio, scor 1-0. În schimb, Nice are de luat o revanșă în fața fanilor, după ce în weekend a pierdut cu 4-1 în deplasarea de la Brest.

· Cote pariuri Nice - AS Roma: victorie Nice - 3.00, egal - 3.50, victorie Roma - 2.25

Aston Villa - Bologna, programat joi, este un meci între două favorite la câștigarea trofeului. Ce-i drept, Aston Villa este departe de forma pe care o avea sezonul trecut și are o serie de șapte meciuri la rând fără victorie în toate competițiile. Ultimul succes datează din mai 2025, dintr-un meci cu Tottenham. Bologna a învins-o cu ceva emoții pe Genoa în weekend și are un parcurs oscilant în acest sezon.

· Cote pariuri Aston Villa - Bologna: victorie Aston Villa - 1.80, egal - 3.50, victorie Bologna - 4.50

Salzburg - FC Porto este un alt duel tare, între două grupări pe care le-am văzut și în Champions League în ultimii ani. Ce-i drept, Salzburg nu mai este echipa care impresiona și are probleme și în prima ligă din Austria. Pe de altă parte, FC Porto are un start perfect de campionat în prima ligă din Portugalia.

· Cote pariuri Salzburg - FC Porto: victorie Salzburg - 3.33, egal - 3.60, victorie FC Porto - 2.05

Cât valorează punctele în meciurile din faza ligii Europa League?

În actualul sezon din Europa League - faza ligii, fiecare punct obținut valorează 150.000 de euro. Prin urmare, formațiile calificate vor primi câte 450.000 de euro la victorie și câte 150.000 de euro pentru orice rezultat de egalitate. În situația ipotetică în care FCSB ar câștiga toate cele 8 partide pe care le are de disputat în faza ligii EL, încasările din rezultate s-ar ridica la nu mai puțin de 3.600.000 de euro.

