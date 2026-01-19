Edi Iordănescu (47 de ani) a vorbit despre situația celor de la FCSB, după eșecul din prima partidă a acestui an, scor 0-1, cu FC Argeș.

Fostul selecționer al naționalei e de părere că FCSB riscă să rateze play-off-ul în acest sezon, în cazul unui alt rezultat negativ.

Campioana FCSB continuă să aibă probleme în acest sezon, fiind în prezent pe locul 9 în clasamentul Ligii 1, la patru puncte în spatele ultimul loc de play-off, cu 8 etape înainte de finalul sezonului regulat.

Concluziile lui Edi Iordănescu după ce a văzut-o pe FCSB: „Nu vreau să jignesc”

Deși FCSB speră într-o revenire de formă în această a doua jumătate a sezonului regulat, Iordănescu consideră că orice viitor eșec ar putea aduce probleme în privința accederii în play-off.

„FCSB a avut multe fluctuații și s-a preocupat de Europa. Nu e vorba de valoare, e același lot de anul trecut și nu are cum să se piardă valoarea.

Ține și de capacitatea lor. Nu vreau să jignesc, e una dintre cele mai valoroase echipe, dar orice pas greșit poate să însemne ratarea play-off-ului.

Pentru fotbalul românesc, un club cu atâția suporteri e unul important”, a spus Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

FOTO. FC Argeș - FCSB 1-0 , ultimul meci jucat de campioană

Meciurile pe care FCSB le mai are de disputat în sezonul regulat

FCSB - CFR Cluj, 25 ianuarie, 20:00

FCSB - Csikszereda, 1 februarie, 20:00

FCSB - FC Botoșani, 5 februarie, 20:30

Oțelul Galați - FCSB, 8 februarie, 20:00

U Craiova - FCSB, în jurul datei de 14 februarie

FCSB - Metaloglobus, în jurul datei de 21 februarie

UTA Arad - FCSB, în jurul datei de 28 februarie

FCSB - U Cluj, în jurul datei de 7 martie

Între timp, campioana României va mai evolua în Europa League, pe 22 și 29 ianuarie, contra celor de la Dinamo Zagreb și Fenerbahce, dar și pe 12 februarie, în Cupa României, cu U Craiova.

