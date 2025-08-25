FCSB - FC Argeș 0-2. Mamadou Thiam (30 de ani) a debutat pentru campioană împotriva piteștenilor, fiind trimis pe teren la pauză, în locul lui Denis Alibec.

Alegerea lui Elias Charalambous a fost privită ca o încercare de a aduce mai mult forță în atacul roș-albaștrilor.

Cum a arătat Mamadou Thiam la primul meci pentru FCSB

Încă de la primele dueluri, Thiam a demonstrat că este un jucător puternic, cu o constituție fizică impunătoare, capabil să câștige duelurile corp la corp.

Prima acțiune notabilă (min. 51): Senegalezul a fost implicat într-o fază mai consistentă atunci când a primit mingea în careu, însă s-a închis rapid în unghi. A ales soluția pasei în fața porții, dar defensiva piteșteană a respins pericolul.

Nu s-a ferit de joc

În minutele care au urmat, Thiam a mai încercat să intre în combinații cu coechipierii, dar de fiecare dată a fost departe de poarta adversă, neavând ocazia să finalizeze acțiuni clare.

Pentru a căuta spațiile, a jucat mult între linii, dar când era nevoie de el în fața porții, jocul l-a prins într-o altă poziție.

Ocazie mare pe final

Cea mai mare șansă a sa a venit după o minge primită la aproximativ 7-8 metri de poartă. A preluat pe piept elegant, pregătindu-și șutul, însă Briceag a reușit să-l blocheze în ultima clipă. Mingea ar fi intrat în poartă.

În prelungiri, Thiam și-a încercat norocul cu un șut cu stângul, pe jos, dar execuția a fost modestă, iar portarul Lazar a reținut fără emoții.

Debut discret

Debutul lui Thiam la FCSB a fost unul discret, cu câteva momente în care a arătat forță și prezență în dueluri. Senegalezul a lăsat impresia că are resurse fizice și disponibilitate de efort, însă are nevoie de timp pentru a intra în jocul campioanei.

VIDEO. Golul marcat de Bettaieb cu FCSB

