Naționala primește o lovitură grea de la FIFA Denis Drăguș rămâne suspendat și va lipsi de la barajul cu  Turcia! +7 foto
Denis Drăguș. Foto: Imago
Nationala

Naționala primește o lovitură grea de la FIFA Denis Drăguș rămâne suspendat și va lipsi de la barajul cu Turcia!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.01.2026, ora 10:56
alt-text Actualizat: 31.01.2026, ora 15:34
  • Denis Drăguș (26 de ani) rămâne suspendat, după ce Comisia de Apel FIFA a respins apelul depus de FRF în urma eliminării de la Zenica.
  • Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Este o lovitură grea pentru selecționerul Mircea Lucescu, pentru că atacantul nu va putea evolua în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026.

Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”
Citește și
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”
Citește mai mult
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”

FIFA nu-i reduce pedeapsa lui Drăguș. Atacantul va lipsi de la barajul cu Turcia

Denis Drăguș a fost eliminat direct în partida Bosnia – România 3-1, disputată la Zenica, pe 15 noiembrie 2025, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren, în urma unui fault considerat dur de brigada de arbitri.

Ulterior, Comisia de Disciplină UEFA a dictat o suspendare de două etape, iar atacantul a ispășit deja primul meci în confruntarea cu San Marino, câștigat cu 7-1 de „tricolori”, din finalul campaniei de calificare.

În încercarea de a-l avea la dispoziție pentru baraj, FRF a mers mai departe cu cazul la forurile FIFA și a solicitat reducerea sancțiunii la o singură etapă, astfel încât Drăguș să poată evolua împotriva Turciei.

FOTO. Imagini de la eliminarea lui Denis Drăguș din Bosnia - România 3-1

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (7 imagini)

Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) Denis Drăguș, eliminat în Bosnia - România 3-1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+7 Foto
labels.photo-gallery

FRF a anunțat astăzi că demersul nu a avut succes, iar Drăguș va rata partida cu Turcia:

„Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins.

Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia - România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, a transmis FRF, într-un comunicat.

Lucescu a invocat precedentul Ronaldo

Selecționerul Mircea Lucescu a susținut public demersul FRF și a invocat precedentul Cristiano Ronaldo.

Il Luce a subliniat că există numeroase cazuri în care sancțiunile pentru cartonaș roșu au fost reduse la o singură etapă.

Omul-cheie al acestui demers este americanul Neil Eggleston, președintele Comisiei de Apel, oficialul care a fost implicat și în cazul lui Cristiano Ronaldo, sancționat inițial cu trei etape, dar care a ispășit doar una, celelalte două fiind suspendate condiționat.

În urma acestei decizii, starul portughez a devenit eligibil pentru primul meci al Portugaliei la Campionatul Mondial din 2026.

Componența Comisiei de Apel FIFA

Comisia de Apel FIFA este alcătuită dintr-un președinte, un vice-președinte și un număr de membri considerați necesari.

Președintele și vice-președintele trebuie să aibă pregătire juridică. Deciziile se iau în prezența a cel puțin trei membri, iar în cazuri speciale președintele poate decide singur.

Președinte: Neil Neil Eggleston (SUA)

Vice-președinte: Thomas Bodstrom (Suedia)

Membri:

  • Andres Paton (Argentina)
  • Bastian Haslinger (Germania)
  • Cristina Gonzalez (Guatemala)
  • Dan Kakaraya (Papua Noua Guinee)
  • Domingos Monteiro (São Tomé și Príncipe)
  • Jahangir Baglari (Iran)
  • Larissa Zakharova (Rusia)
  • Margarita Cabello (Columbia)
  • Oliver Smith (Insulele Turks și Caicos)
  • Salman Al Ansari (Qatar)
  • Samuel Ram (Fiji)
  • Tebogo Sebego (Botswana)

Citește și

De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
Superliga
10:32
De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
Citește mai mult
De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”
Superliga
09:53
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”
Citește mai mult
Stipe Perica, out de la Dinamo? Zeljko Kopic a comentat situația atacantului croat: „Are câteva opțiuni”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
echipa nationala a romaniei FRF FIFA bosnia denis dragus
Știrile zilei din sport
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Tenis
13:57
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
Citește mai mult
Alcaraz i-a luat coroana Spaniolul, campion în premieră la Australian Open. Performanța rară bifată după victoria cu Djokovic
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Campionate
11:04
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Citește mai mult
A dat cu el de pământ! Remontada lui Chelsea în fața lui West Ham s-a încheiat cu o bătaie generală, cu Traore, Joao Pedro și Todibo în prim-plan
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Campionate
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Citește mai mult
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Campionate
14:59
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Citește mai mult
Sorloth, dus la spital! FOTO: Atacantul lui Atletico Madrid, ciocnire violentă cu Matias Moreno » Care e starea jucătorilor
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:51
Schimbare de plan la Oțelul Conducerea clubului a anunțat că a picat transferul!
Schimbare de plan la Oțelul  Conducerea clubului a anunțat că  a picat transferul!
15:50
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
Vinicius, din nou fluierat pe „Bernabeu” FOTO: Starul lui Real Madrid a răspuns cu un GOLAZO, de lângă Rațiu!
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
16:52
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
LIGA 1, Etapa #24 Farul - U Craiova, LIVE de la 17:15. FCSB - Csikszereda, ultimul meci al zilei + Clasamentul actualizat
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Top stiri din sport
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
Tenis
14:53
„Vrei să joci, Rafa?” FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze
Citește mai mult
„Vrei să joci, Rafa?”  FOTO: Moment fabulos în timpul finalei de la Australian Open! Nadal nu s-a putut abține, tribuna a izbucnit în aplauze 
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Tenis
14:28
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Citește mai mult
A pierdut finala, dar nu și umorul Novak Djokovic a stârnit râsete în toată arena după înfrângerea cu Alcaraz: „Sper să jucăm și peste 10 ani”
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Tenis
12:45
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
Citește mai mult
Alcaraz, enervat! A mers direct la arbitrul de scaun și i-a cerut explicații! Djokovic a plecat la vestiar!
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Superliga
12:25
„Gigi vrea 3 transferuri” Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”
Citește mai mult
„Gigi vrea 3 transferuri”  Mihai Stoica e sceptic: „Eu sper să fie mulțumit cu două”

Echipe/Competiții

fcsb 102 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 30 rapid 23 Universitatea Craiova 3 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
01.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share