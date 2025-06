„Situația e complexă” Patronul FCSB, noi detalii despre transferul lui Politic : „Am suportat eu obligațiile jucătorului”

Gigi Becali (66 de ani) a oferit o primă reacție după ce s-a înțeles cu Dinamo pentru Dennis Politic.

Patronul de la FCSB a lămurit cum a decurs ultima serie de negocieri purtată cu formația din Ștefan cel Mare.

Becali a confirmat oferta pentru Politic prin care cele două părți au bătut palma, așa cum a informat miercuri și GOLAZO.ro.

Gigi Becali: „Suntem aproape. Am mai urcat eu oferta”

Patronul campioanei a acceptat să plătească o sumă suplimentară pentru a mulțumi toate părțile.

„Nu am semnat, dar suntem aproape. Am mai urcat eu oferta. E undeva la un milion de euro, plus Musi. Situația este mai complexă un pic. Politic avea de luat niște bani din transfer și am suportat eu obligațiile jucătorului și ale impresarilor.

Am urcat oferta undeva la 800.000 de euro, plus 200.000 de euro, plus Musi, adică ce au cerut ei inițial. Eu zic că suntem aproape, dar mai multe nu pot să vă spun în momentul ăsta”, a declarat Becali, potrivit fanatik.ro.

Musi ar putea deveni principalul jucător al „câinilor” pentru regula U21, în timp ce Politic va trebui să-și facă loc într-un lot bine consolidat al campioanei.

Cum poate arăta FCSB cu Politic titular: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Olaru, Politic - Bîrligea/Alibec

Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Șut - Miculescu, Olaru, Politic - Bîrligea/Alibec Cum poate arăta Dinamo cu Musi titular: Roșca - Sivis, Boateng, Mărginean, Opruț - Gnahore, Cristi Mihai - Milanov, Cârjan, Musi - Perica

Cel mai scump transfer al lui Dinamo din ultimii ani

Dacă FCSB a tot cumpărat scump de pe piața internă, Dinamo a legat o perioadă extrem de lungă în care nu a mai reușit să vândă un fotbalist cu peste 1.000.000 de euro.

Cel care s-a apropiat de acest nivel a fost Sorescu, în schimbul căruia Dinamo s-a ales cu 900.000 de euro din partea polonezilor de la Rakow în ianuarie 2022.

Ultimul jucător care a plecat din Ștefan cel Mare peste bariera respectivă a fost Dorin Rotariu, cumpărat de Brugge în 2016 pentru 2,2 milioane de euro.

VIDEO. Golul reușit de Politic în Dinamo - Poli Iași

