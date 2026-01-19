„Am cheltuit tot” Ce a făcut CFR Cluj cu banii încasați pentru Louis Munteanu: „Dacă nu plăteam, eram suspendați!”

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că ardelenii au reușit să-și achite la timp toate datoriile pentru a obține licența UEFA.

CFR Cluj s-a confruntat cu mari probleme în această iarnă. Formația din Gruia a avut termen până pe 15 ianuarie să-și achite o parte din datorii, pentru a putea obține licența UEFA.

Iuliu Mureșan: „Toate plățile sunt la zi acum”

Iuliu Mureșan a anunțat că ardelenii au fost nevoiți să cheltuiască toate cele 6 milioane de euro primite de la DC United pentru transferul lui Louis Munteanu: „Am încasat deja toți banii. I-am cheltuit ca să trecem de această monitorizare UEFA”.

Dacă această soluție nu ar fi funcționat, formația antrenată de Daniel Pancu s-ar fi ales cu o amendă de peste 200.000 de euro și ar fi fost suspendată din cupele europene.

În această iarnă, CFR Cluj s-a despărțit de nu mai puțin de 8 fotbaliști: Louis Munteanu, Lindon Emerllahu, Otto Hindrich, Marcus Coco, Kurt Zouma, Drilon Islami, Iacopo Cernigoi și Mateus Peloggia.

„Eu nu doresc să slăbesc echipa. Nu știu dacă e prea mult. Noi încălcăm niște principii, suntem nevoiți. Suntem nevoiți să mai vindem ca să ne asigurăm bugetul.

Vom aduce alți jucători, încercăm să-i alegem cât mai bine, să nu greșim, să ne încadrăm și într-o limită decentă de salarii.

Am reușit să scădem plafonul de salarii cu 100.000 de euro pe lună, ceea ce este bine. Media de salarii e în jur de 10-12.000 pe lună. Am făcut o economie de 1,2 milioane pe an. Toate plățile sunt la zi acum. Am fost nevoiți, pentru că aveam acea monitorizare de la UEFA, din 3 în 3 luni.

Dacă nu trecem de una dintre aceste monitorizări, riscăm să nu ne mai dea voie să participăm timp de o ediție sau două în cupele europene, ceea ce n-ar fi bine deloc. Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile.

Dacă nu o treceam, era o amendă, de peste 200.000 de euro, plus o ediție sau două de cupe europene, pentru care am fi obținut dreptul sportiv, în care nu am fi putut să jucăm. Pentru un club ca noi, care a jucat tot timpul în cupele europene în ultimii ani, ar fi un dezastru.

Am reușit și economic să ne stabilizăm, suntem la zi, nu mai avem datorii, nici la jucători, nici la cluburi, nici la angajați. E mare lucru, dar a fost greu, cu emoții, dar am reușit. Și de data asta nu în ultima zi, ci în penultima.

Lucrurile s-au stabilizat, din punct de vedere sportiv avem rezultate, asta e cel mai important.

