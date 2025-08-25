Debut discret Cum a arătat Mamadou Thiam la primul meci pentru FCSB: forță brută și o ocazie imensă +38 foto
FCSB - FC Argeș 0-2. Mamadou Thiam (30 de ani) a debutat pentru campioană împotriva piteștenilor, fiind trimis pe teren la pauză, în locul lui Denis Alibec. Foto: Raed Krishan
Superliga

Debut discret Cum a arătat Mamadou Thiam la primul meci pentru FCSB: forță brută și o ocazie imensă

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video) , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 25.08.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 25.08.2025, ora 09:06
  • FCSB - FC Argeș 0-2. Mamadou Thiam (30 de ani) a debutat pentru campioană împotriva piteștenilor, fiind trimis pe teren la pauză, în locul lui Denis Alibec.

Alegerea lui Elias Charalambous a fost privită ca o încercare de a aduce mai mult forță în atacul roș-albaștrilor.

„Mai suportăm mult?” Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici...”
Citește și
„Mai suportăm mult?” Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici...”
Citește mai mult
„Mai suportăm mult?” Jucătorii de la FCSB, băgați în ședință de galerie: „Dacă vreți să ne mai vedeți aici...”

Cum a arătat Mamadou Thiam la primul meci pentru FCSB

Încă de la primele dueluri, Thiam a demonstrat că este un jucător puternic, cu o constituție fizică impunătoare, capabil să câștige duelurile corp la corp.

Prima acțiune notabilă (min. 51): Senegalezul a fost implicat într-o fază mai consistentă atunci când a primit mingea în careu, însă s-a închis rapid în unghi. A ales soluția pasei în fața porții, dar defensiva piteșteană a respins pericolul.

Nu s-a ferit de joc

În minutele care au urmat, Thiam a mai încercat să intre în combinații cu coechipierii, dar de fiecare dată a fost departe de poarta adversă, neavând ocazia să finalizeze acțiuni clare.

Pentru a căuta spațiile, a jucat mult între linii, dar când era nevoie de el în fața porții, jocul l-a prins într-o altă poziție.

FCSB - FC Argeș
FCSB - FC Argeș

Galerie foto (38 imagini)

FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș FCSB - FC Argeș
+38 Foto
labels.photo-gallery

Ocazie mare pe final

Cea mai mare șansă a sa a venit după o minge primită la aproximativ 7-8 metri de poartă. A preluat pe piept elegant, pregătindu-și șutul, însă Briceag a reușit să-l blocheze în ultima clipă. Mingea ar fi intrat în poartă.

În prelungiri, Thiam și-a încercat norocul cu un șut cu stângul, pe jos, dar execuția a fost modestă, iar portarul Lazar a reținut fără emoții.

Debut discret

Debutul lui Thiam la FCSB a fost unul discret, cu câteva momente în care a arătat forță și prezență în dueluri. Senegalezul a lăsat impresia că are resurse fizice și disponibilitate de efort, însă are nevoie de timp pentru a intra în jocul campioanei.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb cu FCSB

Citește și

„O victorie meritată” Bogdan Andone, mândru de jocul elevilor săi contra celor de la FCSB: „Ne-am organizat bine”
Superliga
00:02
„O victorie meritată” Bogdan Andone, mândru de jocul elevilor săi contra celor de la FCSB: „Ne-am organizat bine”
Citește mai mult
„O victorie meritată” Bogdan Andone, mândru de jocul elevilor săi contra celor de la FCSB: „Ne-am organizat bine”
Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
Superliga
23:36
Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
Citește mai mult
Criza se adâncește la FCSB! Campioana pierde și cu FC Argeș și ajunge la 14 puncte de Craiova!
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”
Superliga
20:30
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”
Citește mai mult
„Rămâi la CFR?” După Dan Petrescu, se pregătește o nouă plecare: „Vom avea o discuție”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
DATE OFICIALE: Românii au mizat la jocurile de noroc mai mult decât au cheltuit pe cazare în toate hotelurile din țară
liga 1 fc arges fcsb mamadou thiam
Știrile zilei din sport
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Tenis
11:04
Secretul nr. 1 WTA Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Citește mai mult
Secretul nr. 1 WTA  Aryna Sabalenka, spectacol pe teren, dar și la conferință: „Cu cât arăt mai bine, cu atât joc mai bine”
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Tenis
13:34
Serena, subiectul unei dezbateri încinse Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Citește mai mult
Serena, subiectul unei dezbateri încinse  Fostul număr 1 WTA a apărut într-o campanie controversată la pastile pentru slăbit: „Mesaj îngrozitor”
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Tenis
12:33
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Citește mai mult
Ups, eroare! Carlos Alcaraz i-a lăsat „mască”! Francis Tiafoe a fost primul care a reacționat: „E groaznic!” + Spaniolul a ripostat: „Minte!”
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Superliga
12:06
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Citește mai mult
Dinamo are bani Andrei Nicolescu a dezvăluit care este bugetul clubului în acest sezon și ce transferuri mai pregătește
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:36
Imaginea unui gigant de 5 miliarde Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
Imaginea unui gigant de 5 miliarde   Mircea Lucescu, fiul și nepotul său, spot pentru un retail care în 2024 a făcut 300 de milioane de euro profit!
18:00
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
Tentativă de corupție în arbitraj Cum se cumpărau arbitrii în fotbalul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”
17:16
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
Factorul X pentru calificare VIDEO: Florin Tănase știe cum se poate califica FCSB din nou în Europa League: „O să avem un mare avantaj”
17:44
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Pierdere uriașă Ștefan Baiaram, șanse mici să joace cu Bașakșehir! Ultimele detalii
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Top stiri din sport
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Europa League
14:35
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Citește mai mult
UEFA 65%, suporterii 20% FCSB are deja încasări de 5,6 milioane de euro pentru parcursul european. Cum arată sursele de venit
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Europa League
15:48
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Citește mai mult
Câți scoțieni vin pe Arenă Aberdeen a informat-o pe FCSB că va avea o galerie importantă la meciul de joi
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Stranieri
12:20
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Citește mai mult
Cum a intrat Chivu în istorie Corespondență din Italia: detalii de pe stadion + ce a făcut  Chivu imediat după meciul Inter - Torino 5-0
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Nationala
11:51
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club
Citește mai mult
Moldovan nu joacă la Oviedo Griji pentru Lucescu la națională. Portarul titular nu a mai evoluat de 136 de zile într-un meci oficial la echipa de club

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 60 dinamo bucuresti 12 rapid 11 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
26.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share