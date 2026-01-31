Naționala primește o lovitură grea de la FIFA Denis Drăguș rămâne suspendat și va lipsi de la barajul cu Turcia!

- Denis Drăguș (26 de ani) rămâne suspendat, după ce Comisia de Apel FIFA a respins apelul depus de FRF în urma eliminării de la Zenica.
- Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.
Este o lovitură grea pentru selecționerul Mircea Lucescu, pentru că atacantul nu va putea evolua în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026.
FIFA nu-i reduce pedeapsa lui Drăguș. Atacantul va lipsi de la barajul cu Turcia
Denis Drăguș a fost eliminat direct în partida Bosnia – România 3-1, disputată la Zenica, pe 15 noiembrie 2025, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren, în urma unui fault considerat dur de brigada de arbitri.
Ulterior, Comisia de Disciplină UEFA a dictat o suspendare de două etape, iar atacantul a ispășit deja primul meci în confruntarea cu San Marino, câștigat cu 7-1 de „tricolori”, din finalul campaniei de calificare.
În încercarea de a-l avea la dispoziție pentru baraj, FRF a mers mai departe cu cazul la forurile FIFA și a solicitat reducerea sancțiunii la o singură etapă, astfel încât Drăguș să poată evolua împotriva Turciei.
FRF a anunțat astăzi că demersul nu a avut succes, iar Drăguș va rata partida cu Turcia:
„Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins.
Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia - România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, a transmis FRF, într-un comunicat.
Lucescu a invocat precedentul Ronaldo
Selecționerul Mircea Lucescu a susținut public demersul FRF și a invocat precedentul Cristiano Ronaldo.
Il Luce a subliniat că există numeroase cazuri în care sancțiunile pentru cartonaș roșu au fost reduse la o singură etapă.
Omul-cheie al acestui demers este americanul Neil Eggleston, președintele Comisiei de Apel, oficialul care a fost implicat și în cazul lui Cristiano Ronaldo, sancționat inițial cu trei etape, dar care a ispășit doar una, celelalte două fiind suspendate condiționat.
În urma acestei decizii, starul portughez a devenit eligibil pentru primul meci al Portugaliei la Campionatul Mondial din 2026.
Componența Comisiei de Apel FIFA
Comisia de Apel FIFA este alcătuită dintr-un președinte, un vice-președinte și un număr de membri considerați necesari.
Președintele și vice-președintele trebuie să aibă pregătire juridică. Deciziile se iau în prezența a cel puțin trei membri, iar în cazuri speciale președintele poate decide singur.
Președinte: Neil Neil Eggleston (SUA)
Vice-președinte: Thomas Bodstrom (Suedia)
Membri:
- Andres Paton (Argentina)
- Bastian Haslinger (Germania)
- Cristina Gonzalez (Guatemala)
- Dan Kakaraya (Papua Noua Guinee)
- Domingos Monteiro (São Tomé și Príncipe)
- Jahangir Baglari (Iran)
- Larissa Zakharova (Rusia)
- Margarita Cabello (Columbia)
- Oliver Smith (Insulele Turks și Caicos)
- Salman Al Ansari (Qatar)
- Samuel Ram (Fiji)
- Tebogo Sebego (Botswana)