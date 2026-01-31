Naționala primește o lovitură grea de la FIFA Denis Drăguș rămâne suspendat și va lipsi de la barajul cu Turcia!

Denis Drăguș (26 de ani) rămâne suspendat, după ce Comisia de Apel FIFA a respins apelul depus de FRF în urma eliminării de la Zenica.

Barajul Turcia - România se va juca pe 26 martie, de la 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Este o lovitură grea pentru selecționerul Mircea Lucescu, pentru că atacantul nu va putea evolua în semifinala barajului pentru Cupa Mondială 2026.

FIFA nu-i reduce pedeapsa lui Drăguș. Atacantul va lipsi de la barajul cu Turcia

Denis Drăguș a fost eliminat direct în partida Bosnia – România 3-1, disputată la Zenica, pe 15 noiembrie 2025, la doar câteva minute după ce a intrat pe teren, în urma unui fault considerat dur de brigada de arbitri.

Ulterior, Comisia de Disciplină UEFA a dictat o suspendare de două etape, iar atacantul a ispășit deja primul meci în confruntarea cu San Marino, câștigat cu 7-1 de „tricolori”, din finalul campaniei de calificare.

În încercarea de a-l avea la dispoziție pentru baraj, FRF a mers mai departe cu cazul la forurile FIFA și a solicitat reducerea sancțiunii la o singură etapă, astfel încât Drăguș să poată evolua împotriva Turciei.

FRF a anunțat astăzi că demersul nu a avut succes, iar Drăguș va rata partida cu Turcia:

„Apelul depus de FRF la Comisia de Disciplină FIFA pentru reducerea suspendării lui Denis Drăguș, eliminat la Zenica, a fost respins.

Astfel, din păcate, atacantul nostru nu va fi disponibil pentru semifinala play-off-ului CM 2026, Turcia - România, meci programat în 26 martie, la Istanbul”, a transmis FRF, într-un comunicat.

Lucescu a invocat precedentul Ronaldo

Selecționerul Mircea Lucescu a susținut public demersul FRF și a invocat precedentul Cristiano Ronaldo.

Il Luce a subliniat că există numeroase cazuri în care sancțiunile pentru cartonaș roșu au fost reduse la o singură etapă.

Omul-cheie al acestui demers este americanul Neil Eggleston, președintele Comisiei de Apel, oficialul care a fost implicat și în cazul lui Cristiano Ronaldo, sancționat inițial cu trei etape, dar care a ispășit doar una, celelalte două fiind suspendate condiționat.

În urma acestei decizii, starul portughez a devenit eligibil pentru primul meci al Portugaliei la Campionatul Mondial din 2026.

Componența Comisiei de Apel FIFA

Comisia de Apel FIFA este alcătuită dintr-un președinte, un vice-președinte și un număr de membri considerați necesari.

Președintele și vice-președintele trebuie să aibă pregătire juridică. Deciziile se iau în prezența a cel puțin trei membri, iar în cazuri speciale președintele poate decide singur.

Președinte: Neil Neil Eggleston (SUA)

Vice-președinte: Thomas Bodstrom (Suedia)

Membri:

Andres Paton (Argentina)

Bastian Haslinger (Germania)

Cristina Gonzalez (Guatemala)

Dan Kakaraya (Papua Noua Guinee)

Domingos Monteiro (São Tomé și Príncipe)

Jahangir Baglari (Iran)

Larissa Zakharova (Rusia)

Margarita Cabello (Columbia)

Oliver Smith (Insulele Turks și Caicos)

Salman Al Ansari (Qatar)

Samuel Ram (Fiji)

Tebogo Sebego (Botswana)

