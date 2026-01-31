FCSB și-a găsit gladiator Raportul meciului cu Fenerbahce arată că un jucător al campioanei și-a distrus adversarii în dueluri
Dan Udrea
Publicat: 31.01.2026, ora 11:08
Actualizat: 31.01.2026, ora 12:23
  • FCSB - Fenerbahce 1-1 a fost ultimul meci disputat de campioana României în Europa League.
  • Monitorizarea firmei SportsBase conține ceva ieșit din comun. Un fotbalist trecut bine de 30 de ani s-a impus în aproape toate duelurile fizice.
  • O altă surpriză a fost Alhassan, cu un procentaj al paselor precise demn de Xavi și Kroos.

FCSB n-a câștiga meciul cu Fenerbahce, scor 1-1, disputat în ultima etapă pe tabloul principal din Europa League.

N-a obținut nici calificarea în faza eliminatorie, dar disputa cu echipa plină de vedete a turcilor i-a adus campioanei României un imens câștig.

FCSB și-a găsit gladiator!

Un fotbalist al roș-albaștrilor a spart tiparele și a impresionat în privința unui capitol esențial în fotbalul de astăzi.

E vorba despre Risto Radunovic, iar parametrul la care a avut cifre ieșite din comun e cel al duelurilor câștigate.

A fost, de departe, fotbalistul campioanei cu cel mai mare procentaj al duelurilor în care s-a impus. A atins 73%, conform monitorizării SportsBase. A avut 11 dueluri și a câștigat 8 dintre ele.

Niciun alt jucător al FCSB-ului nu a trecut nici măcar de pragul de 55%. 

Top 5 jucători FCSB cu cel mai mare procentaj al duelurilor câștigate

  1. Radunovic 73%
  2. Lixandru 54%
  3. Alhassan 53%
  4. Miculescu 50%
  5. Pantea 50%

În schimb, la Fenerbahce a existat un fotbalist care s-a apropiat de 100% dueluri câștigate, la un volum de astfel de ciocniri fizice chiar peste cel al lui Radunovic. E vorba despre Soyuncu, care a atins 93%: a câștigat 13 din 14!

Radunovic a fost singurul jucător al FCSB-ului care n-a ieșit pe minus în nici o dispută directă cu vreun adversar. A avut dueluri cu 7 jucători de la Fener:

  • 1-0 cu Fred
  • 1-1 cu Talisca
  • 1-1 cu Semedo
  • 2-1 cu Nene
  • 1-0 cu En-Nesyri
  • 1-0  cu Demir
  • 1-0 cu Aydin

Radunovic, care va împlini în luna mai 34 de ani, a fost cel mai în vârstă fotbalist al campioanei dintre titularii din jocul cu Fenerbahce.

Muntenegreanul a venit la FCSB în urmă cu 5 ani, de la Astra, unde jucase 3 ani și jumătate.

Baba Alhassan a fost, joi, precum Xavi la Barcelona

La capitolul pase precise, Baba Alhassan a reușit ceva ce doar fotbaliști precum Xavi, Kroos și Rodri reușeau în zilele lor bune.

A avut un procentaj de 96% pase reușite. A greșit una singură din cele 28 încercate.

Celălalt mijlocaș central al campioanei, Lixandru, a atins doar 72%.

Și mijlocașii centrali ai lui Fener au fost sub Baba: Fred a avut doar 84%, iar Yuksek 93%.

