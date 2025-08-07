FCSB a câștigat jucând o repriză Reacții la cald de la masa presei. S-a terminat incredibil de bine, 3-2 de la 0-2, dar suferința rămâne

FCSB - Drita 3-2. Campioana a câștigat joi seară prima manșă cu Drita, 3-2 în turul 3 preliminar de Europa League, cu un final excelent, însă au fost mari părți din joc în care echipa a părut copleșită de probleme.

Mihai Stoica spunea tare înaintea meciului cu Drita, să audă toți jucătorii și fanii FCSB, că roș-albaștrii nu au nevoie de psiholog, de mental coach, de niciun specialist care să ajute echipa în această perioadă foarte dificilă.

FCSB joacă 45 de minute din două jumătăți de repriză

Deși foarte multe cluburi mari ale lumii fotbalului apelează la psihologi și se văd rezultatele ședințelor de terapie individuale sau colective.

Managerul general e convins că în vestiar vor fi depășite problemele, grijile, neînțelegerile.

Dar joi seară, campioana a jucat numai o repriză. În total. A doua jumătate în prima, a doua jumătate după pauză, când a și înscris de trei ori. Atunci au fost vizibile sclipiri din FCSB-ul sezonului trecut.

A fost afectată, a primit două goluri, a fost condusă cu 0-2. Însă a salvat uluitor finalul, 3-2. Și a învins, deși imaginea de ansamblu tot nu e bună.

FCSB a fost imagine a suferinței 20 de minute

Primele 20 de minute în turul 3 preliminar de Europa League au arătat 11 jucători care păreau că nu mai înțeleg nimic din ceea ce le cer antrenorii, ceea ce trebuie să facă, ce făceau bine sezonul trecut.

Neatenții defensive în lanț, erori după erori, de poziționare, de pasă.

Pe acest fond a deschis scorul Drita: Tusha, 0-1 (7). Kosovarii parcă ne analizaseră și simțeau, intuiau mișcările echipei lui Elias Charalambous.

Adversarii erau primii la minge și aveau o liniște în joc, fie că era atac pozițional sau contraatac.

Și tot așa, cum au înscris, oaspeții și-au mai creat câteva ocazii clare.

13.825 de spectatori au asistat la FCSB - Drita joi seară

FCSB, 10 întors. De la 10 cornere la 0-1 pe tabelă

De-abia după jumătatea primei reprize a înțeles FCSB că joacă și ea, nu e pe teren spectatoare.

Pasele au început să se lege mai bine, presingul a fost mai agresiv, Șut putea egala la prima minge pe poartă (25).

Campionii au insistat, au împins Drita în propriul careu, au avut o mulțime de cornere, dar tot nu au înscris. Nici după ce Charalambous a cerut să nu mai execute Tavi Popescu de pe partea stângă, ci Cisotti.

10-2 a fost raportul loviturilor de colț în prima repriză în favoarea FCSB

Dar la șuturi pe poartă, tot campioana Kosovo avea superioritate: 2-3 pentru oaspeți.

Și scorul era invers decât numărul cornerelor: 10 a rămas 0-1 pe tabelă.

Un motiv a fost și Tavi Popescu. Blondul cu numărul 37 a vrut mereu altceva față de colegii săi.

Surpriză la FCSB: zero schimbări la pauză. Dar și 0-2 . A intrat Edjouma!

Surprinzător, nu s-a mai făcut nicio schimbare la pauză. Nici renunțarea înlocuirilor de acasă nu a mai avut efect.

Pentru că Drita a marcat încă o dată și s-a desprins cum a început repriza secundă.

Pe partea stângă, unde lipsea Radunovic, a centrat Blerim Krasniqi, vârful Manaj deviind din careul mic. 0-2. Speranța VAR s-a spulberat.

Și prima schimbare la FCSB, la 12 minute de la reluarea jocului.

A ieșit Chiricheș, a intrat Edjouma, care fusese inițial exclus din lot și trecut pe lista UEFA peste noapte.

Malcom Edjouma FOTO GOLAZO.ro / Sabin Cîrstoveanu

FCSB s-a trezit în fluierături și a învins

La o nouă eroare ofensivă, spectatorii au început să-și fluiere propriii jucători. S-au auzit chiar înjurături, la tribuna a doua. Numai Peluza Nord mai scanda și cânta.

Și totuși, pe acest fond, la jumătatea reprize secunde, Bîrligea a înscris, după ce Miculescu a insistat și un adversar a respins greșit. 1-2.

Dintr-odată, s-a regăsit încrederea pierdută. Doar opt minute mai târziu, Graovac a egalat la centrarea lui Tavi Popescu. 2-2.

O jumătate de repriză, ultima jumătate de repriză, FCSB a avut iar momente bune de joc.

Daniel Bîrligea a înscris golul victoriei FOTO GOLAZO.ro / Sabin Cîrstoveanu

A mai înscris o dată. În prelungiri, Bîrligea, din penalty. 3-2, de la 0-2.

Roș-albaștrii se pot califica, au prima șansă. Pentru a fi siguri, trebuie să joace bine un meci întreg.

