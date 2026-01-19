Gigi Becali (67 de ani) a revenit în țară după vizita la Muntele Athos și a oferit câteva declarații pe aeroport, legate de mutarea lui Olimpiu Moruțan la Rapid, dar și de duelul cu Dinamo Zagreb.

FCSB - Dinamo Zagreb se joacă joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Moruțan se află de două săptămâni în discuții cu Rapid, iar impresarul Ioan Becali a transmis astăzi că mutarea este rezolvată în proporție de 99%.

Gigi Becali, despre transferul lui Moruțan la Rapid: „ Dacă-l voiam eu, îl lua Șucu?”

Întrebat despre duelul cu Dinamo Zagreb, Gigi Becali, a răspuns cu o „înțepătură” către Moruțan, pe care reporterii îl așteptau la aeroport:

„Ce să zic? Hai, așteptați-l pe Moruțan, să vă zică el. Asta-i important. Sper să ne calificăm. Am fost vreodată altfel decât optimist?”.

Becali n-a vrut să ofere amănunte despre echipă și a trimis o nouă „săgeată”: „O să vedem acum. În orice caz, mai bine decât cu Moruțan. Dacă îmi părea rău, ce zici tu? Îl lăsam eu? Îl lua Șucu dacă îl voiam eu?”.

FOTO. FC Argeș - FCSB 1-0 , ultimul meci jucat de campioană

Moruțan a evoluat pentru FCSB între 2018 și 2021, de unde a plecat în Turcia, la Galatasaray, pentru 4,7 milioane de euro. Alături de „roș-albaștri” a reușit să câștige Cupa României.

107 meciuri a bifat Moruțan în tricoul lui FCSB, între 2018 și 2021, reușind 14 goluri și 30 de pase decisive

