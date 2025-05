Prima achiziție: Politic Gigi Becali e foarte aproape de a bate palma cu Dinamo pentru fotbalistul pe care l-a trecut în fruntea listei din mercato

Jucătorul de 25 de ani e principala țintă a patronului de la FCSB pentru mercato din această vară

Becali a avut o nouă discuție cu Andrei Nicolescu și e dispus la un efort financiar considerabil pentru a realiza transferul

Care e poziția lui Politic, dar și situația lui Musi în această tranzacție, în rândurile de mai jos

FCSB e campioană și lucrează deja la campania de achiziții pentru a întări echipa în perspectiva accesării tabloului principal în Champions League, unde n-a mai fost de 12 ani. Iar fotbalistul pe care Gigi Becali l-a trecut pe locul 1 în lista celor pe care vrea să-i aducă e Dennis Politic, care a împlinit în martie 25 de ani.

A existat o primă rundă de negocieri în urmă cu două săptămâni, între patronul FCSB și Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Atunci, șeful din Ștefan cel Mare a cerut răgaz până după finalul play-off-ului.

Gigi Becali l-a sunat din nou în această săptămână, deși nu s-a terminat campionatul, însă nu mai există nici o miză: se știe și campioana, dar se știu și celelalte echipe care vor participa în cupele europene.

Oferta pe care Gigi Becali a făcut-o e de 1.000.000 de euro în schimbul lui Politic. Dinamo nu se opune plecării, dar îl vrea introdus în tranzacție și pe Alexandru Musi, pentru care a făcut în iarnă o ofertă de 350.000, mărită în aprilie la 400.000 de euro.

Becali e dispus să-l cedeze în Ștefan cel Mare pe Musi, în ciuda faptului că acesta va fi eligibil pentru regula U21 în următorii 2 ani.

Mai mult, pe lângă cedarea lui Musi, Gigi e gata să ofere și bani, practic să scadă din milionul de euro pe care l-a propus deja în schimbul lui Politic.

8 goluri a produs Politic în 26 de meciuri în care a evoluat în acest sezon pentru Dinamo: a marcat de 6 ori, a dat și două assisturi

Deocamdată, Dinamo n-a dat OK-ul, însă afacerea are șanse mari să se realizeze. FCSB are un as în mânecă: dorința lui Politic de a ajunge să evolueze la FCSB.

Conform apropiaților lui, fotbalistul și-ar fi dat acceptul, mai ales că ar urma să câștige în jur de 200.000 de euro pe an. La Dinamo joacă pe un salariu aproape la jumătate din acest nivel.

Politic evoluează ca atacant lateral stânga, unde FCSB îl are Octavian Popescu, dar și pe jucătorii tineri Musi, Toma, Stoian.

Cum ar putea arăta FCSB, dacă reușește aducerea lui Politic

VARIANTA 1

Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Cisotti, Șut, Olaru - Miculescu, Bîrligea, Politic

VARIANTA 2

Zima - Cercel, Baba Alhassan, Chiricheș, Kiki - Lixandru, Edjouma - Ștefănescu, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Gele

