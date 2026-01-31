De ce Ofri Arad a ales România A refuzat oferte din Israel. Motivul, dezvăluit de un jurnalist

Ofri Arad (27 de ani) a părăsit-o pe Kairat Almaty, formație care a evoluat în Liga Campionilor, pentru a semna cu FCSB.

Deși ar fi avut oferte și din țara natală, Israel, fotbalistul ar fi ales să vină în România, deoarece aici regimul fiscal este mai avantajos.

Ofri Arad nu a apucat încă să debuteze și să arate ce poate în tricoul roș-albaștrilor.

De ce Ofri Arad a ales România: „În Israel taxele sunt foarte mari”

Un jurnalist din Israel a explicat de ce a ales Ofri Arad să se transfere în România, în loc să opteze pentru o mutare în țara natală.

„Ofri Arad avea oferte și din Israel, în momentul în care a ales FCSB.

El n-a vrut să se întoarcă acasă, pentru că aici taxele sunt foarte mari și o mare parte din contractul său s-ar fi dus pe aceste taxe .

Ofri Arad are șase frați. Tatăl lor, Oded, a murit în 2021. Soția lui, Shani, e avocată”, a spus jurnalistul Tomer Ganor, conform sport.ro.

1,2 milioane de euro este cota de piață a fotbalistului israelian, conform transfermarkt.com

Ofri Arad va încasa 240.000 de euro pe an la FCSB, fiind al șaselea cel mai bine plătit fotbalist al campioanei, după Florin Tănase (360.000 de euro), Darius Olaru, Daniel Bîrligea, Denis Alibec și Mamadou Thiam (toți cu 300.000 de euro).

Fotbalistul are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

Ofri Arad, despre decizia de a semna cu FCSB: „Am luat în considerare câțiva parametri”

În urmă cu câteva zile, mijlocașul oferit un interviu pentru presa din Israel, în care a povestit cum a decurs mutarea.

„Au existat destul de multe opțiuni din Israel, Orientul Îndepărtat, Statele Unite și Europa. La început, nu credeam că voi rămâne pe același continent, voiam să încerc ceva nou și diferit.

Imediat ce am avut o convorbire pe Zoom cu directorul sportiv al clubului (n.r. - Florin Cernat), mi-a spus clar cât de mult mă doresc.

Am luat în considerare și alți câțiva parametri la fel de importanți, cum ar fi apropierea de Israel și faptul că aici nu există antisemitism”, a spus mijlocașul, potrivit israelhayom.co.il.

Situația echipei nu este simplă, este adevărat, dar este un club mare. De îndată ce am auzit că Steaua București (n.r. - FCSB) este interesată, deja a fost altceva, numele lor îmi este foarte familiar Ofri Arad

De-a lungul carierei sale, Ofri Arad a mai evoluat la Maccabi Haifa, Hapoel Ramat Gan și Kairat Almaty.

Ofri Arad este al doilea jucător israelian care îmbracă tricoul FCSB-ului, după fundașul dreapta Klemi Saban, care s-a calificat cu FCSB în grupele Ligii Campionilor, în sezonul 2006-2007, jucând în victoria cu Dinamo Kiev (4-1) și în înfrângerea cu Real Madrid (1-4).

FCSB ocupă locul 11 în Superliga, cu 31 de puncte. Pentru elevii lui Charalambous urmează partida cu Csikszereda, de la ora 20:00, în etapa #24.

